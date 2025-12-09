Complexe résidentiel CANVAS PRESALE

Une opportunité d'investissement unique! Appartements confortables entourés de verdure et installations modernes. Appartement de l'investisseur ! Vente en vertu d'un contrat de cession !
Installation !
Mobilier complet !
Vivez un confort et une tranquillité complets dans Canvas, où chaque coin est conçu pour ravir vos sens. Des espaces de vie spacieux, des balcons confortables et des jardins verts créent un paradis où vous et votre famille serez heureux.
Équipements: hall avec terrasse semi-ouverte, deux piscines, jardin avec espace de bain de soleil, aire de jeux et jardin, salle de coworking / conférence, centre de fitness, simulateur de golf, terrasse avec espace barbecue, observation 24h/24, buanderie.
Lieu:
Parc et aire de jeux sur Boat Avenue 70 m;
- marché de 0,8 km sur Boat Avenue ;
- club de loisirs "Laguna" à 1,8 km;
- École Kajongkiet Cherngtalai 5.3 km;
- Bangkok Hospital Bangatao Clinique 1,8 km;
- Aéroport international de Phuket à 20 km ;
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.