  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Thalang
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Si Sunthon
277
Choeng Thale
265
Thep Krasatti
14
Sakhu
29
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel VIP Great Hill
Complexe résidentiel VIP Great Hill
Complexe résidentiel VIP Great Hill
Complexe résidentiel VIP Great Hill
Complexe résidentiel VIP Great Hill
Afficher tout Complexe résidentiel VIP Great Hill
Complexe résidentiel VIP Great Hill
Sakhu, Thaïlande
depuis
$60,482
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Surface 21–32 m²
6 objets immobiliers 6
Conpropriété prête près d'une plage isolée Au nord de l'île, non loin de la plage isolée et l'une des plus belles de Nai Yang à Phuket, une copropriété a été construite avec des appartements neufs et entièrement équipés. La copropriété de sept étages propose des unités allant de 20,5 à 32,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
20.5 – 32.4
63,480
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$618,838
Un condominium design unique situé dans la prestigieuse région de Layan, à proximité du célèbre complexe Laguna Phuket et de la pittoresque plage de Bangatao. Le projet incarne le meilleur de la vie côtière, offrant à ses résidents une retraite tranquille où le design contemporain et la natu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,28M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Une offre d'investissement unique ! Les appartements et penthouses sont équipés de tout le mobilier nécessaire pour un séjour confortable ! Plan de versement ! Appartement avec piscine privée et belle vue sur le lac Laguna et la plage de Bang Tao. Angsana Oceanview Residences, une coproprié…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Afficher tout Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$236,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$606,317
Le complexe comprend 263 appartements de 38 m2 à 138 m2. Sur le territoire du complexe sera situé:complexe sportif professionnel Dynamique avec association Reebokdeuxième branche du célèbre restaurant Phuket - Mirageclub de jeux pour enfants - un territoire pour les jeux et le développement …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Maestro by Harmony
Complexe résidentiel Maestro by Harmony
Complexe résidentiel Maestro by Harmony
Complexe résidentiel Maestro by Harmony
Complexe résidentiel Maestro by Harmony
Afficher tout Complexe résidentiel Maestro by Harmony
Complexe résidentiel Maestro by Harmony
Choeng Thale, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 271–503 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui s'adresse-t-il : Maestro by Harmony est le choix idéal pour les familles avec enfants et les investisseurs. Le projet convient aussi bien aux investissements à long terme qu'aux locations à court terme en raison de la popularité de la région …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
271.2 – 503.2
663,044 – 1,02M
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Afficher tout Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$171,271
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
3 objets immobiliers 3
Le nouveau projet luxueux sous le contrôle de Radisson à distance de marche de la plage de Bang Tao Le nouveau projet est situé sur le coup de Tao, à côté de la zone pittoresque de Laguna. Ici, les hôtels luxueux 5 étoiles sont entourés de champs verts luxuriants pour les clubs de golf et …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with private swimming pools and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with private swimming pools and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with private swimming pools and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with private swimming pools and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with private swimming pools and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with private swimming pools and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with private swimming pools and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$775,093
Nous sommes ravis de présenter notre concept de design, une fusion du style moderne avec l'architecture biophile tropicale unique de Phuket. Nous concevons avec soin des connexions harmonieuses entre les espaces intérieurs et extérieurs, avec des éléments de luxe, de tranquillité, de nature …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$860,964
Nous offrons des villas avec terrasses, piscines, jardins paysagers, places de parking.Installations et équipement dans la maison ClimatisationArmoires encastréesCuisineEmplacement et infrastructure à proximité Plage Layan - 15 minutesPlage de Bang Tao - 15 minutesPlage Surin - 20 minutesNai…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,48M
Nous offrons des villas exclusives avec une vue pittoresque sur la côte, des cours intérieures, de grandes piscines et jacuzzis.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24 et fait partie d'un grand complexe avec des centres commerciaux, un terrain de golf, des bars et des restaurants.Caractér…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Title Heritage Bangtao
Complexe résidentiel The Title Heritage Bangtao
Complexe résidentiel The Title Heritage Bangtao
Complexe résidentiel The Title Heritage Bangtao
Complexe résidentiel The Title Heritage Bangtao
Afficher tout Complexe résidentiel The Title Heritage Bangtao
Complexe résidentiel The Title Heritage Bangtao
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$145,936
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 32–185 m²
22 objets immobiliers 22
Billets aller-retour gratuits pour Phuket ! *C'est pour qui :Idéal pour la revente dans les étapes ultérieures, la location, ou vivre sur l'île. La demande de location ici est colossale, et la liquidité des propriétés et la demande dépassent l'offre depuis de nombreuses années et continuent …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.0 – 64.0
147,883 – 334,969
Apartment 2 chambres
66.0 – 145.0
323,328 – 780,500
Apartment 3 chambres
122.0 – 185.0
601,357 – 995,811
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Layan Green Park Phase 2
Complexe résidentiel Layan Green Park Phase 2
Complexe résidentiel Layan Green Park Phase 2
Complexe résidentiel Layan Green Park Phase 2
Complexe résidentiel Layan Green Park Phase 2
Afficher tout Complexe résidentiel Layan Green Park Phase 2
Complexe résidentiel Layan Green Park Phase 2
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$184,415
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 37–75 m²
