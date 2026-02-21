  1. Realting.com
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$132,537
Le complexe résidentiel moderne se compose de 3 blocs au milieu desquels il ya une piscine et un espace vert. En outre, le complexe dispose d'une salle de fitness, espace de co-travail, hall, buanderie, jardin sur le toit, parking. Tous les appartements ont un balcon et sont entièrement meub…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$184,713
Le complexe résidentiel moderne offre un choix de aménagements pratiques des studios aux appartements avec 3 chambres, ainsi que de bonnes infrastructures - une piscine, une salle de sport, etc.Installations et équipement dans la maison Surveillance vidéo24 h SécuritéZone de réception/de lob…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$702,776
Le complexe comprend 19 appartements avec vue sur la mer.piscinejardinSécurité 24 heures sur 24Service de conciergerievue merInstallations et équipement dans la maison ClimatisationÉbénisterie et appareils de cuisineChauffe-eauAvantages Les demandes de logements locatifs sont élevées, avec d…
Agence
TRANIO
OneOne
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$407,049
Programme de prêts à l'investissement unique jusqu'à 40% du coût du logement.C'est un projet qui privilégie l'environnement et la bonne qualité de vie. Dans le cadre du concept de design moderne, le rythme luxueux de vivre avec la nature à travers le design avec le concept de durabilité qui …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Bluepoint Luxury Condominiums
Complexe résidentiel Bluepoint Luxury Condominiums
Complexe résidentiel Bluepoint Luxury Condominiums
Complexe résidentiel Bluepoint Luxury Condominiums
Complexe résidentiel Bluepoint Luxury Condominiums
Complexe résidentiel Bluepoint Luxury Condominiums
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$571,599
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Surface 151–444 m²
8 objets immobiliers 8
Le début des ventes d'un projet luxueux pour Bang Tao à un prix unique La copropriété est située sur la côte ouest de Phuket, parmi les collines de la baie de Patong, dans un endroit isolé et exotique. Que vous souhaitiez marcher sur la plage, visiter de beaux restaurants locaux ou aller à…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
151.3 – 273.2
617,427
Apartment 3 chambres
220.9 – 227.2
41,14M
Apartment 5 chambres
443.8
2,02M
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel The Forest Patong
Complexe résidentiel The Forest Patong
Complexe résidentiel The Forest Patong
Complexe résidentiel The Forest Patong
Complexe résidentiel The Forest Patong
Complexe résidentiel The Forest Patong
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$272,109
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 53–110 m²
4 objets immobiliers 4
The Forest Patong Residence: Discover the Perfect Blend of Luxury Living and Lucrative Investment in Phuket Looking for a luxury condo in Phuket that seamlessly blends modern comforts with natural tranquility? Look no further than The Forest Patong Residence, a premier real estate project…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.2 – 60.0
328,008 – 418,050
Apartment 2 chambres
109.8
717,116
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Viva Patong
Complexe résidentiel Viva Patong
Complexe résidentiel Viva Patong
Complexe résidentiel Viva Patong
Complexe résidentiel Viva Patong
Complexe résidentiel Viva Patong
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$93,274
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 7
Surface 26–128 m²
13 objets immobiliers 13
530 mètres à la mer, Garantie de Revenu, Entièrement Meublé À propos du complexe : Le complexe comprend 3 bâtiments totalisant 246 unités. Différents types d'unités sont disponibles avec des tailles allant de 37,3 à 106 m². Des solutions architecturales uniques intègrent un style moderne ave…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
26.0 – 46.0
104,378 – 161,949
Apartment 2 chambres
62.0 – 128.0
107,289 – 565,430
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel The Forest Patong Residence
Complexe résidentiel The Forest Patong Residence
Complexe résidentiel The Forest Patong Residence
Complexe résidentiel The Forest Patong Residence
Complexe résidentiel The Forest Patong Residence
Complexe résidentiel The Forest Patong Residence
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$251,991
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 45–110 m²
15 objets immobiliers 15
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui cela s'adresse-t-il : Ce projet est parfait pour les familles à la recherche d'un style de vie luxueux à Phuket, ainsi que pour les investisseurs à la recherche d'un revenu locatif stable dans l'une des zones touristiques les plus populaires …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.8 – 64.7
281,992 – 414,972
Apartment 2 chambres
109.8
677,395 – 694,763
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$231,764
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
2 objets immobiliers 2
Condominiums de luxe avec vue sur la mer sur PatongBienvenue à Baan Xuan Kamnan, une zone de luxe prestigieuse située sur les coteaux de la plage de Patong à Phuket. La plage de corail surplombant l'océan offre une plateforme d'observation exquise pour des couchers de soleil et des vues impr…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complexe résidentiel Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complexe résidentiel Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complexe résidentiel Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complexe résidentiel Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complexe résidentiel Bluepoint Seaview Condo Phuket
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$525,895
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2020
Nombre d'étages 3
Surface 130–453 m²
20 objets immobiliers 20
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il :Pour les personnes en quête d'un hébergement luxueux avec une vue imprenable sur la mer, les amateurs d'intimité et les connaisseurs de haut niveau, ainsi que pour ceux qui recherchent des opportunités d'investissement lucrat…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
130.2 – 277.0
562,727 – 1,34M
Apartment 3 chambres
139.0 – 220.9
603,774 – 1,12M
Apartment 5 chambres
453.2
1,93M
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Patong Bay Hill Apartments
Complexe résidentiel Patong Bay Hill Apartments
Complexe résidentiel Patong Bay Hill Apartments
Complexe résidentiel Patong Bay Hill Apartments
Complexe résidentiel Patong Bay Hill Apartments
Complexe résidentiel Patong Bay Hill Apartments
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$203,134
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview Resort
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview Resort
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview Resort
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview Resort
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview Resort
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview Resort
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$188,309
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Surface 55–142 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui veulent profiter d'une vie luxueuse avec vue sur la mer, apprécient le confort et une approche écologique. Parfait pour les familles, les couples et les investisseurs.À propos de l'emplacement : Situé dan…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0
210,728
Apartment 2 chambres
96.0 – 125.0
367,816 – 498,084
Apartment 3 chambres
142.0
587,586
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$132,963
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Patong Bay Sea View is a modern complex consisting of 3-storey buildings with 454 apartments of 45.5 square meters. Apartments with a spacious design and a modern interior are fully furnished, they offer magnificent views of Patong Bay! Each one-bedroom apartment has its own balcony, a…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel OCEANA
Complexe résidentiel OCEANA
Complexe résidentiel OCEANA
Complexe résidentiel OCEANA
Complexe résidentiel OCEANA
Complexe résidentiel OCEANA
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$109,060
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Investing in Oceana Resort Kamala Phuket apartments is a unique opportunity to receive rental income and annual price growth. Yield from 7%! Instalments available! The apartments are furnished! Oceana Resort Kamala Phuket — This apartment is located about 700 meters from Kamala Beach. The …
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View Residence
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View Residence
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View Residence
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View Residence
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View Residence
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View Residence
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$81,897
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 46 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Patong Bay Sea View Residence est parfait pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et de retour sur investissement dans la ville animée de Patong. Ce projet s'adresse aux acheteurs et investisseurs exigeants qui souh…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.5
91,648 – 211,494
Agence
Tumanov Group
