Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$159,526
Options de finition Аvec finition
Un condominium moderne dans le complexe Andaman City, situé à Choeng Thalei, Phuket, à seulement 500 mètres de Bang Tao Beach.Le projet comprend deux bâtiments de sept étages d'une superficie totale d'environ 9 500 m2 et un total de 311 appartements. Les appartements au rez-de-chaussée ont u…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel VEGA Condominium
Complexe résidentiel VEGA Condominium
Complexe résidentiel VEGA Condominium
Complexe résidentiel VEGA Condominium
Complexe résidentiel VEGA Condominium
Complexe résidentiel VEGA Condominium
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$95,421
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 34–52 m²
3 objets immobiliers 3
Nouveau projet de condominium dans le quartier pittoresque de Bang TaoLe projet se compose de deux bâtiments avec 146 appartements situés sur sept étages.La nouvelle copropriété est située dans la partie nord de Cherngtalai, à seulement 3,5 km de la plage tranquille de Layan. Cet emplacement…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
34.0 – 52.0
103,979 – 159,026
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$131,458
Ce complexe résidentiel est un espace d'art pour vivre confortablement, où chaque détail est pensé au plus petit détail pour créer une atmosphère de luxe dans les tropiques.Embrassez-vous d'une expérience de vie unique inspirée par le charme paisible d'une galerie d'art, où l'architecture ré…
Agence
TRANIO
Otium DevelopmentOtium Development
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,23M
Le projet offre une vie confortable dans les villas avec un espace moderne et fonctionnel. Le complexe se compose de 19 villas de 522-702 m2, avec de hauts plafonds, de grands balcons, piscines extérieures, places de parking. Il y a aussi un système de sécurité pour une vie quotidienne tranq…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$143,361
Le complexe est au cœur du paradis tranquille de Phuket, où le soleil, le sable et la mer s'entremêlent dans un cadre serein. Découvrez des espaces pour adorer et s'adapter à chaque style, avec des espaces privés et communautaires transformés par un sens de la communauté vibrante et des comm…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$1,70M
Le complexe résidentiel de première classe sera composé de 2 bâtiments avec 24 commerces et une grande piscine, tous entourés de verdure tropicale. Le complexe aura également un spa, lobby, salle de gym, cinéma et salle de jeux. La sécurité sera disponible 24 heures sur 24.Emplacement et inf…
Agence
TRANIO
Appart-hôtel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Appart-hôtel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Appart-hôtel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Appart-hôtel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Appart-hôtel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Appart-hôtel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$135,000
Options de finition Аvec finition
Appartements prêts à partir avec mobilier et appareils électroménagers dans le complexe hôtelier Laya Resort & Radisson Blu.Le Laya Resort & Radisson L'hôtel Blu est situé à la frontière du parc national Sirinat, à 350 mètres de la plage de Layan.Les boutiques, les cafés, les restaurants, le…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$171,271
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
3 objets immobiliers 3
Le nouveau projet luxueux sous le contrôle de Radisson à distance de marche de la plage de Bang Tao Le nouveau projet est situé sur le coup de Tao, à côté de la zone pittoresque de Laguna. Ici, les hôtels luxueux 5 étoiles sont entourés de champs verts luxuriants pour les clubs de golf et …
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Bamboo Forest (Harmony)
Complexe résidentiel Bamboo Forest (Harmony)
Complexe résidentiel Bamboo Forest (Harmony)
Complexe résidentiel Bamboo Forest (Harmony)
Complexe résidentiel Bamboo Forest (Harmony)
Complexe résidentiel Bamboo Forest (Harmony)
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$169,867
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Un développement extraordinaire dans la région de Bang Tao — un nouveau projet d'appartement de première classe, situé près de Layan Beach dans l'un des quartiers élite de l'île.Inspirés par les tropiques et la saveur locale vibrante, nous avons pu créer un projet qui manifeste une symbiose …
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Kiara Reserve Residence
Complexe résidentiel Kiara Reserve Residence
Complexe résidentiel Kiara Reserve Residence
Complexe résidentiel Kiara Reserve Residence
Complexe résidentiel Kiara Reserve Residence
Complexe résidentiel Kiara Reserve Residence
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,41M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Complexe résidentiel Elite sur la plage LayanSitué dans la région de Bang Tao à Phuket, ce projet est un complexe unique de condominiums de luxe et de villas premium.Au total, 17 villas de luxe et 25 appartements élégants y seront construits, situés sur cinq étages et ayant une superficie de…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Laguna Bayside
Complexe résidentiel Laguna Bayside
Complexe résidentiel Laguna Bayside
Complexe résidentiel Laguna Bayside
Complexe résidentiel Laguna Bayside
Complexe résidentiel Laguna Bayside
Choeng Thale, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