3 objets immobiliers 3
Layan Green Park est conçu spécifiquement pour les familles avec enfants. Et afin de prendre soin de la nature de Phuket, dans la construction de   De la plage de Layan, la partie nord de la plage de Bang Tao. Lyan — C'est   une plage isolée pittoresque avec du sable blanc et de la casuarin …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
74.8
406,945
Studio
36.7
209,505
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Sakhu, Thaïlande
depuis
$672,247
Nous offrons des villas tropicales spacieuses avec une vue panoramique sur la mer, de grandes terrasses, des piscines.Le développeur a remporté le prix "Meilleur Pool Villa Boutique Design Phuket" aux prix Dot Property Thailand pour ce projet.Installations et équipement dans la maison Vitres…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Bamboo Forest (Harmony)
Complexe résidentiel Bamboo Forest (Harmony)
Complexe résidentiel Bamboo Forest (Harmony)
Complexe résidentiel Bamboo Forest (Harmony)
Complexe résidentiel Bamboo Forest (Harmony)
Afficher tout Complexe résidentiel Bamboo Forest (Harmony)
Complexe résidentiel Bamboo Forest (Harmony)
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$169,867
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Un développement extraordinaire dans la région de Bang Tao — un nouveau projet d'appartement de première classe, situé près de Layan Beach dans l'un des quartiers élite de l'île.Inspirés par les tropiques et la saveur locale vibrante, nous avons pu créer un projet qui manifeste une symbiose …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,97M
Le complexe résidentiel moderne comprend 17 villas, chemins piétonniers, un centre de remise en forme, un café et un espace événementiel. Les matériaux de haute qualité sont utilisés pendant la construction. Un avantage important est la possibilité de personnaliser l'aménagement de la maison…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,48M
Le complexe se compose de 18 villas de luxe modernes. Le projet comprend des maisons de deux étages avec 3-5 chambres.Caractéristiques:terrassepiscinestationnementascenseursalon extérieurEmplacement et infrastructure à proximité École internationale - 7 minutesRobinson Lifestyle Thalang - 15…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Laguna Seaside Residences
Complexe résidentiel Laguna Seaside Residences
Complexe résidentiel Laguna Seaside Residences
Complexe résidentiel Laguna Seaside Residences
Complexe résidentiel Laguna Seaside Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Laguna Seaside Residences
Complexe résidentiel Laguna Seaside Residences
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$766,930
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 99–131 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Un choix idéal pour les personnes exigeantes qui apprécient le confort, le luxe et les avantages liés à l'investissement. Parfait pour une résidence permanente ou un investissement locatif rentable.À propos de l'emplacement …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
99.0
846,726 – 1,13M
Apartment 3 chambres
131.0
940,169 – 1,13M
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$3,92M
Nous offrons des villas de style tropical avec piscine et une vue sur la mer.La résidence est sécurisée 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité Marina - 5 minutesTerrain de golf - 15 minutesAéroport international de Phuket - 25 minutesDe magnifiques couchers de soleil tropicaux, un …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Complexe résidentiel Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Complexe résidentiel Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Complexe résidentiel Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Complexe résidentiel Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Afficher tout Complexe résidentiel Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Complexe résidentiel Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,46M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 417 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui s'adresse ce projet : Idéal pour ceux qui recherchent une maison luxueuse en bord de mer avec un confort de haut niveau et un accès à des équipements haut de gamme. Ce projet est idéal pour les acheteurs exigeants qui apprécient la beauté nat…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Villa
417.0
3,05M – 3,07M
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Laya Wanda Vista Resort
Complexe résidentiel Laya Wanda Vista Resort
Complexe résidentiel Laya Wanda Vista Resort
Complexe résidentiel Laya Wanda Vista Resort
Complexe résidentiel Laya Wanda Vista Resort
Afficher tout Complexe résidentiel Laya Wanda Vista Resort
Complexe résidentiel Laya Wanda Vista Resort
Phuket, Thaïlande
depuis
$154,216
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Nous présentons un complexe résidentiel unique de complexe Laya sur l'une des plus belles îles de Thaïlande - Phuket. Ici, parmi les eaux émeraude et les montagnes pittoresques, le rêve d'une vie luxueuse est incarné, où la nature et le confort moderne fusionnent en harmonie. Ces bâtiments m…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Eden Residences
Complexe résidentiel Eden Residences
Complexe résidentiel Eden Residences
Complexe résidentiel Eden Residences
Complexe résidentiel Eden Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Eden Residences
Complexe résidentiel Eden Residences
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$518,726
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
4 objets immobiliers 4
Un nouveau projet d'élite sur la première ligne de Bangtao Ce projet propose 141 résidences à 50 mètres de la plage de Bang Tao. Chacun se distingue par une vue imprenable sur la mer ou le jardin interne, l'accès à l'infrastructure développée du complexe et un service hôtelier de première…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Grand View Lagoon Residences
Complexe résidentiel Grand View Lagoon Residences
Complexe résidentiel Grand View Lagoon Residences
Complexe résidentiel Grand View Lagoon Residences
Complexe résidentiel Grand View Lagoon Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Grand View Lagoon Residences
Complexe résidentiel Grand View Lagoon Residences
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$901,143
