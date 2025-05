Complexe résidentiel Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand

Ce nouveau complexe se compose seulement de 6 maisons, chacune avec 3 chambres, 3 salles de bains, 2 parkings, terrasse au dernier étage, jardin, piscine en pierre naturelle.

Traditionnel L'architecture de la maison thaïlandaise a une longue histoire solide et un patrimoine culturel. Le design a été façonné et amélioré à travers le temps par la sagesse des architectes thaïlandais antiques au fil des siècles pour être plus élégant et parfait pour le climat et l'atmosphère locales. La combinaison de l'identité patrimoniale thaïlandaise et de la modernité dans le complexe crée un sentiment d'art de luxe et d'intemporalité plutôt qu'une simple résidence à Phuket.

Plafond en bois de 6 mètres de haut avec un design d'espace sans bordure. Vivre sans frontières entre l'intérieur et l'extérieur, entouré par la nature. Les villas environnantes ne seront pas en mesure d'obstruer votre vue afin que vous puissiez vous reposer dans la sensation d'espace illimité. Prenez les arbres verts, le ciel bleu et les sons apaisants de la nature.

Emplacement et infrastructure à proximité

Des hôtels de quartier boutique à la station de luxe qui sont cinq étoiles, club de plage et restaurants à manger, il est facile de tomber en amour avec Chang Talay région qui est où ce complexe localiser. Il est seulement 9 minutes en voiture de la plage de Bang Tao, la plage est l'une des plus longues plages de Phuket avec une si belle étendue de sable, ce n'est pas surprenant pourquoi il est devenu la maison des célèbres stations balnéaires et club de plage.

Parc aquatique des arbres bleus - 5 min

avenue du bateau - 6 min

Poste de police - 7 min

Centre commercial Robinson - 10 min

Terrain de golf - 25 min