Apart hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

Un condominium moderne dans le complexe Andaman City, situé dans la région de Choeng Thalei (Phuket), à seulement 500 mètres de la plage de Bang Tao.

Le projet comprend deux bâtiments de 7 étages d'une superficie totale d'environ 9,5000 m2 et seulement 311 appartements. Les appartements au rez-de-chaussée ont un accès direct aux piscines communes ou privées.

Gestion complexe - Radisson Hotel Group:

Radisson Hotel Group est l'un des opérateurs les plus importants et les plus dynamiques du secteur hôtelier.

Le portefeuille Radisson comprend neuf marques et plus de 1 500 hôtels dans 114 pays. L'entreprise travaille dans l'hôtellerie depuis plus de 60 ans, en mettant l'accent sur la personnalisation et une expérience unique pour les clients.

La gestion hôtelière de Radisson garantit un niveau de service élevé et un revenu stable pour les investisseurs.

Le complexe exploitera un système de piscine de location dans un rapport 70/30 avec la possibilité pour les propriétaires de vivre dans les appartements eux-mêmes.

En outre, Radisson offre son propre programme de fidélité avec des tarifs et des privilèges exclusifs pour les membres.

Le projet met en œuvre des solutions d'ingénierie modernes: systèmes de maison intelligente, fenêtres panoramiques, insonorisation, portes ignifuges, systèmes d'extinction d'incendie, système japonais d'épuration de l'eau, chauffe-eau privé, parking souterrain et bornes de recharge pour véhicules électriques.

L'emplacement dispose d'une infrastructure bien développée: terrains de golf, centres de spa, restaurants internationaux, clubs sportifs, zones commerçantes Boat Avenue et Porto de Phuket sont situés à proximité. Organisation mondiale de la santé L'aéroport est à environ 30 minutes en voiture.

Date d'achèvement : Q4 2026.

Infrastructure:

Restaurant au rez-de-chaussée

Restaurant de toit avec bar

Aire de fitness sur le toit

Coworking et lobby

Piscines et aires de loisirs

Bien-être et SPA

Location de matériel et de sports nautiques

Aire de jeux pour enfants de différents âges

Parc aquatique et club pour enfants avec animation

Mini disco, quêtes et master classes

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.