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 460 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Le choix parfait pour les acheteurs exigeants recherchant une combinaison de luxe, de confort et d'avantages d'investissement dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Phuket. Convient à la vie de famille et aux vacance…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
459.6
994,903
Villa
459.6
994,903
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Wanda Vista Resort – Phase 1
Complexe résidentiel Wanda Vista Resort – Phase 1
Complexe résidentiel Wanda Vista Resort – Phase 1
Complexe résidentiel Wanda Vista Resort – Phase 1
Complexe résidentiel Wanda Vista Resort – Phase 1
Afficher tout Complexe résidentiel Wanda Vista Resort – Phase 1
Complexe résidentiel Wanda Vista Resort – Phase 1
Phuket, Thaïlande
depuis
$186,094
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Surface 39–57 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau ! *À qui convient-il:Idéal pour les investisseurs à la recherche d'opportunités lucratives dans le secteur touristique de Phuket, ainsi que ceux qui veulent profiter d'une vie luxueuse près des plages vierges de Layan et Bang Tao.À propos de l'empla…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
39.0
205,457 – 209,655
Apartment 2 chambres
41.6 – 57.3
232,639 – 319,869
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Afficher tout Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$177,479
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 37–629 m²
40 objets immobiliers 40
Votre maison idéale à Phuket.Billets aller-retour gratuits pour Phuket pour chaque acheteur ! *C'est pour qui :Parfait pour les familles, les amoureux de la nature et tous ceux qui recherchent l'harmonie avec la nature sans sacrifier les convenances modernes. Si vous rêvez de vivre en pleine…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.2 – 105.0
179,478 – 631,138
Apartment 2 chambres
88.5 – 170.0
448,274 – 1,01M
Apartment 3 chambres
146.4 – 226.0
690,638 – 1,31M
Apartment 4 chambres
394.7 – 511.7
2,27M – 3,16M
Apartment 5 chambres
629.3
3,88M
Duplex
511.0
3,24M
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Complexe résidentiel Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Complexe résidentiel Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Complexe résidentiel Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Complexe résidentiel Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Afficher tout Complexe résidentiel Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Complexe résidentiel Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$102,365
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Surface 30–78 m²
6 objets immobiliers 6
Billets pour Phuket et retour en cadeau! *À qui convient-il?Idéal pour les investisseurs à la recherche de revenus stables, et les individus à la recherche d'une maison confortable dans un paradis tropical. Le projet est conçu pour des acheteurs exigeants qui apprécient un mélange de luxe, d…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.0 – 51.0
113,016 – 192,125
Apartment 2 chambres
78.0
306,813
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,41M
Le complexe moderne propose des villas de deux étages avec piscines, jardins et parkings de différents types. Vous pouvez acheter un paquet de meubles de 2 à 2,75 millions de baht, selon le type de villa. À côté du complexe, le promoteur construit une école internationale avec piscine, terra…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$760,420
Nous offrons des villas d'un étage avec piscines, jardins paysagers et places de parking. Le complexe dispose de 4 types de villas avec 3 ou 4 chambres (chaque avec salle de bains), piscines de 9.5x3.8 ou 10x4 m. La résidence dispose d'un grand jardin communal et d'une sécurité 24h/24. Les v…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Complexe résidentiel The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Complexe résidentiel The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Complexe résidentiel The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Complexe résidentiel The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Afficher tout Complexe résidentiel The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Complexe résidentiel The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$173,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Above Element is a new premium residential complex with all amenities, located in one of Phuket's most prestigious areas, Choeng Thale, just 2.5 km from Bang Tao Beach. This Mediterranean-style complex consists of two 7-story buildings, housing 263 units – one-, two-, and three-bedroom ap…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Afficher tout Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$209,353
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
LIEU MAGIQUE POUR LA VIE LUXURIEUSEAujourd'hui, Phuket est une destination insulaire populaire combinant beauté naturelle et infrastructure développée. Layan Verde est situé sur la côte ouest de l'île, à seulement 2 minutes d'une plage vierge.Layan Verde est la nouvelle attraction et le symb…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Vinzita Elite Residences
Complexe résidentiel Vinzita Elite Residences
Complexe résidentiel Vinzita Elite Residences
Complexe résidentiel Vinzita Elite Residences
Complexe résidentiel Vinzita Elite Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Vinzita Elite Residences
Complexe résidentiel Vinzita Elite Residences
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$792,342
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Découvrez Vinzita Elite Residences, où le luxe s'harmonise avec la nature. Trouvez la paix entourée par la verdure luxuriante, les montagnes, et le réservoir de barrage de Bang Niew sereine. Inhalez l'air le plus frais avec une qualité d'air supérieure.Vivre dans des espaces modernes conçus …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Afficher tout Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$955,211
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 131 m²
1 objet immobilier 1
Laguna Beachside complexe résidentiel, Phuket est un projet moderne et élégant situé à seulement 200 mètres de la célèbre plage de Bangatao, dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Phuket. Le complexe offre des appartements confortables avec 1-3 chambres, qui sont idéales pour la vie…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,35M
Nous proposons des appartements avec terrasses et piscines privées.La résidence fait partie d'un grand complexe, est située sur la rive du lagon et dispose d'une jetée privée.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située près de Bang Tao Beach.Ville de Phuket - 30 minutes…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Quartier résidentiel The Base Cherngtalay