BAYSIDE CONTEMPORAIRE VIVRESentez la brise marine tropicale en passant par ces nouvelles résidences à quelques minutes de Phuket, la plage la plus célèbre et la plus magique, sur l'île, la magnifique côte ouest centrale. Une collection de condominiums contemporains spacieux et de penthouses …
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,08M
Nous proposons des villas fonctionnelles avec piscines, jardins et parkings.Il est possible d'acheter entièrement meublé.Achèvement - 3ème trimestre de 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Plage Cherng Talay - 4,7 km (8 minutes)École internationale - 5,8 km (10 minutes)Aéroport int…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Complexe résidentiel Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Complexe résidentiel Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Complexe résidentiel Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Complexe résidentiel Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Complexe résidentiel Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$135,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
The Radisson Blu hotel complex is located on the border of Sirinat National Park, 350 meters from Layan Beach. Shops, cafes, restaurants, the Porto de Phuket and Boat Avenue shopping centers, and the elite Laguna Golf Club are all within walking distance and easy access by public transpor…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$134,965
Options de finition Аvec finition
Ce complexe moderne est situé à seulement 500 mètres de la populaire plage de Bang Tao, ce qui en fait une excellente occasion d'investissement pour une vie confortable.Le complexe comprend sept bâtiments de 7 étages, conçus dans un style contemporain utilisant des matériaux naturels. Les in…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Siamese Bangtao
Complexe résidentiel Siamese Bangtao
Complexe résidentiel Siamese Bangtao
Complexe résidentiel Siamese Bangtao
Complexe résidentiel Siamese Bangtao
Complexe résidentiel Siamese Bangtao
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$86,038
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Nous vous présentons Siamois Stone - Association de quatre promoteurs immobiliers réputés: Asset siamois, Ritta, gestion des pierres angulaires et développement de la dynastie. Ces principales sociétés de leurs régions et marchés ont combiné des efforts pour créer des pierres siamue - un pro…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$113,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Revenu locatif garanti de 6% pour 3 ans!Un complexe résidentiel moderne situé à distance de marche de la plage de Bang Tao offre des appartements confortables et une infrastructure développée.Le complexe se compose de quatre bâtiments, comprend 614 appartements, allant de 40 m2 à 140 m2, y c…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$246,696
Un complexe résidentiel moderne situé dans un quartier pittoresque de Phuket, à distance de marche des célèbres plages. Il se compose de 3 bâtiments de sept étages, un total de 234 unités (studios, 1 et 2 chambres, et duplex). Caractéristiques:5 piscines, dont une piscine sur le toit et une …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,22M
En créant une proximité avec la nature, les villas de plain-pied de la piscine disposent d'espaces expansifs qui coulent librement de la cour aux chambres spacieuses et s'ouvrent sur la terrasse de la piscine avec vue imprenable sur le lac. Les toits en pente sont habilement conçus pour perm…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Surf House Residences
Complexe résidentiel Surf House Residences
Complexe résidentiel Surf House Residences
Complexe résidentiel Surf House Residences
Complexe résidentiel Surf House Residences
Complexe résidentiel Surf House Residences
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$224,520
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 60–139 m²
3 objets immobiliers 3
Boutique condominium en Bang TaoCe projet est situé dans l'un des endroits les plus populaires à Phuket - Bang Tao donne accès à toute l'infrastructure riche du quartier. Centres commerciaux, spas, meilleures plages, centres médicaux et écoles internationales sont situés à une distance confo…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.0
244,656
Apartment 2 chambres
77.0
312,258
Apartment 3 chambres
139.0
560,133
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Layan Green Park Phase 2
Complexe résidentiel Layan Green Park Phase 2
Complexe résidentiel Layan Green Park Phase 2
Complexe résidentiel Layan Green Park Phase 2
Complexe résidentiel Layan Green Park Phase 2
Complexe résidentiel Layan Green Park Phase 2
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$184,415
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 37–75 m²
3 objets immobiliers 3
Layan Green Park est conçu spécifiquement pour les familles avec enfants. Et afin de prendre soin de la nature de Phuket, dans la construction de   De la plage de Layan, la partie nord de la plage de Bang Tao. Lyan — C'est   une plage isolée pittoresque avec du sable blanc et de la casuarin …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
74.8
419,259
Studio
36.7
215,844
