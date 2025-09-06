  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.

Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.

Karon, Thaïlande
depuis
$129,000
BTC
1.5344293
ETH
80.4260009
USDT
127 540.3012522
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
15
ID: 27567
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 003131
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 06/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Mueang Phuket
  • Ville
    Karon

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Un complexe résidentiel moderne de style méditerranéen, situé à distance de marche de la plage populaire de Kata, propose des appartements confortables et une infrastructure développée.

Le complexe comprend huit bâtiments de sept étages, deux bâtiments de stationnement et un espace pour animaux de compagnie. Le projet comprend 760 appartements, allant de 28 m2 à 168 m2, y compris des studios, des appartements d'une ou deux chambres et des penthouses.

Le complexe a tout pour une vie confortable et des loisirs, et dans les environs immédiats sont des magasins, restaurants, cafés et attractions populaires de Phuket.

Les appartements sont décorés dans un style méditerranéen élégant avec des couleurs chaudes et des matériaux naturels. Les chambres spacieuses, une cuisine moderne et de grandes fenêtres créent un espace confortable surplombant la verdure et les paysages.

Date d'achèvement : 2e trimestre de 2027.

Infrastructure:

  • Piscines
  • Centre de remise en forme
  • Zone de yoga
  • Mini-cinéma
  • Domaines de coworking
  • Salle de jeux
  • Et bien plus encore

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Karon, Thaïlande

