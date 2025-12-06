  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Kathu
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Patong
17
Pa Tong
15
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Viva Patong
Complexe résidentiel Viva Patong
Complexe résidentiel Viva Patong
Complexe résidentiel Viva Patong
Complexe résidentiel Viva Patong
Afficher tout Complexe résidentiel Viva Patong
Complexe résidentiel Viva Patong
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$93,274
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 7
Surface 26–128 m²
13 objets immobiliers 13
530 mètres à la mer, Garantie de Revenu, Entièrement Meublé À propos du complexe : Le complexe comprend 3 bâtiments totalisant 246 unités. Différents types d'unités sont disponibles avec des tailles allant de 37,3 à 106 m². Des solutions architecturales uniques intègrent un style moderne ave…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
26.0 – 46.0
103,108 – 159,978
Apartment 2 chambres
62.0 – 128.0
105,983 – 558,548
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Forest Patong Residence
Complexe résidentiel The Forest Patong Residence
Complexe résidentiel The Forest Patong Residence
Complexe résidentiel The Forest Patong Residence
Complexe résidentiel The Forest Patong Residence
Afficher tout Complexe résidentiel The Forest Patong Residence
Complexe résidentiel The Forest Patong Residence
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$251,991
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 45–110 m²
15 objets immobiliers 15
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui cela s'adresse-t-il : Ce projet est parfait pour les familles à la recherche d'un style de vie luxueux à Phuket, ainsi que pour les investisseurs à la recherche d'un revenu locatif stable dans l'une des zones touristiques les plus populaires …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.8 – 64.7
278,560 – 409,921
Apartment 2 chambres
109.8
669,150 – 686,308
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel DCONDO REEF
Complexe résidentiel DCONDO REEF
Complexe résidentiel DCONDO REEF
Complexe résidentiel DCONDO REEF
Complexe résidentiel DCONDO REEF
Afficher tout Complexe résidentiel DCONDO REEF
Complexe résidentiel DCONDO REEF
Kathu, Thaïlande
depuis
$53,150
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Cozy apartment in the popular residential complex DCONDO REEF in the central part of Phuket. Attractive investment property! Luxury housing in the heart of Phuket town with the potential for high rental yields and appreciation. The favorable location of the residential complex guara…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Complexe résidentiel Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Kamala, Thaïlande
depuis
$172,711
Un projet dans un emplacement idéal, à seulement 100 mètres de la plage de Kamala.Le complexe dispose de 2 blocs et 1-2 chambres appartements ainsi que des studios.Les appartements sont décorés dans des couleurs chaudes et des bains de luxe sont installés dans chaque chambre.L'hôtel a une be…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Marin Phuket Kamala
Complexe résidentiel Marin Phuket Kamala
Complexe résidentiel Marin Phuket Kamala
Complexe résidentiel Marin Phuket Kamala
Complexe résidentiel Marin Phuket Kamala
Afficher tout Complexe résidentiel Marin Phuket Kamala
Complexe résidentiel Marin Phuket Kamala
Kamala, Thaïlande
depuis
$178,327
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Éloignez-vous du chaos à la nature tranquille et intimité complète au Marin Phuket, la luxueuse complexe de copropriété moderne embrassée par la nature à Kamala, Phuket. La province, l'une des meilleures destinations du projet, est bien connue comme un paradis du sud pour les Thaïlandais et …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel D Condo Reef Phuket
Complexe résidentiel D Condo Reef Phuket
Complexe résidentiel D Condo Reef Phuket
Complexe résidentiel D Condo Reef Phuket
Complexe résidentiel D Condo Reef Phuket
Afficher tout Complexe résidentiel D Condo Reef Phuket
Complexe résidentiel D Condo Reef Phuket
Kathu, Thaïlande
depuis
$54,452
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
Surface 24–50 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui s'adresse-t-il : Le D Condo Reef Phuket est un excellent choix pour les familles avec enfants et les investisseurs. Le projet est idéal pour les investissements à long terme et les locations à court terme en raison de son emplacement et de se…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
24.3 – 34.3
60,193 – 85,233