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Complexe résidentiel Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Complexe résidentiel Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Complexe résidentiel Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Complexe résidentiel Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Complexe résidentiel Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$177,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Bamboo Forest est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme dans le prestigieux quartier de Bang Tao, à proximité de Layan Beach et Bang Tao (1,5 km).Ce complexe de style méditerranéen se compose de trois bâtiments de 7 étages, contenant 135 unités – studios, appartements d'une, deux et …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,16M
Les villas privées au bord du lac, entourées de montagnes et de forêts tropicales, sont le choix idéal pour ceux qui apprécient l'harmonie avec la nature et ne sont pas prêts à abandonner les commodités de la ville. Dans le complexe, vous pourrez profiter d'une large gamme de services et d'é…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,48M
Nous offrons des villas exclusives avec une vue pittoresque sur la côte, des cours intérieures, de grandes piscines et jacuzzis.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24 et fait partie d'un grand complexe avec des centres commerciaux, un terrain de golf, des bars et des restaurants.Caractér…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel VIP Tropika
Complexe résidentiel VIP Tropika
Complexe résidentiel VIP Tropika
Complexe résidentiel VIP Tropika
Complexe résidentiel VIP Tropika
Complexe résidentiel VIP Tropika
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$131,686
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 7
SURVEILLANCELe cœur de la région, offrant une longue plage avec des clubs de plage, des restaurants locaux et des sports nautiques.Une plage plus calme pour la détente, juste au nord de Bangtao.UWC Les étudiants thaïlandais bénéficient de notre programmation, basée sur la pleine conscience, …
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$350,925
La deuxième phase des appartements de luxe, situé à 50 mètres des plages de Bang Tao et Layan, Phuket. Le concept de l'ensemble du projet est de créer un espace résidentiel situé parmi les parcs, jardins et lacs pittoresques, donc seulement 30% de la superficie totale est construite, et 70% …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Bellevue Lagoon
Complexe résidentiel Bellevue Lagoon
Complexe résidentiel Bellevue Lagoon
Complexe résidentiel Bellevue Lagoon
Complexe résidentiel Bellevue Lagoon
Complexe résidentiel Bellevue Lagoon
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$144,589
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
3 objets immobiliers 3
Lagon de Bellevue Le nouveau condominium de luxe sera construit très près du quartier le plus célèbre et le plus populaire de l'île parmi le public sophistiqué - Laguna, ce qui rend le projet vraiment unique en termes de prix et d'emplacement. Le développeur propose des prix vraiment intéres…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Complexe résidentiel Layan Verde
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$209,353
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
LIEU MAGIQUE POUR LA VIE LUXURIEUSEAujourd'hui, Phuket est une destination insulaire populaire combinant beauté naturelle et infrastructure développée. Layan Verde est situé sur la côte ouest de l'île, à seulement 2 minutes d'une plage vierge.Layan Verde est la nouvelle attraction et le symb…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,06M
Nous proposons des villas de luxe avec piscines d'eau salée, gazebos, parkings.Achèvement - 4ème trimestre de 2025.Installations et équipement dans la maison ClimatisationArmoires encastréesCuisine intégréeEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située près des plages, des…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$271,446
La résidence dispose d'un hôtel, d'une grande piscine et d'un bar, d'un restaurant, d'un centre de spa, d'un centre de remise en forme, d'un club pour enfants, d'une salle de conférence, d'une plage.Achèvement - 2e trimestre de 2024.Avantages 6% de loyer annuel garanti pendant 5 ans.Emplacem…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$971,786
Situé sur un terrain surélevé à Pasak 8 avec 270 degrés de vue sur la montagne, complexe offre 4 types contemporains de villas balinais allant de 329 m2 à 711 m2 d'espace habitable. Toutes les villas privées sont terminées avec piscine, air conditionné, armoire intégrée, cuisine et design pa…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$409,516
La résidence dispose d'un coin salon sur le toit, d'une piscine à débordement et d'un jacuzzi, d'une vue pittoresque sur le golf, la lagune et l'océan, d'un barbecue, d'un espace yoga, d'une pelouse. Il fait partie d'un grand complexe avec des centres commerciaux, un terrain de golf, des bar…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$3,05M
Nous offrons des maisons de quatre étages avec piscines sur le toit et une vue panoramique sur la mer et les montagnes.La résidence dispose de magasins, restaurants, centres de spa, service de conciergerie 24h/24.Achèvement - 3ème trimestre de 2027.Caractéristiques des appartements Rez-de-ch…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,15M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Surface 173–209 m²
2 objets immobiliers 2
Waterfront Residences est 3 bâtiments de basse vue sur la mer comprenant 33 appartements au cœur de Laguna Phuket, le plus beau complexe de villégiature en Asie. Chaque appartement de Waterfront Residences dispose d'espaces de vie spacieux et de chambres confortables avec une terrasse extéri…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
