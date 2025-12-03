  1. Realting.com
  Thaïlande
  Thep Krasatti
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Thalang
12
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$760,420
Nous offrons des villas d'un étage avec piscines, jardins paysagers et places de parking. Le complexe dispose de 4 types de villas avec 3 ou 4 chambres (chaque avec salle de bains), piscines de 9.5x3.8 ou 10x4 m. La résidence dispose d'un grand jardin communal et d'une sécurité 24h/24. Les v…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$854,309
Nous offrons des villas tropicales modernes avec piscines de 41 m2, terrasses, garages.La résidence est sécurisée 24h/24.Installations et équipement dans la maison ClimatisationCuisine intégréeAppareils BoschEmplacement et infrastructure à proximité École internationale - 12 minutesClub de g…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,29M
Nous offrons des villas avec terrasses, piscines, jardins, places de parking.Zones de parcelle - de 480 m2 à 2431 m2.Installations et équipement dans la maison ClimatisationArmoire équipéeÉbénisterie de cuisineEmplacement et infrastructure à proximité Plage de Layan - 10 minutesPlage de Bang…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,26M
Nouvelle propriété ultra-luxe lie le paysage suprême et la communauté d'identité, c'est une combinaison de confort et de naturel qui s'harmonise avec le style de vie dont vous avez toujours rêvé. Parfaitement intégré dans la zone suprême, ce complexe est conçu comme un projet d'architecture …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Residence Prime Phase 2
Complexe résidentiel The Residence Prime Phase 2
Complexe résidentiel The Residence Prime Phase 2
Complexe résidentiel The Residence Prime Phase 2
Thalang, Thaïlande
depuis
$648,001
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 352 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Idéal pour ceux qui recherchent une combinaison d'isolement et de luxe moderne à Phuket. Parfait pour les vacances en famille, les séjours de longue durée et les achats d'investissement.À propos de l'emplacement : Un emplacem…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Villa
352.0
715,423 – 721,574
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,01M
Nous offrons des villas avec piscines de 15 mètres de long, jacuzzi, grandes terrasses, jardins luxuriants, vue panoramique sur les montagnes.La résidence dispose d'un jardin commun, d'un parking, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Installations et équipement dans la maison Hau…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Siamese Bangtao
Complexe résidentiel Siamese Bangtao
Complexe résidentiel Siamese Bangtao
Complexe résidentiel Siamese Bangtao
Complexe résidentiel Siamese Bangtao
Complexe résidentiel Siamese Bangtao
Complexe résidentiel Siamese Bangtao
Thalang, Thaïlande
depuis
$81,349
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
À 600 m de la mer, Animaux acceptés, Promoteur fiableÀ propos du complexe :Le condominium siamois Bangtao dans le quartier de Cherng Thalay à Phuket propose 95 unités dans un immeuble de 7 étages. Le projet allie un design moderne à une construction de haute qualité des principaux promoteurs…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Utopia Dream
Complexe résidentiel Utopia Dream
Complexe résidentiel Utopia Dream
Complexe résidentiel Utopia Dream
Complexe résidentiel Utopia Dream
Complexe résidentiel Utopia Dream
Complexe résidentiel Utopia Dream
Thep Krasatti, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Le projet comprendra des condominiums de conceptions et de thèmes variés, une villa, une piscine à débordement sur le toit, une salle de sport, un spa, un restaurant japonais, une grande piscine avec un jardin d'eau, un espace de détente et de divertissement sans sommeil 24 heures sur 24. ce…
Agence
Udomo
Laisser une demande
Thalang, Thaïlande
depuis
$757,186
Nous offrons des villas avec terrasses, piscines, jardins paysagers, places de parking.Installations et équipement dans la maison ClimatisationArmoires encastréesCuisineEmplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à 5 minutes à pied de la meilleure école internationale…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and gardens in a residence with a spa center, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$440,969
Nous offrons des villas de trois types (2, 3 et 4 chambres) avec des jardins sur le toit et des piscines minérales.La résidence dispose d'une vidéosurveillance, d'un spa, d'un studio de yoga et d'un sauna, d'un café et d'un restaurant, d'une salle multifonctionnelle.Emplacement et infrastruc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$904,141
Nous proposons des villas avec piscines d'eau salée avec jacuzzi, parkings.Installations et équipement dans la maison Mobilier intégréCuisine entièrement équipéePanneaux solairesClimatisationWi-FiRéservoir d ' eau souterrainEmplacement et infrastructure à proximité Plage de Layan - 6,9 km (1…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to the beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$706,168
Nous offrons des villas avec une piscine 12х4,5 m et un jardin paysager. La résidence est sécurisée 24h/24. La combinaison du vent, de la lumière, du bois et d'un espace vert luxuriant crée un environnement majestueux pour la détente, le confort, la méditation et la créativité. Le design d'i…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.
Thalang, Thaïlande
depuis
$83,825
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Un complexe résidentiel élégant dans le quartier Thalang d'un développeur thaïlandais avec 15 ans d'expérience de construction.Le projet propose des appartements élégants et confortables avec des aménagements réfléchis, situés dans un quartier calme et verdoyant. Les résidents profiteront d'…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel UTOPIA THALANG
Complexe résidentiel UTOPIA THALANG
Complexe résidentiel UTOPIA THALANG
Complexe résidentiel UTOPIA THALANG
Complexe résidentiel UTOPIA THALANG
Complexe résidentiel UTOPIA THALANG
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$154,179
Options de finition Аvec finition
Phuket is the free and safe place they are looking for. We have successfully developed this villa project suitable for long-term stay in pure Japanese style of simplicity, the minimalism of Japanese style and the pure nature of Phuket are the combination methods we have all been looking for.…
Agence
Udomo
Laisser une demande
