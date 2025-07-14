  1. Realting.com
Complexe résidentiel Bang Tao Villas

Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$620,000
4
ID: 25410
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Si Sunthon

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

Introduction d'une communauté unique où un mode de vie moderne est combiné avec la nature environnante. Le complexe résidentiel se compose d'appartements, de villas et d'un hôtel équipé de caractéristiques de maison intelligente, d'énergie verte, et complété par des espaces commerciaux, avec des restaurants, des aires de loisirs, des divertissements et des lieux d'affaires.


Le concept du complexe est conçu pour la vie à court et à long terme et pour maximiser le rendement de la location. Des solutions uniques pour optimiser l'espace grâce au mobilier des transformateurs, à la conservation des ressources et aux technologies innovantes fourniront un haut niveau de confort, ainsi qu'une forte demande parmi les touristes, ainsi qu'un flux de trésorerie stable pour les investisseurs, ce qui implique un rendement garanti de 5%.


Aménagement de villas de deux étages

  • Villa de 3 chambres - 431 m2 / Prix à partir de 620 500 $


Meubles et appareils

  • Villa de 3 chambres - à partir de 41 000


Selon les souhaits, il est possible de créer un design d'intérieur individuel.



Infrastructure du complexe


Entreprise

  • Espace commercial
  • Bureau
  • Banque
  • Salle de conférence
  • Coworking
  • Café


HUB gastronomique

  • Restaurants
  • Café
  • Boulangerie
  • Barre


Divertissement

  • Zone pour animaux de compagnie
  • Club Famille & Enfants
  • Espaces extérieurs
  • 9 piscines


Wellness HUB

  • Gymnase
  • Sauna
  • Yoga
  • ESP


La région de Bang Tao sur l'île de Phuket en Thaïlande est connue pour ses belles plages, eaux claires et stations balnéaires de luxe. C'est un endroit calme, idéal pour des vacances reposantes loin de l'agitation. Bang Tao La plage est l'une des plus belles plages de l'île, avec du sable blanc et les eaux chaudes de la mer d'Andaman. La région abrite également des stations balnéaires de luxe offrant divers services et activités tels que des soins spa, des restaurants haut de gamme et des activités à base d'eau telles que la plongée et le snorkeling. Bang Tao est également connu pour ses forêts verdoyantes et ses collines pittoresques, créant de grandes possibilités de marche et de photographie.

Localisation sur la carte

Si Sunthon, Thaïlande