173.0 – 209.0
1,15M – 1,35M
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$117,181
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Investissez dans des appartements chics! Il est parfait pour la résidence permanente et à louer! Pourtant de 7%! Il y a un plan de versement! La copropriété Vega est située dans la région de Bang Tao. C'est un endroit prestigieux avec une plage de huit kilomètres et une énorme infrastr…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$606,317
Le complexe comprend 263 appartements de 38 m2 à 138 m2. Sur le territoire du complexe sera situé:complexe sportif professionnel Dynamique avec association Reebokdeuxième branche du célèbre restaurant Phuket - Mirageclub de jeux pour enfants - un territoire pour les jeux et le développement …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Canvas
Complexe résidentiel Canvas
Complexe résidentiel Canvas
Complexe résidentiel Canvas
Complexe résidentiel Canvas
Complexe résidentiel Canvas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$215,657
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Canvas Cherng Talay est un condominium situé au cœur de Bangtao-Cherngtalay, Phuket, avec de vastes espaces communs et des espaces de vie uniques, y compris des condominiums d'accès à la piscine et des penthouses avec des espaces de toit de Sansiri. La copropriété Canvas Cherng Talay couvre …
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$894,261
Le complexe innovant se compose de villas de luxe, combinant design moderne et haute qualité. Ici, vous trouverez des installations sportives, un spa et des centres de bien-être. Chaque maison dispose d'une piscine privée et d'un espace spa avec jacuzzi et salle de sport.InstallationsclubSpa…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$228,954
Le Condominium Zero Bangtao redéfinit la vie à Phuket avec un engagement indéfectible à la durabilité. Chaque aspect de notre design se concentre sur la fourniture d'un style de vie éco-conscient sans compromettre le confort et l'élégance. Découvrez les avantages exclusifs du Zero Bangatao, …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,08M
Nous offrons un vill de luxe avec une vue panoramique, une piscine, un parking.La résidence dispose d'une maternelle, d'un club pour enfants et d'une aire de jeux, d'un espace spa et d'un centre de remise en forme, d'un café, d'un espace de yoga, d'une piste de jogging, d'un espace de cowork…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,32M
Le complexe résidentiel comprend 16 maisons de 4 types différents. De l'entrée de la villa, vous vous retrouvez immédiatement dans un coin salon avec une piscine, dont le design est inspiré par les complexes du temple thaïlandais. Les palmiers, traditionnellement présents dans la conception …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel The Momentum
Complexe résidentiel The Momentum
Complexe résidentiel The Momentum
Complexe résidentiel The Momentum
Complexe résidentiel The Momentum
Complexe résidentiel The Momentum
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$141,471
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 51–108 m²
3 objets immobiliers 3
Complex résidentiel innovant à la plage de Lyan Ce projet incroyable est un environnement de vie complètement innovant qui unit les logements de luxe, l'infrastructure moderne et le service unique. Sur l'impressionnant 29 000 m². Des complexes d'appartements élégants et de villas luxueux…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
232,938
Apartment 2 chambres
72.0
329,127
Apartment 3 chambres
108.0
633,916
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,50M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 285–491 m²
3 objets immobiliers 3
Le Banyan Tree Group, mondialement reconnu pour ses stations exclusives avec un service et des équipements inégalés dans le monde entier, vous offre une occasion unique de faire de cette expérience signature une partie organique de votre vie quotidienne.Banyan Tree Villas est un développemen…
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,35M
Nous proposons des appartements avec terrasses et piscines privées.La résidence fait partie d'un grand complexe, est située sur la rive du lagon et dispose d'une jetée privée.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située près de Bang Tao Beach.Ville de Phuket - 30 minutes…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,48M
Le complexe se compose de 18 villas de luxe modernes. Le projet comprend des maisons de deux étages avec 3-5 chambres.Caractéristiques:terrassepiscinestationnementascenseursalon extérieurEmplacement et infrastructure à proximité École internationale - 7 minutesRobinson Lifestyle Thalang - 15…
Agence
TRANIO
Quartier résidentiel The Base Cherngtalay
Quartier résidentiel The Base Cherngtalay
Quartier résidentiel The Base Cherngtalay
Quartier résidentiel The Base Cherngtalay
Quartier résidentiel The Base Cherngtalay
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$126,615
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
The Base Cherngtalay is a modern low-rise condominium project located in the desirable area of Choeng Thale, Thalang District, Phuket. The project consists of two 8-story buildings and is set on approximately 4 rai (6,400 square meters) of land, providing ample space for its residents. There…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel The Standard Residences
