  2. Thaïlande
Complexe résidentiel CANVAS PRESALE

Phuket, Thaïlande
depuis
$199,257
;
11
ID: 33056
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Une opportunité d'investissement unique! Appartements confortables entourés de verdure et installations modernes. Appartement de l'investisseur ! Vente en vertu d'un contrat de cession !
Installation !
Mobilier complet !
Vivez un confort et une tranquillité complets dans Canvas, où chaque coin est conçu pour ravir vos sens. Des espaces de vie spacieux, des balcons confortables et des jardins verts créent un paradis où vous et votre famille serez heureux.
Équipements: hall avec terrasse semi-ouverte, deux piscines, jardin avec espace de bain de soleil, aire de jeux et jardin, salle de coworking / conférence, centre de fitness, simulateur de golf, terrasse avec espace barbecue, observation 24h/24, buanderie.
Lieu:
Parc et aire de jeux sur Boat Avenue 70 m;
- marché de 0,8 km sur Boat Avenue ;
- club de loisirs "Laguna" à 1,8 km;
- École Kajongkiet Cherngtalai 5.3 km;
- Bangkok Hospital Bangatao Clinique 1,8 km;
- Aéroport international de Phuket à 20 km ;
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

