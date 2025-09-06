  1. Realting.com
  4. Apart hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

Apart hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$160,000
ID: 27564
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 001155
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 06/09/2025

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Choeng Thale
  • Village
    Ban Bang Thao

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Un condominium moderne dans le complexe Andaman City, situé dans la région de Choeng Thalei (Phuket), à seulement 500 mètres de la plage de Bang Tao.

Le projet comprend deux bâtiments de 7 étages d'une superficie totale d'environ 9,5000 m2 et seulement 311 appartements. Les appartements au rez-de-chaussée ont un accès direct aux piscines communes ou privées.

Gestion complexe - Radisson Hotel Group:

  • Radisson Hotel Group est l'un des opérateurs les plus importants et les plus dynamiques du secteur hôtelier.
  • Le portefeuille Radisson comprend neuf marques et plus de 1 500 hôtels dans 114 pays. L'entreprise travaille dans l'hôtellerie depuis plus de 60 ans, en mettant l'accent sur la personnalisation et une expérience unique pour les clients.
  • La gestion hôtelière de Radisson garantit un niveau de service élevé et un revenu stable pour les investisseurs.
  • Le complexe exploitera un système de piscine de location dans un rapport 70/30 avec la possibilité pour les propriétaires de vivre dans les appartements eux-mêmes.
  • En outre, Radisson offre son propre programme de fidélité avec des tarifs et des privilèges exclusifs pour les membres.
  • Le projet met en œuvre des solutions d'ingénierie modernes: systèmes de maison intelligente, fenêtres panoramiques, insonorisation, portes ignifuges, systèmes d'extinction d'incendie, système japonais d'épuration de l'eau, chauffe-eau privé, parking souterrain et bornes de recharge pour véhicules électriques.

L'emplacement dispose d'une infrastructure bien développée: terrains de golf, centres de spa, restaurants internationaux, clubs sportifs, zones commerçantes Boat Avenue et Porto de Phuket sont situés à proximité. Organisation mondiale de la santé L'aéroport est à environ 30 minutes en voiture.

Date d'achèvement : Q4 2026.

Infrastructure:

  • Restaurant au rez-de-chaussée
  • Restaurant de toit avec bar
  • Aire de fitness sur le toit
  • Coworking et lobby
  • Piscines et aires de loisirs
  • Bien-être et SPA
  • Location de matériel et de sports nautiques
  • Aire de jeux pour enfants de différents âges
  • Parc aquatique et club pour enfants avec animation
  • Mini disco, quêtes et master classes

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Ban Bang Thao, Thaïlande