Quartier résidentiel The Base Cherngtalay
Quartier résidentiel The Base Cherngtalay
Quartier résidentiel The Base Cherngtalay
Quartier résidentiel The Base Cherngtalay
Quartier résidentiel The Base Cherngtalay
Quartier résidentiel The Base Cherngtalay
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$126,615
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
The Base Cherngtalay is a modern low-rise condominium project located in the desirable area of Choeng Thale, Thalang District, Phuket. The project consists of two 8-story buildings and is set on approximately 4 rai (6,400 square meters) of land, providing ample space for its residents. There…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Garrya Residences
Complexe résidentiel Garrya Residences
Complexe résidentiel Garrya Residences
Complexe résidentiel Garrya Residences
Complexe résidentiel Garrya Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Garrya Residences
Complexe résidentiel Garrya Residences
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$994,978
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Résidences Garrya Phuket: Propriété en front de mer à PhuketRésidences Garrya Phuket se tient fièrement comme la première et seule résidence d'hôtel à Phuket; est le centre de la côte ouest pour offrir une gamme complète d'installations de bien-être, fournissant un havre pour le corps et l'â…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$854,309
Nous offrons des villas tropicales modernes avec piscines de 41 m2, terrasses, garages.La résidence est sécurisée 24h/24.Installations et équipement dans la maison ClimatisationCuisine intégréeAppareils BoschEmplacement et infrastructure à proximité École internationale - 12 minutesClub de g…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,29M
Nous offrons des villas avec terrasses, piscines, jardins, places de parking.Zones de parcelle - de 480 m2 à 2431 m2.Installations et équipement dans la maison ClimatisationArmoire équipéeÉbénisterie de cuisineEmplacement et infrastructure à proximité Plage de Layan - 10 minutesPlage de Bang…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel WYNDHAM GRAND
Complexe résidentiel WYNDHAM GRAND
Complexe résidentiel WYNDHAM GRAND
Complexe résidentiel WYNDHAM GRAND
Complexe résidentiel WYNDHAM GRAND
Afficher tout Complexe résidentiel WYNDHAM GRAND
Complexe résidentiel WYNDHAM GRAND
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$178,699
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
An ultra-modern complex for comfortable living and investment. Perfect for both permanent residence and rental! Yield from 7%! Instalments available! Apartments are furnished! Wyndham Grand Phuket Surin Beach — This is a complex with sea views and ultra-modern design both outside and insi…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,26M
Nouvelle propriété ultra-luxe lie le paysage suprême et la communauté d'identité, c'est une combinaison de confort et de naturel qui s'harmonise avec le style de vie dont vous avez toujours rêvé. Parfaitement intégré dans la zone suprême, ce complexe est conçu comme un projet d'architecture …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Ozone Grand Residences
Complexe résidentiel The Ozone Grand Residences
Complexe résidentiel The Ozone Grand Residences
Complexe résidentiel The Ozone Grand Residences
Complexe résidentiel The Ozone Grand Residences
Afficher tout Complexe résidentiel The Ozone Grand Residences
Complexe résidentiel The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,04M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 518 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui souhaitent combiner un style de vie luxueux avec la tranquillité de la ville pittoresque de Phuket. Les Ozone Grand Residences sont idéales pour des vacances en famille, une résidence à long terme …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
517.6
1,15M
Villa
517.6
1,15M – 1,36M
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,08M
Nous offrons un vill de luxe avec une vue panoramique, une piscine, un parking.La résidence dispose d'une maternelle, d'un club pour enfants et d'une aire de jeux, d'un espace spa et d'un centre de remise en forme, d'un café, d'un espace de yoga, d'une piste de jogging, d'un espace de cowork…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Appart-hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Appart-hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Appart-hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Appart-hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Appart-hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Afficher tout Appart-hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Appart-hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$160,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Un condominium moderne dans le complexe Andaman City, situé dans la région de Choeng Thalei (Phuket), à seulement 500 mètres de la plage de Bang Tao.Le projet comprend deux bâtiments de 7 étages d'une superficie totale d'environ 9,5000 m2 et seulement 311 appartements. Les appartements au re…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,20M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
3 objets immobiliers 3
APPARTEMENTS LUNDURIEUX AVEC UNE VUE DE LA LAGOON ET DES POOLLES PERSONNELLES Le projet est situé dans la bande côtière dans le centre même du district d'élite de Laguna, à quelques minutes à pied du célèbre Bang Tao. Le complexe des appartements se distingue par une vue imprenable sur la…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$261,615
Offre spéciale avant le début des ventes: un nouveau complexe résidentiel haut de gamme au cœur de l'une des zones les plus populaires de l'île - Bang Tao.Un complexe résidentiel de première classe se compose d'un club house, 7 bâtiments résidentiels, 2 parkings. Les espaces entre les bâtime…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel THE TITLE MODEVA
Complexe résidentiel THE TITLE MODEVA
Complexe résidentiel THE TITLE MODEVA
Complexe résidentiel THE TITLE MODEVA
Complexe résidentiel THE TITLE MODEVA
Afficher tout Complexe résidentiel THE TITLE MODEVA
Complexe résidentiel THE TITLE MODEVA
Thalang, Thaïlande
depuis
$133,247
