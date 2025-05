Complexe résidentiel Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand

Cette copropriété contemporaine avec un style unique captive dès la première seconde avec son atmosphère chaleureuse et un sentiment de sérénité absolue. Le concept architectural du condominium allie style moderne et éléments tropicaux, mettant l'accent sur les vues imprenables de la fenêtre. Un cocktail passionnant de couleurs légères, des formes étonnamment simples et des intérieurs caractéristiques créent un sentiment d'espace et mettent parfaitement en valeur la diversité de la nature environnante. Ici vous trouverez une large gamme de services pour répondre à tout besoin. Les espaces communs et les jardins de toit tropicaux révèlent le luxe de la vie dans toute sa gloire, et les zones adjacentes aux espaces de vie cachent la simplicité et la tranquillité dans leur forme la plus pure. Pour les vrais connaisseurs de tous les plaisirs de la vie moderne.

L'utilisation de matériaux de construction de haute qualité, spécialement conçus pour le climat tropical humide, résistera facilement à l'épreuve du temps et des conditions météorologiques, tandis que les céramiques de granit et les carreaux de mosaïque ajoutent sophistication et élégance.

Avantages

À distance de marche de Karon Beach.

Opéré par Wyndham Hotels & Resorts, le plus grand franchiseur d'hôtels au monde avec plus de 9 200 établissements dans le monde.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé à distance de marche de Karon Beach, avec son sable blanc et la mer cristalline. Étant le berceau du tourisme et la deuxième plage la plus populaire de l'île, Karon se distingue par sa couleur et son atmosphère exotique, et la vue sur l'océan sans fin donne un sentiment de paix et de tranquillité absolues.

Karon Beach est situé dans la partie occidentale de l'île, entouré de forêts tropicales et de verdure luxuriante de collines côtières, sa longueur est d'environ trois kilomètres.

Karon est célèbre pour son "singing sand", qui craque en raison de la forte teneur en quartz de sa composition. Au sud de la plage, vous pourrez admirer les récifs coralliens et la vue sur le majestueux Grand Bouddha, et au nord vous pourrez déguster des spécialités dans de nombreux restaurants de cuisine internationale.

Là, sur le territoire du temple bouddhiste Wat Suwan Khiikhet, il ya un marché de nuit où vous pouvez acheter des souvenirs et des fruits frais.