Apartment 2 chambres
50.0
125,140
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Kamala, Thaïlande
depuis
$277,533
Une nouvelle ligne d'appartements d'investissement dans un complexe prestigieux dans la région de Kamala.Le projet est un complexe moderne avec piscines, restaurants et un SPA. Le complexe dispose de 222 unités avec différents aménagements (1, 2 et 3 chambres + duplex). Tous les appartements…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complexe résidentiel Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complexe résidentiel Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complexe résidentiel Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complexe résidentiel Bluepoint Seaview Condo Phuket
Afficher tout Complexe résidentiel Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complexe résidentiel Bluepoint Seaview Condo Phuket
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$525,895
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2020
Nombre d'étages 3
Surface 130–453 m²
20 objets immobiliers 20
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il :Pour les personnes en quête d'un hébergement luxueux avec une vue imprenable sur la mer, les amateurs d'intimité et les connaisseurs de haut niveau, ainsi que pour ceux qui recherchent des opportunités d'investissement lucrat…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
130.2 – 277.0
555,878 – 1,32M
Apartment 3 chambres
139.0 – 220.9
596,425 – 1,11M
Apartment 5 chambres
453.2
1,90M
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Fantasea Condo Kamala
Complexe résidentiel Fantasea Condo Kamala
Complexe résidentiel Fantasea Condo Kamala
Complexe résidentiel Fantasea Condo Kamala
Complexe résidentiel Fantasea Condo Kamala
Afficher tout Complexe résidentiel Fantasea Condo Kamala
Complexe résidentiel Fantasea Condo Kamala
Kamala, Thaïlande
depuis
$71,804
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
Surface 26–47 m²
10 objets immobiliers 10
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it suitable for: This project is ideal for those looking for peaceful and comfortable accommodation in Phuket with the opportunity for profitable investments. It is suitable for both family vacations and long-term living. About the location: Si…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
26.0 – 34.0
79,375 – 103,505
Apartment 2 chambres
47.0
143,080 – 156,539
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Exclusive Sky Phuket Condominium
Complexe résidentiel The Exclusive Sky Phuket Condominium
Complexe résidentiel The Exclusive Sky Phuket Condominium
Complexe résidentiel The Exclusive Sky Phuket Condominium
Complexe résidentiel The Exclusive Sky Phuket Condominium
Afficher tout Complexe résidentiel The Exclusive Sky Phuket Condominium
Complexe résidentiel The Exclusive Sky Phuket Condominium
Kamala, Thaïlande
depuis
$947,707
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 294 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Ce projet est parfait pour ceux qui apprécient l'exclusivité, le luxe et l'espace privé. Idéal pour les familles, les investisseurs et ceux qui recherchent des opportunités uniques de vivre et de se détendre dans l'un des qu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
293.5
1,05M
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Afficher tout Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$231,764
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
2 objets immobiliers 2
Condominiums de luxe avec vue sur la mer sur PatongBienvenue à Baan Xuan Kamnan, une zone de luxe prestigieuse située sur les coteaux de la plage de Patong à Phuket. La plage de corail surplombant l'océan offre une plateforme d'observation exquise pour des couchers de soleil et des vues impr…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Citygate
Complexe résidentiel Citygate
Complexe résidentiel Citygate
Complexe résidentiel Citygate
Complexe résidentiel Citygate
Afficher tout Complexe résidentiel Citygate
Complexe résidentiel Citygate
Kamala, Thaïlande
depuis
$109,984
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 8
Surface 33–69 m²
12 objets immobiliers 12
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*Principales caractéristiques : Le projet est déjà terminé Le projet comprend sa propre clinique du Bangkok Hospital Group et un centre SPA, qui prendra soin de votre santé. À qui s'adresse-t-il : Parfait pour les familles avec enfants, les travaill…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
33.0 – 35.0
118,042 – 130,189
Apartment 2 chambres
69.0 – 69.5
254,863 – 270,627
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Element
Complexe résidentiel The Element