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Une opportunité d'investissement unique au cœur de Phuket - des appartements en copropriété élégants, idéaux pour une vie confortable et des revenus locatifs ! Entièrement meublé ! À 500 m de la plage ! Le titre Modeva - est une nouvelle copropriété à Phuket proposant des appartements élégan…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Capri Residence
Complexe résidentiel Capri Residence
Complexe résidentiel Capri Residence
Complexe résidentiel Capri Residence
Complexe résidentiel Capri Residence
Afficher tout Complexe résidentiel Capri Residence
Complexe résidentiel Capri Residence
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$129,419
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Surface 35–75 m²
10 objets immobiliers 10
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe, de confort et d'investissements rentables.À propos de l'emplacement : Le projet est situé à 850 mètres de la plage de Bang Tao à Phuket, entouré d'infrastructures d'éli…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.0
142,885 – 164,053
Apartment 2 chambres
70.0 – 75.0
285,770 – 351,543
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel AYANA Heights
Complexe résidentiel AYANA Heights
Complexe résidentiel AYANA Heights
Complexe résidentiel AYANA Heights
Complexe résidentiel AYANA Heights
Afficher tout Complexe résidentiel AYANA Heights
Complexe résidentiel AYANA Heights
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$221,912
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Débarrassez-vous d'un avion et arrivez dans votre propre coin de paradis...Ayana Heights Seaview Residence près de Layan Beach, Thalang, PhuketAyana Heights Seaview Residence, un chef-d'œuvre de la vie de luxe niché le long des rives captivantes de Layan Beach, Phuket, Thaïlande. Développé p…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,22M
En créant une proximité avec la nature, les villas de plain-pied de la piscine disposent d'espaces expansifs qui coulent librement de la cour aux chambres spacieuses et s'ouvrent sur la terrasse de la piscine avec vue imprenable sur le lac. Les toits en pente sont habilement conçus pour perm…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Title Artrio
Complexe résidentiel The Title Artrio
Complexe résidentiel The Title Artrio
Complexe résidentiel The Title Artrio
Complexe résidentiel The Title Artrio
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$112,300
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Début des ventes d'un nouveau complexe du meilleur développeur de Phuket dans le prestigieux quartier de Bangatao !Dépêchez-vous de laisser une demande pour acheter les meilleures mises en page au tout premier prix.Que donne la participation au début des ventes du projet:Les premiers prixLa …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Afficher tout Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$143,252
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 8
Surface 34–250 m²
9 objets immobiliers 9
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent un hébergement luxueux près de la mer, ainsi que pour les investisseurs à la recherche d'actifs à haut rendement dans une zone touristique. Ce projet attire les acheteurs exigeants qui ap…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
33.7 – 46.9
158,156 – 226,923
Apartment 2 chambres
67.3 – 93.8
309,781 – 439,663
Apartment 3 chambres
206.0 – 250.0
903,275 – 1,27M
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$90,588
Un endroit où l'harmonie intérieure se combine avec le luxe et le confort.Sur le territoire de 3,8 ha, chaque étape est une touche à la nature. Plus de 8 000 m2 d'espaces verts créent l'atmosphère de la jungle animée et sûre. Ce n'est pas seulement un lieu de vie, c'est un espace, où les tec…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Thalang, Thaïlande
depuis
$706,168
C'est un charmant havre résidentiel niché au cœur de Phuket, offrant un mélange parfait de vie tropicale et de confort moderne. Ce développement présente une collection de villas soigneusement conçues, chacune incarnant l'essence du luxe détendu dans le décor luxuriant de l'île. Les villas d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Title Residences Nai Yang
Complexe résidentiel The Title Residences Nai Yang
Complexe résidentiel The Title Residences Nai Yang
Complexe résidentiel The Title Residences Nai Yang
Complexe résidentiel The Title Residences Nai Yang
Afficher tout Complexe résidentiel The Title Residences Nai Yang
Complexe résidentiel The Title Residences Nai Yang
Sakhu, Thaïlande
depuis
$112,370
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 7
Surface 35–81 m²
18 objets immobiliers 18
À la mer : 250 m, Prêt à emménager, Développeur fiableÀ propos du complexe:Le projet avec 472 appartements est situé à 250 mètres de la plage de Nai Yang. Le complexe se compose de plusieurs bâtiments et offre divers types d'unités allant de 30 à 100 m². L'architecture vise le confort et la …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.0 – 48.0
87,092 – 151,977
Apartment 2 chambres
64.0 – 81.0
146,549 – 276,039
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Afficher tout Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$113,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Revenu locatif garanti de 6% pour 3 ans!Un complexe résidentiel moderne situé à distance de marche de la plage de Bang Tao offre des appartements confortables et une infrastructure développée.Le complexe se compose de quatre bâtiments, comprend 614 appartements, allant de 40 m2 à 140 m2, y c…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,36M
Un complexe résidentiel unique où chaque jour est rempli de sérénité et de confort. Situé dans la prestigieuse région de Phuket, il offre à ses résidents un niveau de vie exclusif, combinant proximité à la nature, infrastructure développée et le plus haut service. Il a son propre club de pla…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Baan Mai Khao
Complexe résidentiel Baan Mai Khao
Complexe résidentiel Baan Mai Khao
Complexe résidentiel Baan Mai Khao
Complexe résidentiel Baan Mai Khao
Afficher tout Complexe résidentiel Baan Mai Khao
Complexe résidentiel Baan Mai Khao
Thalang, Thaïlande
depuis
$350,807
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2015
Nombre d'étages 5
Surface 60–263 m²
32 objets immobiliers 32
50 m à la mer, Prêt à emménagerÀ propos du complexe:Complexe haut de gamme au nord-ouest de Phuket, à seulement 50 mètres de l'une des plages les plus propres et les plus isolées de l'île. Prêt à être occupé. Le coin salon est spacieux. Les fenêtres offrent une vue sur la piscine, la mer, la…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.0 – 70.0
