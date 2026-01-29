  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES

Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES

Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$257,143
;
13
ID: 22448
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Si Sunthon

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

Русский Русский

Une opportunité d'investissement unique! Appartement confortable entouré de verdure et d'équipements modernes!
Installations disponibles !
Mobilier complet !
Un sentiment d'espace et de sérénité enveloppe les LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES condominiums à Phuket, où le ciel sans limite se mélange avec les eaux calmes dans des tons libérateurs de bleu.
Installations: Les résidents pourront profiter d'un large éventail d'équipements, y compris des zones thématiques, des paysages étendus avec des sentiers à travers les forêts tropicales et jardins botaniques, un centre d'aventure et de loisirs avec un parc d'aventure et un complexe sportif, et un club de plage exclusif.
Lieu:
- à moins de 5-10 minutes en voiture sont Boat Avenue, le supermarché de produits européens Villa Market, le quartier commerçant de Porto de Phuket, restaurants et divers magasins de la demande quotidienne;
Les principaux centres commerciaux de Talanga, tels que Lotus, Makro et Robinson, ainsi que les écoles internationales voisines sont à 15-20 minutes.
- Les plages de Bangatao et Layan sont à seulement 10 minutes;
Organisation mondiale de la santé L'aéroport est accessible en environ 25 minutes en voiture.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Si Sunthon, Thaïlande

Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
