  2. Thaïlande
  3. Sakhu
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
23
Complexe résidentiel Sea Heaven
Complexe résidentiel Sea Heaven
Complexe résidentiel Sea Heaven
Complexe résidentiel Sea Heaven
Complexe résidentiel Sea Heaven
Complexe résidentiel Sea Heaven
Sakhu, Thaïlande
depuis
$170,546
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 37–74 m²
3 objets immobiliers 3
Condominium sur la première ligne de plage isoléeUn nouveau projet de condominium à grande échelle pour 927 unités est en cours de construction dans l'un des endroits les plus intéressants encore non développés - près de Knighton Beach.L'endroit attire principalement les personnes qui cherch…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.0
182,946
Apartment 2 chambres
51.0 – 74.0
371,912
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thaïlande
depuis
$208,867
La résidence dispose de trois piscines et d'un toboggan, d'une salle de sport et d'un bain à vapeur, d'un parking, d'un coin salon, d'une sécurité 24h/24 et d'un grand espace vert.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à 5 minutes à pied de la plage et à 3 minute…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thaïlande
depuis
$141,202
Sur le territoire du complexe résidentiel il y a 2 grandes piscines, un jardin, une aire de jeux pour enfants, un club house, un supermarché, un énorme lac de 25 000 m2, une route privée vers la plage, un bus vers / depuis l'aéroport.Installations et équipement dans la maison Les clients se …
Agence
TRANIO
OneOne
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thaïlande
depuis
$1,17M
Les villas sont soigneusement nichées sur la pente de la colline verte, pour permettre une superbe vue sur la mer et le coucher de soleil de chaque villa. 10 villas ont été vendues, la plupart habitées par les propriétaires ou louées. 10 autres villas seront construites d'ici 2024-2025. Le c…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Sakhu, Thaïlande
depuis
$176,000
Options de finition Аvec finition
Contrat pour un revenu garanti de 7% par an pendant 5 ans.Ou un contrat pour la division de revenu 60/40 entre le propriétaire et l'hôtel en faveur du propriétaire.Sea Heaven est un complexe de villégiature exclusif sur la première ligne de la plage de Naithon, qui est considérée comme l'un …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thaïlande
depuis
$1,40M
Nous offrons des villas tropicales exclusives avec vue sur la mer, grandes terrasses, piscines.La résidence dispose d'une sécurité 24 heures sur 24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement 2026.Installations et équipement dans la maison AscenseurEmplacement et infrastructure à proximité La prop…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Thaïlande
depuis
$104,451
Options de finition Аvec finition
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel THE TITLE SERENITY
Complexe résidentiel THE TITLE SERENITY
Complexe résidentiel THE TITLE SERENITY
Complexe résidentiel THE TITLE SERENITY
Complexe résidentiel THE TITLE SERENITY
Complexe résidentiel THE TITLE SERENITY
Sakhu, Thaïlande
depuis
$94,384
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Investir dans une maison unique avec une vue imprenable sur la mer d'Andaman!Parfait pour la résidence permanente et la location! Des rendements de 7 pour cent !Près de Nai Yang Beach !L'appartement est meublé ! Installation !Le Title Serenity est un complexe en construction d'un développeur…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Title Serenity
Complexe résidentiel Title Serenity
Complexe résidentiel Title Serenity
Complexe résidentiel Title Serenity
Complexe résidentiel Title Serenity
Complexe résidentiel Title Serenity
Sakhu, Thaïlande
depuis
$86,795
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 26–112 m²
3 objets immobiliers 3
Appartements à des prix abordables dans un complexe avec une infrastructure richeUn nouveau projet d'un développeur éprouvé.Il se compose de six bâtiments de sept étages avec 814 appartements.Un choix d'appartements simples et doubles d'une superficie de 30 à 60 mètres carrés.L'un des avanta…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
26.0
93,326
Apartment 2 chambres
56.0
236,395
Apartment 3 chambres
112.0
419,965
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Beachfront Bliss
Complexe résidentiel Beachfront Bliss
Complexe résidentiel Beachfront Bliss
Complexe résidentiel Beachfront Bliss
Complexe résidentiel Beachfront Bliss
Complexe résidentiel Beachfront Bliss
Sakhu, Thaïlande
depuis
$158,149
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
3 objets immobiliers 3
Beachfront Bliss est un condominium de faible hauteur de 3 étages situé à Sakhu, Thalang, province de Phuket. Le projet se compose de 3 bâtiments avec 96 unités résidentielles sur une superficie de 6 400 mètres carrés. Équipements : - Restaurant sur place - Piscine partagée - Centre de remis…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thaïlande
depuis
$100,332
Le complexe est situé à 400 mètres de Nai Yang Beach et est l'un des meilleurs projets dans la région. Au total, le complexe compte 6 immeubles résidentiels de sept étages et il y a aussi un bâtiment de stationnement distinct. Le projet propose 814 appartements de différents types:28 m2 — 1 …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thaïlande
depuis
$200,718
Un grand complexe de villégiature dans un endroit calme à côté du parc national Sirinat et à 50 mètres d'une plage confortable. Wellness concept hôtel avec santé, beauté et services médicaux. Une partie du complexe sera occupée par l'hôpital international de Bangkok.Achèvement: première phas…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Thaïlande