Complexe résidentiel The Standard Residences
Complexe résidentiel The Standard Residences
Complexe résidentiel The Standard Residences
Complexe résidentiel The Standard Residences
Complexe résidentiel The Standard Residences
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$337,489
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 75–301 m²
4 objets immobiliers 4
Nouveau projet d'un développeur étranger fiableUn projet immobilier unique est une copropriété composée de six bâtiments. Le nombre total d'appartements est de 188, situé sur 7 étages. La superficie totale du projet atteint 20 086 mètres carrés.Un emplacement attrayant est l'un des principau…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
75.0
367,757
Apartment 2 chambres
100.0
539,338
Apartment 3 chambres
167.0
942,601
Duplex
301.0
1,97M
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,20M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
3 objets immobiliers 3
APPARTEMENTS LUNDURIEUX AVEC UNE VUE DE LA LAGOON ET DES POOLLES PERSONNELLES Le projet est situé dans la bande côtière dans le centre même du district d'élite de Laguna, à quelques minutes à pied du célèbre Bang Tao. Le complexe des appartements se distingue par une vue imprenable sur la…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Serene condominium
Complexe résidentiel Serene condominium
Complexe résidentiel Serene condominium
Complexe résidentiel Serene condominium
Complexe résidentiel Serene condominium
Complexe résidentiel Serene condominium
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$653,847
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
The Site and Location The Site is an open area without forest or any big trees to minimalize the impact on the Nature during the Construction The Site is in the Yellow Zone, meaning less crowded and less dense habitation and allows for Condominium Surrounding Greenery i…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$172,775
Un condominium exclusif mélangeant élégance Indochine, confort de style resort, et valeur d'investissement intelligente.La résidence redéfinit le luxe vivant dans l'un des quartiers les plus recherchés de Phuket.Équipements:Piscine de 45 mètresSalle de sportsauna et hammamjardin sur le toite…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$136,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Ce complexe moderne est situé à seulement 500 mètres de la populaire plage de Bang Tao, ce qui en fait une excellente occasion d'investissement pour une vie confortable.Le complexe comprend sept bâtiments de 7 étages, conçus dans un style contemporain utilisant des matériaux naturels. Les in…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$693,833
La première phase des appartements de luxe situés à 50 mètres des plages de Bang Tao et Layan, Phuket. Le concept de l'ensemble du projet est de créer un espace résidentiel situé parmi les parcs, jardins et lacs pittoresques, donc seulement 30% de la superficie totale est construite, et 70% …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,97M
Le complexe résidentiel moderne comprend 17 villas, chemins piétonniers, un centre de remise en forme, un café et un espace événementiel. Les matériaux de haute qualité sont utilisés pendant la construction. Un avantage important est la possibilité de personnaliser l'aménagement de la maison…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,00M
Situé entre l'emplacement très recherché de la plage de Bangatao, le projet offre des villas exquises à distance de marche des plages de vos rêves.Un design unique et luxueux, associé à des installations exceptionnelles et entouré de beautés naturelles, les villas deviennent votre maison loi…
Agence
TRANIO
Appart-hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Appart-hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Appart-hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Appart-hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Appart-hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Appart-hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$128,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Radisson Blu est situé parmi les complexes hôteliers de luxe exclusifs, à la frontière avec le parc national Sirinat, et Layan Beach est à 350 mètres.À distance de marche et accès rapide aux transports, il y a des magasins, des cafés, des restaurants, des centres commerciaux de Porto de Phuk…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$144,163
Idéal pour les familles: La copropriété Sun Hills est conçue en tenant compte des besoins des couples et des enfants. Toutes les conditions pour vivre confortablement, détente et divertissement pour tous les âges sont créées ici.Conscience écologique : Sun Hills est un choix pour ceux qui s'…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,32M
Nous vous proposons des villas spacieuses de luxe avec terrasses, piscines de 136 m2, places de parking.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité d'une variété d'équipements tels que des restaurants renommés, des terrains de golf prestigieux, des écoles in…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Zero Bangtao
Complexe résidentiel Zero Bangtao
Complexe résidentiel Zero Bangtao
Complexe résidentiel Zero Bangtao
Complexe résidentiel Zero Bangtao
Complexe résidentiel Zero Bangtao
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$92,374
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
