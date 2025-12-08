  1. Realting.com
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Complexe résidentiel Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Thaïlande
depuis
$156,228
Un magnifique complexe sur la côte est de Phuket comprend plusieurs zones - 3 villas de luxe, maisons de ville, 2 immeubles d'appartements, une maison de club, un hôtel et une marina. Une promenade en bateau de 20 minutes vous emmène à une autre île isolée, l'île de Coconut, à seulement 500 …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Thaïlande
depuis
$236,704
Un magnifique complexe sur la côte est de Phuket comprend plusieurs zones - 3 villas de luxe, maisons de ville, 2 immeubles d'appartements, une maison de club, un hôtel et une marina. Une promenade en bateau de 20 minutes vous emmène à une autre île isolée, l'île de Coconut, à seulement 500 …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Thaïlande
depuis
$3,65M
Un magnifique complexe sur la côte est de Phuket comprend plusieurs zones - 3 villas de luxe, maisons de ville, 2 immeubles d'appartements, une maison de club, un hôtel et une marina. Une promenade en bateau de 20 minutes vous emmène à une autre île isolée, l'île de Coconut, à seulement 500 …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel Mouana Residence Ko Kaeo
Complexe résidentiel Mouana Residence Ko Kaeo
Complexe résidentiel Mouana Residence Ko Kaeo
Complexe résidentiel Mouana Residence Ko Kaeo
Complexe résidentiel Mouana Residence Ko Kaeo
Complexe résidentiel Mouana Residence Ko Kaeo
Complexe résidentiel Mouana Residence Ko Kaeo
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$462,897
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 261–360 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Convient pour : Mouana Residence Ko Kaeo est un choix idéal pour ceux qui recherchent un logement luxueux en pleine nature pour une vie confortable ou un investissement rentable. Il est parfait pour les familles avec enfants en raison de sa proxim…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Ko Kaeo, Thaïlande
depuis
$1,55M
Une communauté fermée privée était composée de 9 villas spacieuses et entièrement fonctionnelles méticuleusement conçues pour les familles avec enfants. Le projet est situé sur une colline avec une vue pittoresque à proximité des écoles internationales.Grandes parcelles de 670 m2 à 1195 m2. …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