depuis
$105,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel The Title Nayang Halo 1
Complexe résidentiel The Title Nayang Halo 1
Complexe résidentiel The Title Nayang Halo 1
Complexe résidentiel The Title Nayang Halo 1
Complexe résidentiel The Title Nayang Halo 1
Complexe résidentiel The Title Nayang Halo 1
Sakhu, Thaïlande
depuis
$119,751
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Surface 59 m²
2 objets immobiliers 2
The Title Halo Phuket residential complex-the embodiment of modern Comfort on Phuket The Title Halo Phuket is a unique premium residential complex located in one of the most picturesque and convenient areas of Phuket, just a few minutes from popular beaches. This project is an ideal combin…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
59.0
213,651
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Sakhu, Thaïlande
depuis
$154,821
Le plus grand projet mixte à Phuket avec condominiums, villas de luxe, hôtels, magasins, centre commercial communautaire, cports club, centre médical et de bien-être.La troisième phase comprendra deux bâtiments de 7 étages. Un bâtiment est résidentiel, et le deuxième est réservé à la gestion…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Blue Canyon Heights
Complexe résidentiel Blue Canyon Heights
Complexe résidentiel Blue Canyon Heights
Complexe résidentiel Blue Canyon Heights
Complexe résidentiel Blue Canyon Heights
Complexe résidentiel Blue Canyon Heights
Thalang, Thaïlande
depuis
$662,822
Options de finition Аvec finition
Blue Canyon Heights Condos est un nouveau projet de résidence situé dans le célèbre Blue Canyon Country Club, idéalement situé à proximité de l'aéroport international de Phuket et des plages du nord de Phuket telles que Mai Khao, Nai Yang et Nai Thon.Ce projet comprend 10 bâtiments de faible…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel VIP Great Hill
Complexe résidentiel VIP Great Hill
Complexe résidentiel VIP Great Hill
Complexe résidentiel VIP Great Hill
Complexe résidentiel VIP Great Hill
Complexe résidentiel VIP Great Hill
Sakhu, Thaïlande
depuis
$60,482
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Surface 21–32 m²
6 objets immobiliers 6
Conpropriété prête près d'une plage isolée Au nord de l'île, non loin de la plage isolée et l'une des plus belles de Nai Yang à Phuket, une copropriété a été construite avec des appartements neufs et entièrement équipés. La copropriété de sept étages propose des unités allant de 20,5 à 32,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
20.5 – 32.4
64,534
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Laguna Lakelands Waterfront
Complexe résidentiel Laguna Lakelands Waterfront
Complexe résidentiel Laguna Lakelands Waterfront
Complexe résidentiel Laguna Lakelands Waterfront
Complexe résidentiel Laguna Lakelands Waterfront
Complexe résidentiel Laguna Lakelands Waterfront
Sakhu, Thaïlande
depuis
$1,91M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Découvrez une oasis paisible à Phuket dans les Laguna Lakelands, où la vie sereine s'entrelace avec une verdure luxuriante et un lac serein. Nichées au milieu d'une beauté naturelle abondante, les villas de la piscine embrassent l'essence de la nature. Avec un ciel expansif, des montagnes ma…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Sakhu, Thaïlande
depuis
$672,247
Nous offrons des villas tropicales spacieuses avec une vue panoramique sur la mer, de grandes terrasses, des piscines.Le développeur a remporté le prix "Meilleur Pool Villa Boutique Design Phuket" aux prix Dot Property Thailand pour ce projet.Installations et équipement dans la maison Vitres…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Royal Lee The Terminal Phuket
Complexe résidentiel Royal Lee The Terminal Phuket
Complexe résidentiel Royal Lee The Terminal Phuket
Complexe résidentiel Royal Lee The Terminal Phuket
Complexe résidentiel Royal Lee The Terminal Phuket
Complexe résidentiel Royal Lee The Terminal Phuket
Sakhu, Thaïlande
depuis
$81,131
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 8
Surface 31–67 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Le projet Royal Lee est parfait pour ceux qui recherchent un style de vie luxueux et moderne avec un grand confort. Il est idéal pour tous ceux qui souhaitent profiter de tous les avantages de la vie à Phuket, que ce soit po…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.4 – 37.4
90,201 – 113,069
Apartment 2 chambres
66.5
202,387
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Beachfront Bliss Phuket Condominium
Complexe résidentiel Beachfront Bliss Phuket Condominium
Complexe résidentiel Beachfront Bliss Phuket Condominium
Complexe résidentiel Beachfront Bliss Phuket Condominium
Complexe résidentiel Beachfront Bliss Phuket Condominium
Complexe résidentiel Beachfront Bliss Phuket Condominium
Sakhu, Thaïlande
depuis
$159,001
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 32–76 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Le projet de condominiums Beachfront Bliss Phuket est idéal à la fois pour une vie confortable et pour un investissement. Il a été créé pour ceux qui apprécient l'intimité et le confort, ainsi que pour ceux qui souhaitent obt…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.3 – 41.0
176,777 – 222,242
Apartment 2 chambres
75.5
448,337
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel VIP Great Hill Naiyang
Complexe résidentiel VIP Great Hill Naiyang
Complexe résidentiel VIP Great Hill Naiyang