In harmony with nature on the Paradise island the condominium The Zero Bangtao offers a new view of construction: remaining true principles of environmental friendliness, in each design element we embodied the environment without sacrificing comfort and elegance. Evaluate the advantages of…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Eden Residences
Complexe résidentiel Eden Residences
Complexe résidentiel Eden Residences
Complexe résidentiel Eden Residences
Complexe résidentiel Eden Residences
Complexe résidentiel Eden Residences
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$518,726
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
4 objets immobiliers 4
Un nouveau projet d'élite sur la première ligne de Bangtao Ce projet propose 141 résidences à 50 mètres de la plage de Bang Tao. Chacun se distingue par une vue imprenable sur la mer ou le jardin interne, l'accès à l'infrastructure développée du complexe et un service hôtelier de première…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$261,615
Offre spéciale avant le début des ventes: un nouveau complexe résidentiel haut de gamme au cœur de l'une des zones les plus populaires de l'île - Bang Tao.Un complexe résidentiel de première classe se compose d'un club house, 7 bâtiments résidentiels, 2 parkings. Les espaces entre les bâtime…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Complexe résidentiel Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Complexe résidentiel Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Complexe résidentiel Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Complexe résidentiel Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Complexe résidentiel Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$150,831
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Apartments in Capri Residence is a premium housing in the condominium under construction on the island of Phuket. The building is built near the prestigious beach of Bang Tao. The 8-story complex offers 231 apartments with 1-2 bedrooms. Apartments in the complex have an area of ​​35 m² to 75…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$860,964
Nous offrons des villas avec terrasses, piscines, jardins paysagers, places de parking.Installations et équipement dans la maison ClimatisationArmoires encastréesCuisineEmplacement et infrastructure à proximité Plage Layan - 15 minutesPlage de Bang Tao - 15 minutesPlage Surin - 20 minutesNai…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$113,172
La boutique de luxe condominium se compose de 82 appartements confortables, créés pour vous offrir un maximum de confort. Nous offrons des loisirs haut de gamme et la tranquillité tropicale dans l'oasis de Surin.Caractéristiques:Réception 24 heures sur 24stationnement souterrain surveilléint…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Title Heritage
Complexe résidentiel Title Heritage
Complexe résidentiel Title Heritage
Complexe résidentiel Title Heritage
Complexe résidentiel Title Heritage
Complexe résidentiel Title Heritage
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$158,464
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 32–175 m²
12 objets immobiliers 12
Propriété de Rhom Bho Titre Le complexe résidentiel du patrimoine est un nouveau projet exclusif dans le prestigieux quartier de Bang Tao, à seulement 2,5 km de la plage pittoresque. Son emplacement idéal donne un accès direct aux zones de loisirs populaires comme Porto de Phuket et Boat Ave…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.0 – 60.0
172,676
Apartment 2 chambres
70.0 – 125.0
337,818
Apartment 3 chambres
125.0 – 175.0
640,162
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel The Title Artrio
Complexe résidentiel The Title Artrio
Complexe résidentiel The Title Artrio
Complexe résidentiel The Title Artrio
Complexe résidentiel The Title Artrio
Complexe résidentiel The Title Artrio
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$127,031
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Un paradis tropical en Thaïlande, célèbre pour ses plages animées comme Patong, Kata, Rawai et Bang-Tao, ainsi que sa riche culture et son accès pratique.Dans le vieux Phuket Ville, les visiteurs peuvent profiter de l'architecture sino-portugaise dynamique, de l'art de la rue et de la cuisin…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$236,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Complexe résidentiel Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Complexe résidentiel Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Complexe résidentiel Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Complexe résidentiel Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Complexe résidentiel Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$134,894
Options de finition Аvec finition
Appartements prêts à partir avec mobilier et appareils électroménagers dans le complexe hôtelier Laya Resort & Radisson Blu.Le Laya Resort & Radisson L'hôtel Blu est situé à la frontière du parc national Sirinat, à 350 mètres de la plage de Layan.Les boutiques, les cafés, les restaurants, le…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Surin Sands
Complexe résidentiel Surin Sands
Complexe résidentiel Surin Sands
Complexe résidentiel Surin Sands
Complexe résidentiel Surin Sands
Complexe résidentiel Surin Sands
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$89,647
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Surface 30–78 m²
7 objets immobiliers 7