Complexe résidentiel The Element
Complexe résidentiel The Element
Complexe résidentiel The Element
Afficher tout Complexe résidentiel The Element
Complexe résidentiel The Element
Kamala, Thaïlande
depuis
$101,165
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 30–169 m²
201 objet immobilier 201
ÉLÉGANCE QUITTE; BEACH, MOUNTAINES, COMMUNAUTEDécouvrir L'Élément, niché dans un emplacement privilégié et paisible à Kamala L'Élément offre à quelques-uns la possibilité de profiter d'équipements de première qualité dans un cadre paisible et isolé. Vous aurez l'expérience de l'intimité et d…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
29.9 – 92.6
123,427 – 594,033
Apartment 2 chambres
49.8 – 168.6
210,552 – 1,06M
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Kamala, Thaïlande
depuis
$354,624
Le complexe comprend 233 studios et une chambre. Les dimensions varient de 47 à 70 m2. Les unités sont nichées autour d'un magnifique lac composé de cascades, de passerelles et d'aménagement paysager tropical. Il y a d'excellentes installations comme deux piscines, un restaurant, un bar de p…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$184,713
Le complexe résidentiel moderne offre un choix de aménagements pratiques des studios aux appartements avec 3 chambres, ainsi que de bonnes infrastructures - une piscine, une salle de sport, etc.Installations et équipement dans la maison Surveillance vidéo24 h SécuritéZone de réception/de lob…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel MGallery Residences
Complexe résidentiel MGallery Residences
Complexe résidentiel MGallery Residences
Complexe résidentiel MGallery Residences
Complexe résidentiel MGallery Residences
Afficher tout Complexe résidentiel MGallery Residences
Complexe résidentiel MGallery Residences
Kamala, Thaïlande
depuis
$312,413
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Thaïlande
depuis
$100,000
Options de finition Аvec finition
Plast Property Management Company - plus de 30 ans d'expérience.Un complexe résidentiel moderne avec condominiums et appartements dans le centre même de Phuket.Le complexe se compose de trois bâtiments de 8 étages, un total de 604 appartements, studios, appartements d'une et deux chambres à …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel MONT AZURE LAKESIDE 5
Complexe résidentiel MONT AZURE LAKESIDE 5
Complexe résidentiel MONT AZURE LAKESIDE 5
Complexe résidentiel MONT AZURE LAKESIDE 5
Complexe résidentiel MONT AZURE LAKESIDE 5
Afficher tout Complexe résidentiel MONT AZURE LAKESIDE 5
Complexe résidentiel MONT AZURE LAKESIDE 5
Kamala, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
CONDOMINIUM LAKESHORE EN PLEINE PROPRIÉTÉ. MontAzure Lakeside est idéalement situé au pied d'une colline avec une vaste pente boisée descendant jusqu'à la plage. Un emplacement aussi pratique offre un accès pratique à l'ensemble de l'infrastructure exclusive de MontAzure.  Le projet de f…
Agence
Udomo
Laisser une demande
Complexe résidentiel Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Kathu, Thaïlande
depuis
$888,607
Le projet dispose de villas avec différents aménagements: 3-6 chambres et 4-6 salles de bains. Ces villas sont parfaites pour les familles et les expatriés à la recherche d'une vie tranquille et isolée. Il est à 5-20 minutes en voiture de restaurants, plages, magasins, HeadStart et British S…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Element Kamala
Complexe résidentiel The Element Kamala
Complexe résidentiel The Element Kamala
Complexe résidentiel The Element Kamala
Complexe résidentiel The Element Kamala
Afficher tout Complexe résidentiel The Element Kamala
Complexe résidentiel The Element Kamala
Kamala, Thaïlande
depuis
$76,693
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
À 500 mètres de la mer, promoteur fiableÀ propos du complexe :Le complexe Element Kamala se compose de 4 blocs résidentiels sur 7 étages, totalisant 278 appartements luxueux. Les superficies des appartements varient de 29,87 m² à 168,61 m² et comprennent les types A, B, C, D et E, avec 1 à 2…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Thaïlande
depuis
$111,445
Le complexe offre la possibilité de profiter d'équipements de première classe dans un endroit calme et isolé. Seuls 282 appartements luxueux, situés dans quatre blocs résidentiels, vous permettront de profiter de l'intimité et des commodités exclusives, contrairement à tout autre. Obtenez l'…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View Residence
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View Residence
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View Residence
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View Residence