245,096 – 410,337
Apartment 2 chambres
88.0 – 134.0
294,735 – 620,496
Apartment 3 chambres
134.0 – 263.0
620,496 – 1,97M
Duplex
114.0 – 129.0
398,514 – 614,291
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel So Origin Lagoon Cherngtalay
Complexe résidentiel So Origin Lagoon Cherngtalay
Complexe résidentiel So Origin Lagoon Cherngtalay
Complexe résidentiel So Origin Lagoon Cherngtalay
Complexe résidentiel So Origin Lagoon Cherngtalay
Afficher tout Complexe résidentiel So Origin Lagoon Cherngtalay
Complexe résidentiel So Origin Lagoon Cherngtalay
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$86,280
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Surface 26–87 m²
326 objets immobiliers 326
Développeur fiableÀ propos du complexe :Le complexe se compose de 3 bâtiments sur un site couvrant 8 765,2 m² avec 511 unités allant de 26 à 105 m². Les types comprennent des studios, des appartements de 1, 2 et 3 chambres. L'architecture allie harmonieusement style moderne et confort. Les e…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
26.0 – 39.0
95,257 – 151,806
Apartment 2 chambres
60.0 – 61.0
199,585 – 242,527
Apartment 3 chambres
85.0 – 87.0
298,471 – 352,903
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$350,925
La deuxième phase des appartements de luxe, situé à 50 mètres des plages de Bang Tao et Layan, Phuket. Le concept de l'ensemble du projet est de créer un espace résidentiel situé parmi les parcs, jardins et lacs pittoresques, donc seulement 30% de la superficie totale est construite, et 70% …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Afficher tout Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$160,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Un condominium moderne dans le complexe Andaman City, situé à Choeng Thalei, Phuket, à seulement 500 mètres de Bang Tao Beach.Le projet comprend deux bâtiments de sept étages d'une superficie totale d'environ 9 500 m2 et un total de 311 appartements. Les appartements au rez-de-chaussée ont u…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$99,704
Options de finition Аvec finition
Le départ tant attendu des ventes à Bang Tao par le légendaire développeur Title !Le titre Vivi Condominium est un nouveau projet de boutique dans la région de Bang Tao, à seulement 350 mètres de la mer.Il y a ici un potentiel difficile à ignorer :L'entrée est inférieure de 1,5 million de ba…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet area, close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet area, close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet area, close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet area, close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet area, close to beaches, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet area, close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet area, close to beaches, Phuket, Thailand
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$462,247
Le complexe se compose de 4 villas dans le style tropical moderne.piscinestationnementjardinterrassesInstallations et équipement dans la maison ClimatisationPanneaux solairesSystème de sécurité intelligentEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans un quartier calm…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments with private pools and sea views in a new condo hotel right on Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with private pools and sea views in a new condo hotel right on Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with private pools and sea views in a new condo hotel right on Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with private pools and sea views in a new condo hotel right on Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with private pools and sea views in a new condo hotel right on Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments with private pools and sea views in a new condo hotel right on Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with private pools and sea views in a new condo hotel right on Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$443,256
Installations et services:Lobby et barCoin de bienvenue2 restaurantsEspace de réunion avec zones de ruptureGym et SpaBarre de toit et bar de piscinePiscine principalePiscine pour enfants & kid club conceirgePersonnel 24 heures sur 24Cervure de chambreSécurité, CCTV, Wi-FiRadisson Platinum un…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Skypark Elara Lakelands
Complexe résidentiel Skypark Elara Lakelands
Complexe résidentiel Skypark Elara Lakelands
Complexe résidentiel Skypark Elara Lakelands
Complexe résidentiel Skypark Elara Lakelands
Afficher tout Complexe résidentiel Skypark Elara Lakelands
Complexe résidentiel Skypark Elara Lakelands
Choeng Thale, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 7
Surface 57 m²
1 objet immobilier 1
Des billets pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Skypark Elara Lakelands est parfait pour les familles avec enfants, les investisseurs et ceux qui recherchent un logement pour une résidence à long terme ou une location à court terme. Le projet est conçu pour ceux qui apprécient la n…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
57.0
287,282
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a luxury residential area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a luxury residential area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a luxury residential area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a luxury residential area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a luxury residential area, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a luxury residential area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a luxury residential area, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$629,076
Villas de luxe Rungtiva, la splendide maison de vacances intimité au milieu de la nature glorieuse qui combine le luxe et la convivialité sans faille. Idylliquement situé dans une zone privée comprenant 18 villas de 3-4 chambres à coucher de style tropical, et situé sur 8 000 m2, avec un esp…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,28M
Nous offrons des villas avec terrasses, piscines, jardins, places de parking.Le complexe dispose d'une sécurité 24 heures sur 24.Installations et équipement dans la maison ClimatisationArmoire équipéeÉbénisterie de cuisineEmplacement et infrastructure à proximité Plage Layan - 7 minutesPlage…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$333,040