Condo moderne entre Surin et Bang Tao Le nouveau projet est situé entre les deux plages les plus appréciées de la partie centrale de l'île - Surin et Bang Tao dans l'ombre de la végétation tropicale de Phuket. Le développeur propose une riche sélection de solutions de planification avec …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.0 – 51.0
96,937 – 180,718
Apartment 2 chambres
78.0
251,283
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$151,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 29–60 m²
4 objets immobiliers 4
Skytech est un nouveau complexe résidentiel dans la station la mieux intégrée d'Asie et à distance de marche de la plage de Bangtao. Le développeur offre une large gamme de finitions et d'options d'ameublement, y compris des finitions de base, des meubles et des appareils, et des options com…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.0
185,000
Apartment 2 chambres
46.0 – 60.0
230,000 – 278,700
Studio
29.0
151,000
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$7,80M
Ces 16 superbes résidences forment leur propre enclave exclusive dans l'une des terres les plus rares et les plus recherchées de Laguna Phuket.Chacune des grandes résidences contemporaines a été méticuleusement conçue sans aucune dépense épargnée pour assurer une qualité exceptionnelle dans …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$1,00M
La copropriété se distingue par son intimité, il n'y a que 27 appartements dans le complexe, regroupés en 3 bâtiments. La copropriété est entourée de verdure tropicale luxuriante, et le complexe dispose également d'une grande piscine commune de 26 mètres de long avec une terrasse spacieuse p…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$193,475
Salles de séjourtrois piscines de 25 mètres-lonmgcôté enfantsjacuzziSalle de sportstudios de yoga et de pilatesespace fitness extérieurcourt de tennis sur le toitEspace barbecueespace de co-travail avec une grande salle de réunionbibliothèqueaire de jeux pour enfantsAchèvement - 2e trimestre…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$135,800
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Une nouvelle copropriété sur Bang Tao Beach de l'un des plus grands développeurs de Thaïlande.Le complexe se compose de trois bâtiments de huit étages avec un total de 545 appartements.L'excellent emplacement et le concept de projet en font une excellente option pour vivre ou louer.Les appar…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel The Title Modeva
Complexe résidentiel The Title Modeva
Complexe résidentiel The Title Modeva
Complexe résidentiel The Title Modeva
Complexe résidentiel The Title Modeva
Complexe résidentiel The Title Modeva
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$133,412
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Pourquoi Modeva ?Meilleur emplacement : L'équilibre parfait entre le style de vie de la plage et le charme urbainDesign élégant : fierté et plaisir dans la vie quotidienneDiversité des types d'appartements: 11 types uniques d'appartements créés pour répondre à tous les besoinsAdmis avec les …
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$143,256
Nous offrons des appartements avec balcon.La résidence est modelée sous la forme d'un grand bateau de croisière et dispose de zones de yoga et de pilates, un centre de spa, une grande piscine sur le toit avec un bar, un centre médical, un parking, un espace vert, un club pour enfants, une sé…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$138,613
Vente d'appartements à Phuket. Le complexe résidentiel moderne se compose de sept bâtiments de sept étages avec une architecture unique. Le projet comprend 859 appartements de différents aménagements et 330 places de stationnement. Idéal pour les investisseurs qui veulent obtenir un revenu m…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Sun Hills
Complexe résidentiel Sun Hills
Complexe résidentiel Sun Hills
Complexe résidentiel Sun Hills
Complexe résidentiel Sun Hills
Complexe résidentiel Sun Hills
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$99,553
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$179,620
La résidence comprend une piscine de 50 mètres de long, un jacuzzi, un parking, un parc tropical, une piscine pour enfants et une salle de jeux, un bar, un centre de remise en forme, un sauna, un restaurant, une salle de conférence, une sécurité 24h/24.Installations et équipement dans la mai…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Above Element Condo
Complexe résidentiel Above Element Condo
Complexe résidentiel Above Element Condo
Complexe résidentiel Above Element Condo
Complexe résidentiel Above Element Condo
Complexe résidentiel Above Element Condo
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$168,258
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Le complexe d'appartements Above Element, au design unique, incarne un style de vie libre, riche, stable et paisible. Une telle vie ressemble à des vacances dans une station balnéaire tropicale, avec tous les avantages de la plage à proximité. Un style de vie luxueux et privé dans une région…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$256,441
Complexe résidentiel confortable entouré de forêts tropicales et de zones naturelles protégées convenant à la fois à la résidence personnelle et au programme de location.La philosophie du projet est d'utiliser des matériaux durables, d'optimiser l'espace et de conserver les ressources nature…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,42M