Complexe résidentiel VIP Great Hill Naiyang
Complexe résidentiel VIP Great Hill Naiyang
Complexe résidentiel VIP Great Hill Naiyang
Sakhu, Thaïlande
depuis
$43,789
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 7
Surface 22 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau ! *Qui il convient :Le projet est idéal pour ceux qui apprécient la vie confortable au cœur de Phuket. VIP Great Hill Condominium est un excellent choix pour la résidence permanente et l'investissement.À propos de l'emplacement:Le complexe est situé…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
21.9
48,684
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Sakhu, Thaïlande
depuis
$162,548
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Surface 37–69 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient-il : Ce projet est idéal pour les connaisseurs de luxe et d'isolement entourés d'une nature vierge. Un excellent choix pour les familles en vacances au bord de la mer et les investisseurs en quête de profit.À propos de l'emplac…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.0 – 45.8
180,720 – 224,484
Apartment 2 chambres
60.0 – 69.0
322,446 – 347,410
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Complexe résidentiel The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Complexe résidentiel The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Complexe résidentiel The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Complexe résidentiel The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Complexe résidentiel The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Sakhu, Thaïlande
depuis
$118,326
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Surface 36–81 m²
27 objets immobiliers 27
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !À qui s'adresse-t-il :Le projet est parfait pour ceux qui apprécient les vacances luxueuses en bord de mer, ainsi que pour les familles avec enfants à la recherche d'un endroit confortable et sûr pour vivre et investir.À propos de l'emplacement :Si…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.0 – 53.0
99,197 – 205,265
Apartment 2 chambres
59.0 – 81.0
206,140 – 268,169
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel BEACHFRONT BLISS CONDO
Complexe résidentiel BEACHFRONT BLISS CONDO
Complexe résidentiel BEACHFRONT BLISS CONDO
Complexe résidentiel BEACHFRONT BLISS CONDO
Complexe résidentiel BEACHFRONT BLISS CONDO
Complexe résidentiel BEACHFRONT BLISS CONDO
Sakhu, Thaïlande
depuis
$163,199
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel VIP GREAT HILL
Complexe résidentiel VIP GREAT HILL
Complexe résidentiel VIP GREAT HILL
Complexe résidentiel VIP GREAT HILL
Complexe résidentiel VIP GREAT HILL
Complexe résidentiel VIP GREAT HILL
Sakhu, Thaïlande
depuis
$44,651
Nombre d'étages 7
Grande option pour l'investissement! Rendement de 6% !Parfaitement adapté pour la résidence permanente et la location!L'emplacement favorable du complexe résidentiel vous garantit une forte demande de logement locatif!La maison est terminée !Les appartements sont prêts à emménager !À la plag…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complexe résidentiel The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complexe résidentiel The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complexe résidentiel The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complexe résidentiel The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complexe résidentiel The Title Serenity Naiyang – Phuket
Sakhu, Thaïlande
depuis
$80,473
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 25–123 m²
16 objets immobiliers 16
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Le projet est idéal pour la vie de famille avec enfants en raison de sa proximité avec les écoles, les magasins et les restaurants. Les prix dans la région sont assez abordables, ce qui le rend attrayant pour une résidence pe…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
25.0 – 37.0
89,469 – 140,987
Apartment 2 chambres
57.0 – 63.0
220,446 – 262,835
Apartment 3 chambres
119.0 – 123.0
434,862 – 505,664
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel The Title Residences Nai Yang
Complexe résidentiel The Title Residences Nai Yang
Complexe résidentiel The Title Residences Nai Yang
Complexe résidentiel The Title Residences Nai Yang
Complexe résidentiel The Title Residences Nai Yang
Complexe résidentiel The Title Residences Nai Yang
Sakhu, Thaïlande
depuis
$112,370
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 7
Surface 35–81 m²
18 objets immobiliers 18
À la mer : 250 m, Prêt à emménager, Développeur fiableÀ propos du complexe:Le projet avec 472 appartements est situé à 250 mètres de la plage de Nai Yang. Le complexe se compose de plusieurs bâtiments et offre divers types d'unités allant de 30 à 100 m². L'architecture vise le confort et la …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.0 – 48.0
87,703 – 153,044
Apartment 2 chambres
64.0 – 81.0
147,577 – 277,976
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Sakhu, Thaïlande
depuis
$117,505
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 30–79 m²
18 objets immobiliers 18
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Ce projet est parfait pour ceux qui recherchent un bien immobilier de luxe près de la plage, ainsi que pour les investisseurs qui recherchent un rendement élevé dans un complexe hôtelier à Phuket.À propos de l'emplaceme…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.0 – 43.1
130,641 – 244,255
Apartment 2 chambres
62.7 – 79.4
286,360 – 394,531
Agence
Tumanov Group