Une résidence d'élite située près des plages de Layan et Bang Tao. Le complexe se compose de 4 bâtiments de six étages et offre une large gamme d'appartements de luxe avec un design moderne, offrant un haut niveau de confort. Il ya des appartements avec des aménagements différents d'une cham…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel BAMBOO FOREST
Complexe résidentiel BAMBOO FOREST
Complexe résidentiel BAMBOO FOREST
Complexe résidentiel BAMBOO FOREST
Complexe résidentiel BAMBOO FOREST
Afficher tout Complexe résidentiel BAMBOO FOREST
Complexe résidentiel BAMBOO FOREST
Thalang, Thaïlande
depuis
$157,937
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Une opportunité d'investissement unique au cœur de Phuket : des appartements élégants qui allient parfaitement confort et prix abordable ! Entièrement meublé! Bamboo Forest est une option intéressante pour ceux qui recherchent un hébergement à Phuket en mettant l'accent sur la durabilité et …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$159,526
Options de finition Аvec finition
Un condominium moderne dans le complexe Andaman City, situé à Choeng Thalei, Phuket, à seulement 500 mètres de Bang Tao Beach.Le projet comprend deux bâtiments de sept étages d'une superficie totale d'environ 9 500 m2 et un total de 311 appartements. Les appartements au rez-de-chaussée ont u…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sea Heaven
Complexe résidentiel Sea Heaven
Complexe résidentiel Sea Heaven
Complexe résidentiel Sea Heaven
Complexe résidentiel Sea Heaven
Afficher tout Complexe résidentiel Sea Heaven
Complexe résidentiel Sea Heaven
Sakhu, Thaïlande
depuis
$170,546
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 37–74 m²
3 objets immobiliers 3
Condominium sur la première ligne de plage isoléeUn nouveau projet de condominium à grande échelle pour 927 unités est en cours de construction dans l'un des endroits les plus intéressants encore non développés - près de Knighton Beach.L'endroit attire principalement les personnes qui cherch…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.0
179,957
Apartment 2 chambres
51.0 – 74.0
365,837
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Serene condominium
Complexe résidentiel Serene condominium
Complexe résidentiel Serene condominium
Complexe résidentiel Serene condominium
Complexe résidentiel Serene condominium
Afficher tout Complexe résidentiel Serene condominium
Complexe résidentiel Serene condominium
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$653,847
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
The Site and Location The Site is an open area without forest or any big trees to minimalize the impact on the Nature during the Construction The Site is in the Yellow Zone, meaning less crowded and less dense habitation and allows for Condominium Surrounding Greenery i…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$131,458
Ce complexe résidentiel est un espace d'art pour vivre confortablement, où chaque détail est pensé au plus petit détail pour créer une atmosphère de luxe dans les tropiques.Embrassez-vous d'une expérience de vie unique inspirée par le charme paisible d'une galerie d'art, où l'architecture ré…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thaïlande
depuis
$200,718
Un grand complexe de villégiature dans un endroit calme à côté du parc national Sirinat et à 50 mètres d'une plage confortable. Wellness concept hôtel avec santé, beauté et services médicaux. Une partie du complexe sera occupée par l'hôpital international de Bangkok.Achèvement: première phas…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thaïlande
depuis
$1,40M
Nous offrons des villas tropicales exclusives avec vue sur la mer, grandes terrasses, piscines.La résidence dispose d'une sécurité 24 heures sur 24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement 2026.Installations et équipement dans la maison AscenseurEmplacement et infrastructure à proximité La prop…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Clover Residence Phase 1
Complexe résidentiel Clover Residence Phase 1
Complexe résidentiel Clover Residence Phase 1
Complexe résidentiel Clover Residence Phase 1
Complexe résidentiel Clover Residence Phase 1
Afficher tout Complexe résidentiel Clover Residence Phase 1
Complexe résidentiel Clover Residence Phase 1
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$931,272
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 343–873 m²
13 objets immobiliers 13
Billets gratuits pour Phuket et retour !*À qui s'adresse-t-il : Un choix idéal pour les familles, les amateurs de luxe et les investisseurs à la recherche de rendements élevés et d'une vie confortable dans le paradis tropical de Phuket.À propos de l'emplacement : Situé à proximité de la pitt…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Arise vibe
Complexe résidentiel Arise vibe
Complexe résidentiel Arise vibe
Complexe résidentiel Arise vibe
Complexe résidentiel Arise vibe
Afficher tout Complexe résidentiel Arise vibe
Complexe résidentiel Arise vibe
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$65,938
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Arise Vibe Phuket est un complexe résidentiel moderne avec 3 bâtiments de 7 étages, y compris un parking souterrain. Un total de 411 unités: studios, appartements de 1 et 2 chambres, y compris les variantes Plus, allant de 28,85 à 91,62 m2. Le complexe offre une combinaison harmonieuse de so…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Guarded residence in a large prestigious complex with rich infrastructure, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence in a large prestigious complex with rich infrastructure, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence in a large prestigious complex with rich infrastructure, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence in a large prestigious complex with rich infrastructure, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence in a large prestigious complex with rich infrastructure, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Guarded residence in a large prestigious complex with rich infrastructure, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence in a large prestigious complex with rich infrastructure, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$865,509
Nous vous proposons de grandes villas et maisons de ville.Chaque maison dispose d'un jardin privé, où une piscine peut être construite.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24 et fait partie d'un grand complexe avec des centres commerciaux, un terrain de golf, des bars et des restaurants.E…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Residence Prime Phase 2
