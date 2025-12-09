Complexe résidentiel PHUVISTA 3 NAIYANG

Investir dans une villa unique avec une piscine privée et un design magnifique dans l'un des quartiers les plus attrayants de Phuket!
Phuviste 3 NaiYang est un complexe résidentiel situé dans le secteur de Nai Yang Beach à Phuket. Ce projet combine un emplacement pratique, un haut niveau de confort et un design élégant, ce qui en fait un choix idéal pour vivre et se détendre. Le complexe convient à ceux qui cherchent un logement en isolement, entouré par la nature et près de la mer.
Équipements: piscines privées, jardins verts, sécurité 24h/24.
Lieu:
- 7 minutes en voiture de la plage;
- 2 minutes en voiture jusqu'au magasin;
- 3 minutes en voiture du restaurant.
* Le coût peut varier selon le cours.