Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES

Une opportunité d'investissement unique! Appartement confortable entouré de verdure et d'équipements modernes!
Installations disponibles !
Mobilier complet !
Un sentiment d'espace et de sérénité enveloppe les LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES condominiums à Phuket, où le ciel sans limite se mélange avec les eaux calmes dans des tons libérateurs de bleu.
Installations: Les résidents pourront profiter d'un large éventail d'équipements, y compris des zones thématiques, des paysages étendus avec des sentiers à travers les forêts tropicales et jardins botaniques, un centre d'aventure et de loisirs avec un parc d'aventure et un complexe sportif, et un club de plage exclusif.
Lieu:
- à moins de 5-10 minutes en voiture sont Boat Avenue, le supermarché de produits européens Villa Market, le quartier commerçant de Porto de Phuket, restaurants et divers magasins de la demande quotidienne;
Les principaux centres commerciaux de Talanga, tels que Lotus, Makro et Robinson, ainsi que les écoles internationales voisines sont à 15-20 minutes.
- Les plages de Bangatao et Layan sont à seulement 10 minutes;
Organisation mondiale de la santé L'aéroport est accessible en environ 25 minutes en voiture.
* Le coût peut varier selon le cours.