Complexe résidentiel The Residence Prime Phase 2
Complexe résidentiel The Residence Prime Phase 2
Complexe résidentiel The Residence Prime Phase 2
Thalang, Thaïlande
depuis
$648,001
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 352 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Idéal pour ceux qui recherchent une combinaison d'isolement et de luxe moderne à Phuket. Parfait pour les vacances en famille, les séjours de longue durée et les achats d'investissement.À propos de l'emplacement : Un emplacem…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Villa
352.0
715,423 – 721,574
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel SO ORIGIN
Complexe résidentiel SO ORIGIN
Complexe résidentiel SO ORIGIN
Complexe résidentiel SO ORIGIN
Complexe résidentiel SO ORIGIN
Afficher tout Complexe résidentiel SO ORIGIN
Complexe résidentiel SO ORIGIN
Ban Bang Thao, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,29M
Ce complexe exclusif ne compte que cinq villas de 2 étages avec piscines privées, jardins paysagers et places de stationnement. Des matériaux et des finitions de haute qualité créent une atmosphère sophistiquée et élégante. Propriété en franchise.Plan de paiement2 % - réservation28% - signat…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Above Element Condo
Complexe résidentiel Above Element Condo
Complexe résidentiel Above Element Condo
Complexe résidentiel Above Element Condo
Complexe résidentiel Above Element Condo
Afficher tout Complexe résidentiel Above Element Condo
Complexe résidentiel Above Element Condo
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$168,258
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Le complexe d'appartements Above Element, au design unique, incarne un style de vie libre, riche, stable et paisible. Une telle vie ressemble à des vacances dans une station balnéaire tropicale, avec tous les avantages de la plage à proximité. Un style de vie luxueux et privé dans une région…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,23M
Le projet offre une vie confortable dans les villas avec un espace moderne et fonctionnel. Le complexe se compose de 19 villas de 522-702 m2, avec de hauts plafonds, de grands balcons, piscines extérieures, places de parking. Il y a aussi un système de sécurité pour une vie quotidienne tranq…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Complexe résidentiel Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Complexe résidentiel Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Complexe résidentiel Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Complexe résidentiel Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Afficher tout Complexe résidentiel Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Complexe résidentiel Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$370,000
Options de finition Аvec finition
Gardens of Eden is a luxury residential complex located on 15,000 m² of land on the beachfront of Layan Beach in Bang Tao. The complex comprises first-class residences harmoniously integrated into the natural landscape, where 70% of the land is dedicated to green parks, lakes, and landsca…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a convenient area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a convenient area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a convenient area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a convenient area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a convenient area, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a convenient area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a convenient area, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$816,307
Une maison entourée par la nature est le meilleur endroit pour se détendre et éviter l'agitation de la ville. Respirez dans l'air frais et la nature abondante dans un endroit près de la forêt de Khao Phra Thaew. Le complexe est entouré d'arbres et d'un ruisseau derrière le projet. Ici, vous …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Afficher tout Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$361,005
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Surface 349 m²
1 objet immobilier 1
400 m de Surin Beach, Développeur fiable À propos du complexe : Un complexe de classe luxe qui ne comprend que 77 unités méticuleusement conçues en harmonie avec la nature, dont l'achèvement est prévu en août 2026. Il offre un mélange unique d'architecture et d'esthétique naturelle. Le pro…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel THE ZERO BANGTAO
Complexe résidentiel THE ZERO BANGTAO
Complexe résidentiel THE ZERO BANGTAO
Complexe résidentiel THE ZERO BANGTAO
Complexe résidentiel THE ZERO BANGTAO
Afficher tout Complexe résidentiel THE ZERO BANGTAO
Complexe résidentiel THE ZERO BANGTAO
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$91,312
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Investissez dans une copropriété écologique à Phuket avec un design unique et un niveau de vie élevé ! Ce sont des appartements idéaux pour ceux qui apprécient le confort et se soucient de l'environnement. Plan de versement disponible ! Entièrement meublé! À seulement 300 mètres de la plage …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$269,824
Le projet est un développement mixte unique situé sur l'une des plus belles plages de Phuket - Mai Khao. Sur une superficie totale de 88 000 m2, le projet dispose d'un front de mer qui s'étend sur près de 600 mètres. Le développement dispose d'un hôtel 5 étoiles standard avec de nombreuses i…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Ozone Condominium
Complexe résidentiel The Ozone Condominium
Complexe résidentiel The Ozone Condominium
Complexe résidentiel The Ozone Condominium
Complexe résidentiel The Ozone Condominium
Afficher tout Complexe résidentiel The Ozone Condominium
Complexe résidentiel The Ozone Condominium
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$194,422
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 41–88 m²
4 objets immobiliers 4
Nouveau projet de luxe à Bang Tao d'un promoteur fiable Un complexe de luxe moderne de 8 étages composé de 164 appartements et de 7 magasins de détail. Il existe 3 types d'appartements disponibles : des appartements d'une chambre, de deux chambres et des duplex de deux chambres. Les baies v…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0
206,365
Apartment 2 chambres
51.0 – 88.0
206,365 – 327,756
Copropriété