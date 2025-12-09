  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Complexe résidentiel PHUVISTA 3 NAIYANG

Complexe résidentiel PHUVISTA 3 NAIYANG

Phuket, Thaïlande
depuis
$470,228
;
11
ID: 33050
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Русский Русский

Investir dans une villa unique avec une piscine privée et un design magnifique dans l'un des quartiers les plus attrayants de Phuket!
Installations disponibles !
Phuviste 3 NaiYang est un complexe résidentiel situé dans le secteur de Nai Yang Beach à Phuket. Ce projet combine un emplacement pratique, un haut niveau de confort et un design élégant, ce qui en fait un choix idéal pour vivre et se détendre. Le complexe convient à ceux qui cherchent un logement en isolement, entouré par la nature et près de la mer.
Équipements: piscines privées, jardins verts, sécurité 24h/24.
Lieu:
- 7 minutes en voiture de la plage;
- 2 minutes en voiture jusqu'au magasin;
- 3 minutes en voiture du restaurant.
Écrivez ou appelez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

TRANIO
