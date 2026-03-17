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Chonburi
207
Pattaya
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207 propriétés total trouvé
Copropriété 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Condo 2 chambres à louer à Centric Sea Pattaya Central PattayaCette unité d'angle à Centric …
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
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Angket Condominium 1 Chambre à louer Jomtien PattayaCe logement d'une chambre est situé au 8…
$586
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
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$863
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
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$617
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Copropriété 2 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
2 chambres 2 salles de bains Condo à louer au Feelture Pattaya. Offrant 60 m2 de surface hab…
$832
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Baan Suan Lalana condo coin dernier étage à louer Jomtien PattayaCe condominium d'angle du d…
$586
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1 chambre à louer – entièrement meublé et prêt à emménager à Empire Tower, JomtienProf…
$524
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1 chambre à louer dans les Suites Platinum à Thepprasit PattayaCette résidence à Plati…
$462
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Duplex Condo à louer au Win Condo Khao Talo East PattayaCette unité duplex est située au Win…
$1,850
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Studio Premium Condo à louer à Diana Estate Condominium – vue sur la piscine, Soi Buakhao, P…
$771
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1 chambre à louer à New Nordic Kristine à Pratumnak HillCette résidence à New Nordic K…
$401
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
1-Chambre, 1-Salle de bains Condo à louer à la base Central Pattaya. Cette unité moderne off…
$617
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1 chambre à louer à Laguna Beach Resort 1 à JomtienCe condominium à Laguna Beach Resor…
$277
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
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Condominium Cetus Beachfront à louer à JomtienVivez le style de vie ultime en bord de mer à …
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par mois
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
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$524
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
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À Louer Novana Résidence 1 Chambre Condominium dans le sud de Pattaya Ce condominium de 1 ch…
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Copacabana Beach Jomtien 1 chambre Condominium à louerCe condominium haut de gamme est situé…
$925
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Espana Condo Resort Pattaya 1 chambre à louer – Ce condo 1 chambre entièrement meublé, 1 sal…
$462
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
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Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Baan Suan Lalana une chambre à louer Jomtien PattayaCe condominium d'une chambre est situé a…
$832
par mois
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Copropriété 5 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 5 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Superbe penthouse à louer à Sombat Condoview PattayaDécouvrez un style de vie extraordinaire…
$5,086
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Acadia Center Suites Condominium à louer – Pratumnak Hill Ce condominium bien conçu est sit…
$771
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Na Chom Thian, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Studio Condominium à louer au Grand Florida Beachfront Condo Resort Pattaya à Na Jomtien Ce…
$462
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Le condominium Cliff à louer à PhraTamnak Hill PattayaCette copropriété est située dans la p…
$586
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Jomtien Plaza Residence 1 chambre à louer - Cet élégant condo de 1 chambre à coucher offre 4…
$478
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
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Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce condo 1 chambre, 1 salle de bains est situé au 3ème étage de l'Orient Resort & Spa à Jomt…
$462
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo de 1 chambre à louer au nouveau VIP nordique 4 à Pratumnak HillCette copropriété du Ne…
$401
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
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Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Mer de Copacabana Beach Vue à louer – Ce condo 1 chambre, 1 salle de bains à Copacabana Beac…
$925
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Résidence Veranda Pattaya à louer à Na JomtienLuxe condominium en bord de mer situé dans le …
$925
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
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Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Angket Condominium Studio à louer Jomtien PattayaCe studio est situé au 14ème étage et offre…
$370
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Na Chom Thian, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Grand Florida Condo 1 chambre à louer - Ce condo 1 chambre entièrement meublé, 1 salle de ba…
$709
par mois
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