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View Residence
Afficher tout Complexe résidentiel Patong Bay Sea View Residence
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View Residence
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$81,897
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 46 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Patong Bay Sea View Residence est parfait pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et de retour sur investissement dans la ville animée de Patong. Ce projet s'adresse aux acheteurs et investisseurs exigeants qui souh…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.5
90,532 – 208,920
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Thaïlande
depuis
$1,09M
Le complexe se compose de 8 villas modernes avec 4 chambres.Caractéristiques:terrassejardinpiscinestationnementsalon extérieurEmplacement et infrastructure à proximité L'un des quartiers les plus charmants de Phuket, Kamala offre une grande qualité de vie. Avec beaucoup de développement dans…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel UTOPIA CENTRAL
Complexe résidentiel UTOPIA CENTRAL
Complexe résidentiel UTOPIA CENTRAL
Complexe résidentiel UTOPIA CENTRAL
Complexe résidentiel UTOPIA CENTRAL
Afficher tout Complexe résidentiel UTOPIA CENTRAL
Complexe résidentiel UTOPIA CENTRAL
Tak Dad, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Utopia Central is located just 3 km from Central Festival, one of the largest shopping malls in Phuket. It is also in close proximity to other major stores and shops such as Tesco Lotus, Big C Supercenter and Siam Makro. Siriroj International Hospital is a 5-minute walk away and is located o…
Agence
Udomo
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
ban ket ho, Thaïlande
depuis
$142,159
Une offre idéale pour ceux qui rêvent de passer l'hiver en Thaïlande avec leur famille et envisagent une zone calme et confortable dans le centre de l'île pour vivre.La résidence dispose d'une grande piscine de 35 mètres de long avec une zone pour enfants, un club, une salle de sport, un jar…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View
Afficher tout Complexe résidentiel Patong Bay Sea View
Complexe résidentiel Patong Bay Sea View
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$132,963
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Patong Bay Sea View is a modern complex consisting of 3-storey buildings with 454 apartments of 45.5 square meters. Apartments with a spacious design and a modern interior are fully furnished, they offer magnificent views of Patong Bay! Each one-bedroom apartment has its own balcony, a…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Utopia Central
Complexe résidentiel Utopia Central
Complexe résidentiel Utopia Central
Complexe résidentiel Utopia Central
Complexe résidentiel Utopia Central
Afficher tout Complexe résidentiel Utopia Central
Complexe résidentiel Utopia Central
Tak Dad, Thaïlande
depuis
$75,787
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
UTOPIA Central URBAN RETREAT IN BUSTLING CITY Planned and designed for economic but luxurious living, Utopia Central is conceptualized for modern living in the heart of the city, surrounded by nature. The 405-room complex is 15 mins’; drive from Patong Beach, right next to the prince of…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Origin Kathu Patong
Complexe résidentiel The Origin Kathu Patong
Complexe résidentiel The Origin Kathu Patong
Complexe résidentiel The Origin Kathu Patong
Complexe résidentiel The Origin Kathu Patong
Afficher tout Complexe résidentiel The Origin Kathu Patong
Complexe résidentiel The Origin Kathu Patong
Kathu, Thaïlande
depuis
$71,202
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Surface 25–34 m²
3 objets immobiliers 3
Appartements de luxe au coeur de PhuketCe condominium, situé sur une superficie de 6 paradis (environ 9600 m2), se compose de 3 bâtiments, dont chacun a 6 étages.Le complexe dispose de 617 appartements – studios, appartements simples et appartements doubles.Le projet devrait être achevé au t…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
25.0 – 28.0
75,753
Apartment 2 chambres
34.0
127,293
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$407,049
Programme de prêts à l'investissement unique jusqu'à 40% du coût du logement.C'est un projet qui privilégie l'environnement et la bonne qualité de vie. Dans le cadre du concept de design moderne, le rythme luxueux de vivre avec la nature à travers le design avec le concept de durabilité qui …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Bluepoint Luxury Condominiums
Complexe résidentiel Bluepoint Luxury Condominiums
