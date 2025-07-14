Complexe résidentiel Bang Tao Villas

Introduction d'une communauté unique où un mode de vie moderne est combiné avec la nature environnante. Le complexe résidentiel se compose d'appartements, de villas et d'un hôtel équipé de caractéristiques de maison intelligente, d'énergie verte, et complété par des espaces commerciaux, avec des restaurants, des aires de loisirs, des divertissements et des lieux d'affaires.



Le concept du complexe est conçu pour la vie à court et à long terme et pour maximiser le rendement de la location. Des solutions uniques pour optimiser l'espace grâce au mobilier des transformateurs, à la conservation des ressources et aux technologies innovantes fourniront un haut niveau de confort, ainsi qu'une forte demande parmi les touristes, ainsi qu'un flux de trésorerie stable pour les investisseurs, ce qui implique un rendement garanti de 5%.



Aménagement de villas de deux étages

Villa de 3 chambres - 431 m2 / Prix à partir de 620 500 $



Meubles et appareils

Villa de 3 chambres - à partir de 41 000



Selon les souhaits, il est possible de créer un design d'intérieur individuel.





Infrastructure du complexe



Entreprise

Espace commercial

Bureau

Banque

Salle de conférence

Coworking

Café



HUB gastronomique

Restaurants

Café

Boulangerie

Barre



Divertissement

Zone pour animaux de compagnie

Club Famille & Enfants

Espaces extérieurs

9 piscines



Wellness HUB

Gymnase

Sauna

Yoga

ESP



La région de Bang Tao sur l'île de Phuket en Thaïlande est connue pour ses belles plages, eaux claires et stations balnéaires de luxe. C'est un endroit calme, idéal pour des vacances reposantes loin de l'agitation. Bang Tao La plage est l'une des plus belles plages de l'île, avec du sable blanc et les eaux chaudes de la mer d'Andaman. La région abrite également des stations balnéaires de luxe offrant divers services et activités tels que des soins spa, des restaurants haut de gamme et des activités à base d'eau telles que la plongée et le snorkeling. Bang Tao est également connu pour ses forêts verdoyantes et ses collines pittoresques, créant de grandes possibilités de marche et de photographie.