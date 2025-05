Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand

Un premier projet de villa de luxe niché dans le coeur vibrant de Karon Beach, Phuket. Ce développement est un bel exemple d'architecture tropicale moderne, qui allie harmonieusement le design contemporain à la beauté naturelle de la mer d'Andaman.

Les villas sont conçues dans un style tropical moderne avec des aménagements ouverts qui améliorent la lumière naturelle et la ventilation, mélangeant parfaitement les espaces intérieurs et extérieurs.

Situé à quelques minutes de quelques-unes des destinations les plus emblématiques de Phuket, l'établissement offre un accès facile au meilleur de l'île. Les résidents peuvent se promener tranquillement à 5 minutes des rives immaculées de la plage de Karon, à 9 minutes en voiture de la plage animée de Kata. L'emplacement stratégique offre non seulement des vues à couper le souffle, mais assure également la commodité et la connectivité, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent à la fois la sérénité et un style de vie dynamique.