  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Si Sunthon
  4. Complexe résidentiel GARRYA RESIDENCES

Complexe résidentiel GARRYA RESIDENCES

Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$999,703
27/01/2026
$999,703
02/11/2024
$993,510
;
13
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 22449
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Si Sunthon

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Objet attrayant d'investissement sur la pittoresque île de Phuket ! Appartements et penthouses exclusifs Garrya Residences, situé dans le quartier pittoresque de Bang Tao, Phuket, Thaïlande.
Installations disponibles !
A 100 mètres de la plage !
Les appartements rayonnent d'une atmosphère chaleureuse caractérisée par des textures riches et des tons terreux, soulignés par un feuillage vert, inscrits organiquement à l'intérieur. Depuis les terrasses ouvertes, les résidents ont une vue imprenable, qui se combine organiquement avec le pittoresque paysage marin à l'extérieur. Combinant les éléments organiques naturels et le minimalisme moderne, le projet incarne l'incarnation de la vie de bien-être sur la plage.
Installations: Les résidents pourront profiter d'un large éventail d'équipements, y compris des piscines privées sur le toit pour chaque penthouse, de vastes ouvertures de façade reliant le salon et la salle à manger aux chambres, et une vue imprenable sur le paysage marin.
Lieu:
- à 100 m de la plage de Bang Tao;
Restaurant Bangatao Restaurant à 100 m de Fino
- 150 m jusqu'à la boutique Tops;
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Si Sunthon, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Sun Hills Layan Condominium near Layan Beach in Bang Tao.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$115,000
Complexe résidentiel Vega Condominium
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$88,471
Complexe résidentiel Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$214,471
Immeuble WHALE MARINA CONDOMINIUM
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
depuis
$63,100
Complexe résidentiel Wekata Luxury
Karon, Thaïlande
depuis
$125,858
Vous regardez
Complexe résidentiel GARRYA RESIDENCES
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$999,703
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$154,182
Un projet de 30 villas au design moderne, situé dans un quartier paisible entouré de verdure. A quelques minutes de la route principale, de la plage et des commerces de Lamai, il offre calme et intimité tout en restant à proximité des services essentiels. Un cadre équilibré pour la vie résid…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sole Mio Phase II
Quartier résidentiel Sole Mio Phase II
Quartier résidentiel Sole Mio Phase II
Quartier résidentiel Sole Mio Phase II
Quartier résidentiel Sole Mio Phase II
Afficher tout Quartier résidentiel Sole Mio Phase II
Quartier résidentiel Sole Mio Phase II
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$503,908
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Sole MIO Residences est situé à seulement 200 mètres de la plage de Bang-Tao. Le complexe résidentiel est fabriqué dans une doublure de croisière d'avant-voie, qui va au cours du coucher du soleil. Il offre aux résidents des appartements exclusifs avec des dispositions de soutien et des type…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Afficher tout Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Phuket, Thaïlande
depuis
$852,701
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Laguna Beachside is an amazing condominium project developed by Laguna property. The complex is located at: 394, ถนน รี สุน ทร Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110, Thailand The project consists of 4 buildings of 5 floors each, and all of them are connected with each other. Each hou…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller