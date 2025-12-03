  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Wichit
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
6
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wichit, Thaïlande
depuis
$89,735
Une excellente option pour louer et se détendre dans votre propre résidence pendant plusieurs semaines par an.Le complexe se compose de 2 bâtiments de huit étages avec espace de travail, buanderie, piscine, parking, salle de fitness, jardins avec aires de loisirs.Le complexe est en cours de …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel THE BASE BUKIT
Complexe résidentiel THE BASE BUKIT
Complexe résidentiel THE BASE BUKIT
Complexe résidentiel THE BASE BUKIT
Complexe résidentiel THE BASE BUKIT
Afficher tout Complexe résidentiel THE BASE BUKIT
Complexe résidentiel THE BASE BUKIT
Wichit, Thaïlande
depuis
$70,159
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Luxurious apartments in the new residential complex THE BASE BUKIT, located in the very center of Phuket! An attractive investment property! High rental income potential! Perfectly suitable for both permanent residence and rental! Instalments available! A special feature of this …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Afficher tout Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Wichit, Thaïlande
depuis
$91,984
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 31–76 m²
3 objets immobiliers 3
Projet de projet d'infrastructure de construction au centre d'exposition Le condominium est situé à Samoy L'emplacement est doté d'une infrastructure et d'un emplacement privilégié, dans les locaux spécialisés du centre touristique de Phuket, Central Festival Phuket. Les endroits les plus f…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.0
96,707
Apartment 2 chambres
65.0
207,005
Apartment 3 chambres
76.0
238,095
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Afficher tout Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Wichit, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
À propos du projet:Lieu: Muang Phuket, PhuketSuperficie du terrain Pribl. 4 paradisType de projet Condominium à faible hauteur 3 bâtiments (8 et.), 1 clubhouseNombre total d'unités 585 unités / 2 magasins de détailType d'unités Smart Living 26,50 - 27,80 m2 (Smart Living)Loisirs 30.80 - 31.7…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Base Bukit
Complexe résidentiel The Base Bukit
Complexe résidentiel The Base Bukit
Complexe résidentiel The Base Bukit
Complexe résidentiel The Base Bukit
Afficher tout Complexe résidentiel The Base Bukit
Complexe résidentiel The Base Bukit
Wichit, Thaïlande
depuis
$76,809
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Base pour chaque inspiration conçue pour intégrer la culture Peranakan au style de vie exceptionnel et vraiment unique de la nouvelle génération.La base de chaque activité tourne autour de la zone communautaire multifonctionnelle.Base pour chaque mode de vie où la fonction et le confort se c…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel THE CITY
Complexe résidentiel THE CITY
Complexe résidentiel THE CITY
Complexe résidentiel THE CITY
Complexe résidentiel THE CITY
Afficher tout Complexe résidentiel THE CITY
Complexe résidentiel THE CITY
Wichit, Thaïlande
depuis
$130,900
Nombre d'étages 8
Amazing apartments in the City Phuket project, located in the central part of Phuket!Great option for investment!Perfect for both permanent residence and rental! Yield from 7%!Mortgages for foreigners! Upon payment of 50% of the cost of the unit, a mortgage is provided for 5-10 years!Instalm…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel The Base Bukit – Phuket
Complexe résidentiel The Base Bukit – Phuket
Complexe résidentiel The Base Bukit – Phuket
Complexe résidentiel The Base Bukit – Phuket
Complexe résidentiel The Base Bukit – Phuket
Afficher tout Complexe résidentiel The Base Bukit – Phuket
Complexe résidentiel The Base Bukit – Phuket
Wichit, Thaïlande
depuis
$71,379
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Surface 26–50 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Le projet est idéal pour les investissements conservateurs, car le promoteur est la plus grande entreprise publique de Thaïlande, ce qui garantit fiabilité et sécurité.À propos de l'emplacement : Le projet est situé dans le q…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
26.3 – 35.0
78,806 – 106,143
Apartment 2 chambres
50.0
169,043
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Base Rise
Complexe résidentiel The Base Rise
Complexe résidentiel The Base Rise
Complexe résidentiel The Base Rise
Complexe résidentiel The Base Rise
Afficher tout Complexe résidentiel The Base Rise
Complexe résidentiel The Base Rise
Wichit, Thaïlande
depuis
$74,036
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Surface 25–35 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Idéal pour les connaisseurs de la vie moderne dans une atmosphère paisible. Le projet est parfait pour les jeunes couples, les petites familles et les investisseurs qui cherchent à investir dans une zone en développemen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
24.8 – 35.3
81,739 – 135,113
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wichit, Thaïlande
depuis
$91,895
Les caractéristiques complexes:lobbySalle de sportblanchisseriepiscineEspace salonjardins (y compris un jardin sur le toit)Avantages Meubles et climatiseur gratuit.Emplacement et infrastructure à proximité École la plus proche - 300 mètresInternational britannique École - 6,1 kmCentre commer…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Base Rise
Complexe résidentiel The Base Rise
Complexe résidentiel The Base Rise
Complexe résidentiel The Base Rise
Complexe résidentiel The Base Rise
Wichit, Thaïlande
depuis
$79,764
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
The Base Rise – Nouveau style de station balnéaire Mueang District, Phuket.The Base Rise – Nouveau style de resort condo par Sansiri. est un imposant nouveau style condo de 8 étages comprenant 326 unités, situé au coeur du district de Mueang, Phuket , à 2 min de Phuket central. Les unités di…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Immeuble THE BASE RISE
Immeuble THE BASE RISE
Immeuble THE BASE RISE
Immeuble THE BASE RISE
Immeuble THE BASE RISE
Afficher tout Immeuble THE BASE RISE
Immeuble THE BASE RISE
Wichit, Thaïlande
depuis
$74,661
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Projet à couper le souffle ! La moyenne des activités est de 7 à 12 % !Рассрочка !Appartements de construction !The Base Rise — Un condominium commercial situé dans le même quartier de Phuketa, dans la région de Vicchit.Le bateau Sunrise avec son projet exclusif окружении тропического сада, …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wichit, Thaïlande
depuis
$111,650
Nous offrons des appartements meublés.La résidence dispose d'un espace de co-travail et d'une salle de jeux, d'une piscine de 30 mètres de long et d'un jacuzzi, d'une piscine pour enfants, d'un centre de fitness et d'un espace de yoga, d'un solarium, de jardins, d'un parking, d'une sécurité …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Wichit, Thaïlande
depuis
$81,075
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Surface 27–49 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Pour les connaisseurs du confort moderne et de la tranquillité. Parfait pour ceux qui recherchent un hébergement luxueux ou un investissement immobilier rentable à Phuket.À propos de l'emplacement : Situé dans le centre de l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
26.7 – 48.8
89,511 – 159,064
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Afficher tout Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Wichit, Thaïlande
depuis
$105,179
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Surface 39–90 m²
20 objets immobiliers 20
Prête à emménager, la maison vient d'être achevée. Entièrement meublée. Centre-ville de Phuket.Crédit (hypothèque) à 6% sur 15 ans. L'appartement peut déjà être loué, percevoir des revenus et rembourser le prêt. Une offre très rare sur l'île de Phuket !À propos du complexe :Situé dans la zon…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
39.0 – 88.0
116,122 – 255,832
Apartment 2 chambres
65.0 – 90.0
189,757 – 271,466
Apartment 3 chambres
79.0
233,001 – 266,658
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller