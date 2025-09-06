Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.

Un complexe résidentiel moderne de style méditerranéen, situé à distance de marche de la plage populaire de Kata, propose des appartements confortables et une infrastructure développée.

Le complexe comprend huit bâtiments de sept étages, deux bâtiments de stationnement et un espace pour animaux de compagnie. Le projet comprend 760 appartements, allant de 28 m2 à 168 m2, y compris des studios, des appartements d'une ou deux chambres et des penthouses.

Le complexe a tout pour une vie confortable et des loisirs, et dans les environs immédiats sont des magasins, restaurants, cafés et attractions populaires de Phuket.

Les appartements sont décorés dans un style méditerranéen élégant avec des couleurs chaudes et des matériaux naturels. Les chambres spacieuses, une cuisine moderne et de grandes fenêtres créent un espace confortable surplombant la verdure et les paysages.

Date d'achèvement : 2e trimestre de 2027.

Infrastructure:

Piscines

Centre de remise en forme

Zone de yoga

Mini-cinéma

Domaines de coworking

Salle de jeux

Et bien plus encore