Nous offrons des villas avec piscines, jardins, parkings, terrasses.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans un quartier calme et pittoresque, à 15 minutes de la plage de Layan
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$817,181
Ce nouveau complexe se compose seulement de 6 maisons, chacune avec 3 chambres, 3 salles de bains, 2 parkings, terrasse au dernier étage, jardin, piscine en pierre naturelle.Traditionnel L'architecture de la maison thaïlandaise a une longue histoire solide et un patrimoine culturel. Le desig…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$618,838
Un condominium design unique situé dans la prestigieuse région de Layan, à proximité du célèbre complexe Laguna Phuket et de la pittoresque plage de Bangatao. Le projet incarne le meilleur de la vie côtière, offrant à ses résidents une retraite tranquille où le design contemporain et la natu…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$160,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Un condominium moderne dans le complexe Andaman City, situé à Choeng Thalei, Phuket, à seulement 500 mètres de Bang Tao Beach.Le projet comprend deux bâtiments de sept étages d'une superficie totale d'environ 9 500 m2 et un total de 311 appartements. Les appartements au rez-de-chaussée ont u…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,36M
Un complexe résidentiel unique où chaque jour est rempli de sérénité et de confort. Situé dans la prestigieuse région de Phuket, il offre à ses résidents un niveau de vie exclusif, combinant proximité à la nature, infrastructure développée et le plus haut service. Il a son propre club de pla…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,60M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Surface 260–336 m²
2 objets immobiliers 2
Angsana Beachfront Résidences est un développement unique en bord de mer entouré de verdure tropicale, lagunes pittoresques, et des stations balnéaires de luxe. Angsana appartements sont des résidences modernes avec 2 ou 3 chambres, une piscine privée, et vue sur la merLe complexe se compose…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
260.0
1,60M
Apartment 3 chambres
336.0
2,70M
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Skypark Elara
Complexe résidentiel Skypark Elara
Complexe résidentiel Skypark Elara
Complexe résidentiel Skypark Elara
Complexe résidentiel Skypark Elara
Complexe résidentiel Skypark Elara
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$262,925
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Équilibre avec la natureProjet frais et pertinent dans la station mondiale Laguna PhuketLe projet est situé sur un kilomètre carré de collines vertes, forêts et lacs avec un club de plage privé.Laguna Lakelands est plus qu'un endroit où vivre.Les zones à thème Hillside, Orchard, Forest et La…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel CAPRI RESIDENCE
Complexe résidentiel CAPRI RESIDENCE
Complexe résidentiel CAPRI RESIDENCE
Complexe résidentiel CAPRI RESIDENCE
Complexe résidentiel CAPRI RESIDENCE
Complexe résidentiel CAPRI RESIDENCE
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$151,875
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
L'investissement est un objet attrayant !Appartement moderne avec un revenu de location garanti jusqu'à 11,5%!Installation !Plage, 850m !CAPRI RESIDENCE complexe résidentiel au cœur de la vie insulaire, dans l'un des endroits les plus recherchés de l'île.Équipements : hall d'entrée, piscine,…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Andamaya Surin
Complexe résidentiel Andamaya Surin
Complexe résidentiel Andamaya Surin
Complexe résidentiel Andamaya Surin
Complexe résidentiel Andamaya Surin
Complexe résidentiel Andamaya Surin
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$774,582
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Projet luxueux de classe haute avec le meilleur rapport de prix et de qualité Cette condominium exquis se compose de 27 appartements dans 3 bâtiments et est situé à seulement 700 mètres de la mer, sur la pente de la colline, d'où la vue excitante de Bang Tao et Surin est les plages les pl…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,08M
Le développeur appelle le design -moderne tropical , combinant le bois avec des textures rocheuses, et les villas sont un symbole de tranquillité, d'éco-amitié et de richesse. Chaque villa aura une ventilation naturelle, des articles blancs, un parking, une piscine et un jardin. Le complexe …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,00M
La résidence fait partie d'un grand complexe avec des centres commerciaux, un terrain de golf, des bars et des restaurants. Il y a aussi une boutique et une clinique sur le territoire.Installations et équipement dans la maison ClimatisationÉbénisterie et appareils de cuisineArmoires encastré…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,99M
Nous proposons des villas de luxe avec piscines et jardins.Chaque maison sera construite selon le goût de l'acheteur. Vous pourrez choisir la palette de couleurs, tous les objets d'intérieur et les meubles personnalisés vous-même.La résidence dispose d'une sécurité 24 heures sur 24 et d'une …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$167,033
La résidence dispose d'un coin salon sur le toit, piscine à débordement et jacuzzi, vue pittoresque sur le golf, les lacs et l'océan, un barbecue, un espace yoga, une pelouse. Il fait partie d'un grand complexe avec des centres commerciaux, un terrain de golf, des bars et des restaurants.Emp…