Complexe résidentiel Bluepoint Luxury Condominiums
Complexe résidentiel Bluepoint Luxury Condominiums
Complexe résidentiel Bluepoint Luxury Condominiums
Afficher tout Complexe résidentiel Bluepoint Luxury Condominiums
Complexe résidentiel Bluepoint Luxury Condominiums
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$571,599
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Surface 151–444 m²
8 objets immobiliers 8
Le début des ventes d'un projet luxueux pour Bang Tao à un prix unique La copropriété est située sur la côte ouest de Phuket, parmi les collines de la baie de Patong, dans un endroit isolé et exotique. Que vous souhaitiez marcher sur la plage, visiter de beaux restaurants locaux ou aller à…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
151.3 – 273.2
603,462
Apartment 3 chambres
220.9 – 227.2
40,64M
Apartment 5 chambres
443.8
1,98M
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$702,776
Le complexe comprend 19 appartements avec vue sur la mer.piscinejardinSécurité 24 heures sur 24Service de conciergerievue merInstallations et équipement dans la maison ClimatisationÉbénisterie et appareils de cuisineChauffe-eauAvantages Les demandes de logements locatifs sont élevées, avec d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Marin Phuket at Kamala beach
Complexe résidentiel The Marin Phuket at Kamala beach
Complexe résidentiel The Marin Phuket at Kamala beach
Complexe résidentiel The Marin Phuket at Kamala beach
Complexe résidentiel The Marin Phuket at Kamala beach
Afficher tout Complexe résidentiel The Marin Phuket at Kamala beach
Complexe résidentiel The Marin Phuket at Kamala beach
Kamala, Thaïlande
depuis
$181,794
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Surface 37–72 m²
10 objets immobiliers 10
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui souhaitent combiner des vacances à la plage avec des investissements rentables. Le projet offre d'excellentes conditions pour un séjour paisible et des revenus locatifs stables.À propos de l'emplacement :…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.0 – 53.0
168,223 – 293,553
Apartment 2 chambres
70.0 – 72.0
244,865 – 378,866
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview Resort
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview Resort
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview Resort
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview Resort
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview Resort
Afficher tout Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview Resort
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview Resort
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$188,309
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Surface 55–142 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui veulent profiter d'une vie luxueuse avec vue sur la mer, apprécient le confort et une approche écologique. Parfait pour les familles, les couples et les investisseurs.À propos de l'emplacement : Situé dan…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0
208,163
Apartment 2 chambres
96.0 – 125.0
363,340 – 492,022
Apartment 3 chambres
142.0
580,435
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$132,537
Le complexe résidentiel moderne se compose de 3 blocs au milieu desquels il ya une piscine et un espace vert. En outre, le complexe dispose d'une salle de fitness, espace de co-travail, hall, buanderie, jardin sur le toit, parking. Tous les appartements ont un balcon et sont entièrement meub…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel OCEANA
Complexe résidentiel OCEANA
Complexe résidentiel OCEANA
Complexe résidentiel OCEANA
Complexe résidentiel OCEANA
Afficher tout Complexe résidentiel OCEANA
Complexe résidentiel OCEANA
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$109,060
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Investing in Oceana Resort Kamala Phuket apartments is a unique opportunity to receive rental income and annual price growth. Yield from 7%! Instalments available! The apartments are furnished! Oceana Resort Kamala Phuket — This apartment is located about 700 meters from Kamala Beach. The …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel The Origin Kathu – Patong
Complexe résidentiel The Origin Kathu – Patong
Complexe résidentiel The Origin Kathu – Patong
Complexe résidentiel The Origin Kathu – Patong
Complexe résidentiel The Origin Kathu – Patong
Afficher tout Complexe résidentiel The Origin Kathu – Patong
Complexe résidentiel The Origin Kathu – Patong
Kathu, Thaïlande
depuis
$59,437
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Surface 34–45 379 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !* À qui s'adresse-t-il : Le projet est idéal pour la vie en famille, les expatriés et les locations à long terme. À propos de l'emplacement : Le complexe est situé au cœur de Phuket, dans la région de Kathu, offrant un accès facile aux infrastruct…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
33.6 – 45 379.0
65,704 – 90,229
Apartment 2 chambres
47.7
125,049
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel dcondo reef
Complexe résidentiel dcondo reef
Complexe résidentiel dcondo reef
Complexe résidentiel dcondo reef
Complexe résidentiel dcondo reef
Afficher tout Complexe résidentiel dcondo reef
Complexe résidentiel dcondo reef
Kathu, Thaïlande
depuis
$68,919
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
12 objets immobiliers 12
Condo élégant au centre de l'île Bienvenue à Baan, Suan Kamanan, un prestigieux cours de luxe, situé sur les pentes des collines de la plage de Patong sur Phuket. La plage de Coral avec une vue sur l'océan offre une plate-forme d'examen exquise pour les couchers de soleil et les vues de la…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Patong Bay Hill Apartments
Complexe résidentiel Patong Bay Hill Apartments
Complexe résidentiel Patong Bay Hill Apartments
Complexe résidentiel Patong Bay Hill Apartments
Complexe résidentiel Patong Bay Hill Apartments
Afficher tout Complexe résidentiel Patong Bay Hill Apartments
Complexe résidentiel Patong Bay Hill Apartments
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$203,134
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Fantasea Condo Kamala
Complexe résidentiel Fantasea Condo Kamala
Complexe résidentiel Fantasea Condo Kamala
Complexe résidentiel Fantasea Condo Kamala
Complexe résidentiel Fantasea Condo Kamala
Afficher tout Complexe résidentiel Fantasea Condo Kamala
Complexe résidentiel Fantasea Condo Kamala
Kamala, Thaïlande
depuis
$99,196
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 26–47 m²
2 objets immobiliers 2
Condo élégant à un prix chaud dans une bonne zone La nouvelle copropriété de 164 appartements sera construite dans la région de Kamal - l'une des investissements les plus prometteurs dans la région de Phuket. La zone est principalement confortable pour les familles. Patong - juste à 15 mi…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complexe résidentiel Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complexe résidentiel Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complexe résidentiel Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complexe résidentiel Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Afficher tout Complexe résidentiel Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complexe résidentiel Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Kathu, Thaïlande
depuis
$73,200
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Dcondo Cove Phuket is a new residential complex from developer Sansiri, one of Thailand's most trusted and recognizable brands. The project is located in the Kathu district, the geographical center of the island, close to shopping centers like Central Festival Phuket, Tesco Lotus, golf co…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Element by Anocha
Complexe résidentiel The Element by Anocha
Complexe résidentiel The Element by Anocha
Complexe résidentiel The Element by Anocha
Complexe résidentiel The Element by Anocha
Afficher tout Complexe résidentiel The Element by Anocha
Complexe résidentiel The Element by Anocha
Kamala, Thaïlande
depuis
$123,277
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Échapper à l'élégance paisible: Plage, Montagnes, Communauté
Développeur
The Element by Anocha
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
The Element by Anocha
Langues
English
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel The Forest Patong
Complexe résidentiel The Forest Patong
Complexe résidentiel The Forest Patong
Complexe résidentiel The Forest Patong
Complexe résidentiel The Forest Patong
Afficher tout Complexe résidentiel The Forest Patong
Complexe résidentiel The Forest Patong
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$272,109
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 53–110 m²
4 objets immobiliers 4
The Forest Patong Residence: Discover the Perfect Blend of Luxury Living and Lucrative Investment in Phuket Looking for a luxury condo in Phuket that seamlessly blends modern comforts with natural tranquility? Look no further than The Forest Patong Residence, a premier real estate project…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.2 – 60.0
320,589 – 408,594
Apartment 2 chambres
109.8
700,896
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller