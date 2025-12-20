  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Karon
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$270,133
Nous offrons des appartements exclusifs avec vue panoramique sur l'océan et les montagnes.La résidence dispose d'un restaurant, d'une piscine avec vue sur l'océan, d'un parking, d'un centre de sécurité, de spa et de fitness, d'une aire de jeux pour enfants, d'une bibliothèque.Achèvement 2026…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$168,864
Le complexe offre une combinaison de style, la meilleure qualité et des investissements rentables. C'est un endroit où le luxe rencontre le confort, et chaque jour est rempli d'émotions joyeuses. Le territoire aura de l'eau et des espaces verts, 2 grands terrains de paking. En outre, pour le…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complexe résidentiel So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complexe résidentiel So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complexe résidentiel So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complexe résidentiel So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Afficher tout Complexe résidentiel So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complexe résidentiel So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Karon, Thaïlande
depuis
$116,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Located just 800 meters from Kata Beach, one of Phuket's most popular tourist destinations, the apartment complex offers ideal living, leisure, and investment opportunities. Restaurants, shops, and spas are within walking distance, providing residents with a high level of comfort and conv…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Hennessy Karon
Complexe résidentiel Hennessy Karon
Complexe résidentiel Hennessy Karon
Complexe résidentiel Hennessy Karon
Complexe résidentiel Hennessy Karon
Afficher tout Complexe résidentiel Hennessy Karon
Complexe résidentiel Hennessy Karon
Karon, Thaïlande
depuis
$262,936
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Le luxueux complexe d'appartements est situé à seulement 100 mètres de la plage de Karon au sud de l'île de Phuket. Un ensemble complet de services de classe premium est fourni ici: restaurants avec cuisine exquise, 5 piscines sur le territoire, hall, réception, bibliothèque. Sur les toits d…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Phenomenon Residence
Complexe résidentiel Phenomenon Residence
Complexe résidentiel Phenomenon Residence
Complexe résidentiel Phenomenon Residence
Complexe résidentiel Phenomenon Residence
Afficher tout Complexe résidentiel Phenomenon Residence
Complexe résidentiel Phenomenon Residence
Karon, Thaïlande
depuis
$158,493
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Phénomène. Condominium vue mer dans la région de Kata390 appartementsSitué sur une colline raide dans la région de Kata avec paysage luxuriant et vue sur la mer80% des appartements avec vue sur la merEspaces publics et parking souterrainSociété de gestion propre du développeurInstallation - …
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$161,111
Palmetto style architectural est le mélange asiatique conçu combiné avec les lignes et les couleurs de la nature; inspiré par une idée de vivre dans une oasis de verdure. L'architecture crée un vert harmonique vivant dans une atmosphère chaleureuse et paisible. En raison de l'espace minimal,…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$300,198
Cette copropriété contemporaine avec un style unique captive dès la première seconde avec son atmosphère chaleureuse et un sentiment de sérénité absolue. Le concept architectural du condominium allie style moderne et éléments tropicaux, mettant l'accent sur les vues imprenables de la fenêtre…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$146,476
Embrassez le pouvoir rajeunissant de la nature. Laissez-vous transporter sur les rives paisibles de Kata Beach. Laissez l'environnement naturel vous inspirer, remplir votre âme d'un sens de vie renouvelé.CaractéristiquesLobbyDomaine de coworkingCentre de remise en formePiscine avec coin salo…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Karon, Thaïlande
depuis
$118,168
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Palmetto Park Condominium développe parfaitement son rythme de vie dans une nouvelle boutique condominium sur l'île de Phuket d'un développeur professionnel connu sous le nom de Group House House. Le projet a été créé de façon créative pour répondre au bien-être, aux cultures et aux traditio…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Apartments near the beach in Kata area.
Complexe résidentiel Apartments near the beach in Kata area.
Complexe résidentiel Apartments near the beach in Kata area.
Complexe résidentiel Apartments near the beach in Kata area.
Complexe résidentiel Apartments near the beach in Kata area.
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments near the beach in Kata area.
Complexe résidentiel Apartments near the beach in Kata area.
Karon, Thaïlande
depuis
$129,029
Options de finition Аvec finition
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Vip Karon
Complexe résidentiel Vip Karon
Complexe résidentiel Vip Karon
Complexe résidentiel Vip Karon
Complexe résidentiel Vip Karon
Afficher tout Complexe résidentiel Vip Karon
Complexe résidentiel Vip Karon
Karon, Thaïlande
depuis
$112,937
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
1 objet immobilier 1
VIP Venus Karon est un luxueux complexe résidentiel sur Phuket, situé dans la prestigieuse zone de Karon. Le projet comprend 214 appartements situés dans trois bâtiments modernes sur 7 étages. Son emplacement idéal près de la célèbre plage de Caron vous permet de profiter de la beauté nature…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$296,705
Le complexe comprend piscine, fitness, jardin, espace de yoga, onsen, hall, espace de co-travail, bibliothèque, zone barbecue, zone sur le toit, jardin pour animaux. Types d'hébergement:Duplex 1 chambre 49,5 m21 chambre 56 m21 chambre plus 57 m22 chambres 74 m22 chambres plus 76 m2La société…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Wekata phase 3
Complexe résidentiel Wekata phase 3
Complexe résidentiel Wekata phase 3
Complexe résidentiel Wekata phase 3
Complexe résidentiel Wekata phase 3
Afficher tout Complexe résidentiel Wekata phase 3
Complexe résidentiel Wekata phase 3
Karon, Thaïlande
depuis
$135,894
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 37–142 m²
3 objets immobiliers 3
Le projet d'appartement est en cours de construction dans l'un des endroits les plus recherchés de l'île, où l'absence de terrain ne satisfait pas la demande des acheteurs, rendant le projet unique et extrêmement bienvenu parmi les petites copropriétés de la région.L'unicité de Kata entre au…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.0 – 64.2
146,119 – 225,214
Apartment 2 chambres
142.3
243,320
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complexe résidentiel Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complexe résidentiel Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complexe résidentiel Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complexe résidentiel Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Afficher tout Complexe résidentiel Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complexe résidentiel Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Karon, Thaïlande
depuis
$132,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
The apartments are within walking distance of the magnificent Kata Beach, boast a well-developed tourist infrastructure, and are close to other popular Phuket areas, such as Karon and Chalong. The complex's rooftop features bars and swimming pools with panoramic views. A gym, children's p…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$199,867
Un nouveau projet premium à Karon avec 449 résidences offrant une vue imprenable sur la mer, la montagne et la ville. Conçue avec une esthétique moderne, cette résidence de 8 niveaux sur 4 bâtiments allie harmonieusement élégance contemporaine et nature.Caractéristiques:vue sur l'océan pisci…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Afficher tout Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Karon, Thaïlande
depuis
$130,769
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
A large development on Karon Hill, only 800 meters from Karon Beach, this complex of sea view condominiums has been conceptualized to resemble a 5-star hotel in Phuket. Located within comfortable reach of amenities and attractions, the valuable sea view property is set to be completed by Jun…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$1,90M
Le projet se compose de 8 villas de luxe d'un étage avec piscines et vue panoramique.Les caractéristiques complexes:clubhouse exclusif avec une terrasse vue sur la merparc vertsécuritéService de conciergerieEmplacement et infrastructure à proximité Niché sur la côte sud-ouest de Phuket, Kata…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Complexe résidentiel Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Complexe résidentiel Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Complexe résidentiel Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Complexe résidentiel Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Afficher tout Complexe résidentiel Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Complexe résidentiel Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Karon, Thaïlande
depuis
$264,185
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Hennessy Residence Karon is an architectural statement of style, comfort, and quality, located 100 meters from Karon Beach. This project by Art House Group, a developer with a proven track record in Phuket, offers residence-style living with a signature design, a unique concept, and the a…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Afficher tout Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Karon, Thaïlande
depuis
$126,546
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 8
Bienvenue à Ever Prime Residences, un développement exclusif situé au cœur de Karon Beach, Phuket – l'une des destinations les plus belles et dynamiques de l'île. C'est plus qu'une simple résidence, c'est une mise à niveau de style de vie et une opportunité d'investissement intelligente.🌴 Po…
Développeur
The Element by Anocha
Complexe résidentiel One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$138,767
Nous offrons de nouveaux appartements d'une chambre avec balcon.La résidence dispose d'une piscine, d'une sécurité 24h/24, de jardins et de salons, d'un parking, d'une terrasse sur le toit.Installations et équipement dans la maison Cuisine équipéeClimatisationEmplacement et infrastructure à …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Afficher tout Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Karon, Thaïlande
depuis
$217,873
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Nom du projet : L'équilibre de la plageNom de la société : The Beach Resort Company LimitedSegment: Classe de luxeAdresse: 98/88 - 98/89 Route Kata, Karon, Muang, Phuket, ThaïlandeSuperficie : 1-316.8 RaisinsNombre de bâtiments : 2 BâtimentsNombre d'unités : Total 112 unitésParkings: 39 voit…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$1,77M
Un premier projet de villa de luxe niché dans le coeur vibrant de Karon Beach, Phuket. Ce développement est un bel exemple d'architecture tropicale moderne, qui allie harmonieusement le design contemporain à la beauté naturelle de la mer d'Andaman.Les villas sont conçues dans un style tropic…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Afficher tout Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Thaïlande
depuis
$129,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Un complexe résidentiel moderne de style méditerranéen, situé à distance de marche de la plage populaire de Kata, propose des appartements confortables et une infrastructure développée.Le complexe comprend huit bâtiments de sept étages, deux bâtiments de stationnement et un espace pour anima…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$136,591
Confortable condominium pour toute l'année, location et revenu passif. Proche de la plage de Kata, dans un endroit confortable et paisible.Le projet a des appartements avec 1-2 chambres. La plupart des appartements ont vue sur la mer, la montagne et la jungle.Bon choix pour les vacances en f…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$924,355
Le projet se compose de 8 villas de luxe d'un étage avec piscines et vue panoramique.Les caractéristiques complexes:clubhouse exclusif avec une terrasse vue sur la merparc vertsécuritéService de conciergerieAchèvement - 4ème trimestre de 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Niché s…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel VIP VENUS KARON
Complexe résidentiel VIP VENUS KARON
Complexe résidentiel VIP VENUS KARON
Complexe résidentiel VIP VENUS KARON
Complexe résidentiel VIP VENUS KARON
Afficher tout Complexe résidentiel VIP VENUS KARON
Complexe résidentiel VIP VENUS KARON
Karon, Thaïlande
depuis
$103,196
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Objet attrayant d'investissement ! Revenu garanti 6%!Un complexe populaire avec une perspective favorable de croissance des prix. Parfait pour la résidence permanente et la location! L'emplacement favorable de l'écran LCD vous garantit une forte demande de logement locatif!L'appartement est …
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Afficher tout Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Thaïlande
depuis
$129,999
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Afficher tout Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Karon, Thaïlande
depuis
$147,276
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Surface 66 m²
2 objets immobiliers 2
Le nouveau complexe d'espèces d'un développeur fiable Un nouveau projet intéressant d'un développeur fiable est situé dans un endroit rare - une partie de Phuket, dans l'accessibilité des piétons de l'une des plus belles plages de l'île - Kata.  Kata Beach est l'une des plus belles plages…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
66.0
157,141
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Afficher tout Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Karon, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
VIP Vénus KaronLe VIP Le complexe résidentiel de Vénus Karon est une copropriété haut de gamme située dans le complexe de Karon sur l'île de Phuket, en Thaïlande. Ce complexe combine un haut niveau de confort, design élégant et des équipements qui en font un endroit idéal pour vivre ou inves…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Afficher tout Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Karon, Thaïlande
depuis
$106,056
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 26–65 m²
3 objets immobiliers 3
Condominium en Muang PhuketLe complexe est vraiment à grande échelle, se compose de 2 bâtiments pour 686 appartements.Dans le complexe:- hall principalcourpiscine- centre de fitness- vapeur- jardin secret- coworking- jardin de repos- pavillon- terrasseLe développeur propose un choix d'aménag…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.0
155,013
Apartment 2 chambres
65.0
331,626
Studio
26.0
114,036
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Karon Butterfly Residence
Complexe résidentiel Karon Butterfly Residence
Complexe résidentiel Karon Butterfly Residence
Complexe résidentiel Karon Butterfly Residence
Complexe résidentiel Karon Butterfly Residence
Afficher tout Complexe résidentiel Karon Butterfly Residence
Complexe résidentiel Karon Butterfly Residence
Karon, Thaïlande
depuis
$95,065
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2016
Nombre d'étages 3
Surface 42–120 m²
18 objets immobiliers 18
A 750 mètres de la plage, Prêt à emménager À propos du complexe : Le complexe combine des designs thaïlandais et italiens, situé dans une zone touristique pittoresque. Les appartements du rez-de-chaussée ont accès à un jardin commun, tandis que les étages supérieurs disposent de balcons pitt…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
42.0 – 61.0
93,728 – 178,081
Apartment 2 chambres
84.0 – 120.0
209,325 – 374,910
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel SO Origin Kata Phuket
Complexe résidentiel SO Origin Kata Phuket
Complexe résidentiel SO Origin Kata Phuket
Complexe résidentiel SO Origin Kata Phuket
Complexe résidentiel SO Origin Kata Phuket
Afficher tout Complexe résidentiel SO Origin Kata Phuket
Complexe résidentiel SO Origin Kata Phuket
Karon, Thaïlande
depuis
$132,022
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 30–65 m²
3 objets immobiliers 3
There is 1 studio left at the presale price! Price 3.78 million baht, the developer currently sells such units for 4.36 million baht!Project uniqueness:- 800 meters from Kata Beach- 0% installment plan for the entire construction period- unique installment plan: 30% down payment, 70% upon …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.4
121,810 – 146,781
Apartment 2 chambres
65.4
316,706
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Kata View Condominium
Complexe résidentiel Kata View Condominium
Complexe résidentiel Kata View Condominium
Complexe résidentiel Kata View Condominium
Complexe résidentiel Kata View Condominium
Afficher tout Complexe résidentiel Kata View Condominium
Complexe résidentiel Kata View Condominium
Karon, Thaïlande
depuis
$134,213
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 49–66 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui s'adresse ce projet : Idéal pour ceux qui recherchent un hébergement luxueux ou des investissements rentables dans ce paradis. Le Kata View Condominium répond aux besoins des acheteurs exigeants.À propos de l'emplacement : Situé près de la ma…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
49.5 – 54.6
149,217 – 186,856
Apartment 2 chambres
66.0
211,036
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel The Balance By The Beach
Complexe résidentiel The Balance By The Beach
Complexe résidentiel The Balance By The Beach
Complexe résidentiel The Balance By The Beach
Complexe résidentiel The Balance By The Beach
Afficher tout Complexe résidentiel The Balance By The Beach
Complexe résidentiel The Balance By The Beach
Karon, Thaïlande
depuis
$211,344
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Surface 38–76 m²
17 objets immobiliers 17
Billets pour Phuket et retour en cadeau !* À qui s'adresse-t-il : Le complexe est idéal aussi bien pour la vie personnelle que pour la location, car Kata est l'une des zones les plus recherchées par les touristes. À propos de l'emplacement : Situé en plein centre de la plage de Kata, les r…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
38.0 – 57.0
172,719 – 260,057
Apartment 2 chambres
74.0 – 76.0
312,082 – 334,003
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Afficher tout Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Karon, Thaïlande
depuis
$144,261
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Foreign real estate from 40,000 $. We will help you choose an object for free, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of income; - legal protection of the transaction;…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Vip Karon Condominium
Complexe résidentiel Vip Karon Condominium
Complexe résidentiel Vip Karon Condominium
Complexe résidentiel Vip Karon Condominium
Complexe résidentiel Vip Karon Condominium
Afficher tout Complexe résidentiel Vip Karon Condominium
Complexe résidentiel Vip Karon Condominium
Karon, Thaïlande
depuis
$105,316
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 8
Foreign real estate from 40,000 $. We will help you choose an object for free, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of income; - legal protection of the transaction;…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Complexe résidentiel Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Complexe résidentiel Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Complexe résidentiel Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Complexe résidentiel Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Afficher tout Complexe résidentiel Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Complexe résidentiel Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Karon, Thaïlande
depuis
$127,365
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 6
Surface 33–69 m²
15 objets immobiliers 15
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Convient pour : Ce projet est idéal pour les acheteurs exigeants qui cherchent à investir dans l'immobilier à revenus élevés et à profiter d'un style de vie luxueux dans l'une des régions touristiques les plus attrayantes de Phuket.À propos de l'e…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
33.0 – 33.7
131,180 – 182,715
Apartment 2 chambres
68.9
280,163 – 338,023
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Hennessy Residence
Complexe résidentiel Hennessy Residence
Complexe résidentiel Hennessy Residence
Complexe résidentiel Hennessy Residence
Complexe résidentiel Hennessy Residence
Afficher tout Complexe résidentiel Hennessy Residence
Complexe résidentiel Hennessy Residence
Karon, Thaïlande
depuis
$240,213
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 47–57 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Ce projet est parfait pour les investisseurs, car il est situé à seulement 100 mètres de la plage de Karon, l'une des plages les plus populaires de Phuket. La forte demande de location et la proximité de la mer garantissent …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.5 – 47.0
267,068 – 303,002
Apartment 2 chambres
57.0
326,796
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Wekata Luxury
Complexe résidentiel Wekata Luxury
Complexe résidentiel Wekata Luxury
Complexe résidentiel Wekata Luxury
Complexe résidentiel Wekata Luxury
Afficher tout Complexe résidentiel Wekata Luxury
Complexe résidentiel Wekata Luxury
Karon, Thaïlande
depuis
$125,858
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2020
Nombre d'étages 8
Surface 30–73 m²
21 objet immobilier 21
500 m de la mer, prêt à emménager, revenu garantiÀ propos du complexe :Complexe luxueux situé à Kata, Phuket, proposant des appartements prêts à emménager avec une vue imprenable sur les montagnes, la ville et le jardin. Le complexe propose des unités de différentes tailles. L'infrastructure…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.0 – 73.0
108,379 – 349,312
Apartment 2 chambres
60.0 – 69.0
240,496 – 271,729
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Afficher tout Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Karon, Thaïlande
depuis
$105,179
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 24–35 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !* À qui s'adresse-t-il : Le projet est idéal pour les investissements dans la construction et les locations à court terme. La pénurie de condominiums et de studios de petite taille dans la région de Karon rend ce projet très recherché. À propos de…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
24.0 – 35.0
116,938 – 162,881
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Afficher tout Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Karon, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
VIP Venus Karon — Un complexe résidentiel de 8 étages en construction en Thaïlande, sur l'île de Phuket. Le projet comprend 214 logements d'une superficie de 24 à 35 m2 : studios et appartements 1 chambre. Le premier étage du VIP Venus Karon est réservé au stationnement, les 2ème et 8ème éta…
Agence
Udomo
Complexe résidentiel WEKATA3
Complexe résidentiel WEKATA3
Complexe résidentiel WEKATA3
Complexe résidentiel WEKATA3
Complexe résidentiel WEKATA3
Afficher tout Complexe résidentiel WEKATA3
Complexe résidentiel WEKATA3
Karon, Thaïlande
depuis
$117,012
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Un bien d'investissement attrayant ! Rendement à partir de 7 % !Acomptes provisionnels disponibles !Parfait pour la résidence permanente ou la location !L'emplacement avantageux du complexe résidentiel vous garantit une forte demande de logements locatifs !Vue panoramique sur la mer, infrast…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel The Beach Condotel
Complexe résidentiel The Beach Condotel
Complexe résidentiel The Beach Condotel
Complexe résidentiel The Beach Condotel
Complexe résidentiel The Beach Condotel
Afficher tout Complexe résidentiel The Beach Condotel
Complexe résidentiel The Beach Condotel
Karon, Thaïlande
depuis
$137,045
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2014
Nombre d'étages 8
Surface 30 m²
2 objets immobiliers 2
400 m à la mer, Revenu garantiÀ propos du complexe:Le condominium de style complexe avec une structure hôtelière offre des équipements haut de gamme, notamment une gestion d'hôtel, une réception, un restaurant, un spa, une piscine, un centre de remise en forme, etc. Le complexe se compose de…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.0
152,366 – 153,088
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Complexe résidentiel The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Complexe résidentiel The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Complexe résidentiel The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Complexe résidentiel The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Afficher tout Complexe résidentiel The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Complexe résidentiel The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Karon, Thaïlande
depuis
$122,709
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 7
Surface 35–70 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Le projet Proud Residence Karon est idéal pour les investisseurs, les familles et les couples qui cherchent à combiner un style de vie luxueux avec des investissements fiables. Il convient à ceux qui recherchent une escapade…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.0
136,427 – 184,330
Apartment 2 chambres
70.0
272,854
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Melia Phuket Karon Residences
Complexe résidentiel Melia Phuket Karon Residences
Complexe résidentiel Melia Phuket Karon Residences
Complexe résidentiel Melia Phuket Karon Residences
Complexe résidentiel Melia Phuket Karon Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Melia Phuket Karon Residences
Complexe résidentiel Melia Phuket Karon Residences
Karon, Thaïlande
depuis
$208,272
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 56–89 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse ce projet : Idéal pour ceux qui souhaitent profiter d'une vie luxueuse avec vue sur la mer dans l'un des endroits les plus pittoresques de Phuket. Le projet intéressera également les investisseurs grâce au programme de location des…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.4
231,556 – 284,850
Apartment 2 chambres
88.5
341,068 – 502,984
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Complexe résidentiel THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Complexe résidentiel THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Complexe résidentiel THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Complexe résidentiel THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Afficher tout Complexe résidentiel THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Complexe résidentiel THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Karon, Thaïlande
depuis
$556,858
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM is a unique condominium and apartment project located at 78/8 Patak Rd, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Thailand Due to its location on a hill surrounded by dense rainforests and its endless view of the Andaman Sea, you can fully enjoy the atmosphe…
Agence
DDA Real Estate
Immeuble Palmetto Park
Immeuble Palmetto Park
Immeuble Palmetto Park
Immeuble Palmetto Park
Immeuble Palmetto Park
Afficher tout Immeuble Palmetto Park
Immeuble Palmetto Park
Karon, Thaïlande
depuis
$103,400
L'année de construction 2022
Surface 30–33 m²
2 objets immobiliers 2
Characteristic of the object: The developer offers a 70/30% rental program In the complex: this complex, which combines the characteristics of the classic and modern style, It is designed to provide functional comfort in its best manifestations. A unique combination of light tones, simplici…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.0 – 33.0
103,400 – 125,000
Développeur
Art House
Complexe résidentiel Phenomenon
Complexe résidentiel Phenomenon
Complexe résidentiel Phenomenon
Complexe résidentiel Phenomenon
Complexe résidentiel Phenomenon
Afficher tout Complexe résidentiel Phenomenon
Complexe résidentiel Phenomenon
Karon, Thaïlande
depuis
$146,949
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 32–74 m²
8 objets immobiliers 8
Billets pour Phuket et retour en cadeau !* À qui cela convient : Une option idéale pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et de beauté naturelle. Convient aussi bien aux voyages de vie de longue durée qu'aux voyages touristiques de courte durée, ainsi qu'aux investisseurs immobil…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.0 – 37.0
166,825 – 179,175
Apartment 2 chambres
64.0 – 74.0
335,857 – 349,290
Studio
37.0
163,378
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Afficher tout Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Karon, Thaïlande
depuis
$162,744
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
TOP IMMOBILIER À PARTIR DE 40 000 $ À TAILAND ! APPELER ! CONSULTATION GRATUITE. Vous prévoyez un achat immobilier en Thaïlande ? Nous vous aiderons à choisir un objet GRATUIT, organiser une offre sûre avec le développeur ! - un bien immobilier exclusif; - une aide à l'organisation du démén…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel VIP KARON
Complexe résidentiel VIP KARON
Complexe résidentiel VIP KARON
Complexe résidentiel VIP KARON
Complexe résidentiel VIP KARON
Afficher tout Complexe résidentiel VIP KARON
Complexe résidentiel VIP KARON
Karon, Thaïlande
depuis
$101,916
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Great option for investment! Yield from 7%! Perfectly suitable for both permanent residence and rental! The favorable location of the residential complex guarantees you a high demand for rental housing! The house is completed! The apartments are ready to move in! Furnished! …
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Afficher tout Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Karon, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Utopia Karon – il s'agit d'un condominium à plusieurs appartements du promoteur australien Utopia Development, situé à 800 mètres de l'une des plus belles plages de Phuket – Karon. Il y a de nombreux hôtels prestigieux et des complexes hôteliers 5 étoiles à proximité. Ainsi que toutes les in…
Agence
Udomo
Complexe résidentiel Splendid Condominium Kata
Complexe résidentiel Splendid Condominium Kata
Complexe résidentiel Splendid Condominium Kata
Complexe résidentiel Splendid Condominium Kata
Complexe résidentiel Splendid Condominium Kata
Afficher tout Complexe résidentiel Splendid Condominium Kata
Complexe résidentiel Splendid Condominium Kata
Karon, Thaïlande
depuis
$86,600
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 4
Surface 23–45 560 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : À ceux qui recherchent un hébergement luxueux en bord de mer avec une combinaison unique de tranquillité et d'infrastructures pratiques. Idéal pour les personnes exigeantes qui apprécient le confort et les avantages de l'inve…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
23.4 – 45 560.0
96,281 – 125,594
Apartment 2 chambres
57.6 – 117.0
249,471 – 409,399
Agence
Tumanov Group
Immeuble Palmetto
Immeuble Palmetto
Immeuble Palmetto
Immeuble Palmetto
Immeuble Palmetto
Afficher tout Immeuble Palmetto
Immeuble Palmetto
Karon, Thaïlande
depuis
$167,419
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 6
Surface 32–68 m²
2 objets immobiliers 2
Characteristic of the object: The developer offers a 70/30% rental program In the complex: Boutique - the condominium is located a short distance from the sea. On the floors 6 - there are thirty single and double apartments from 32 to 68 square meters with views of the sea or the picturesqu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.0
175,687
Apartment 2 chambres
68.0
239,000
Développeur
Art House
Complexe résidentiel VIP Karon
Complexe résidentiel VIP Karon
Complexe résidentiel VIP Karon
Complexe résidentiel VIP Karon
Complexe résidentiel VIP Karon
Afficher tout Complexe résidentiel VIP Karon
Complexe résidentiel VIP Karon
Karon, Thaïlande
depuis
$103,289
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Surface 28–45 410 m²
17 objets immobiliers 17
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Le projet VIP Karon est parfait pour les personnes qui apprécient un style de vie luxueux et confortable, ainsi que pour les investisseurs à la recherche de revenus locatifs stables et de rendements élevés.À propos de l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
28.0 – 44.0
117,258 – 162,006
Apartment 2 chambres
53.4 – 122.7
225,957 – 667,960
Studio
45 410.0
114,836
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Wekata 3
Complexe résidentiel Wekata 3
Complexe résidentiel Wekata 3
Complexe résidentiel Wekata 3
Complexe résidentiel Wekata 3
Complexe résidentiel Wekata 3
Complexe résidentiel Wekata 3
Karon, Thaïlande
depuis
$117,043
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Foreign real estate from 40,000 $. We will help you choose an object for free, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of income; - legal protection of the transaction;…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Wekata – Phase 3
Complexe résidentiel Wekata – Phase 3
Complexe résidentiel Wekata – Phase 3
Complexe résidentiel Wekata – Phase 3
Complexe résidentiel Wekata – Phase 3
Afficher tout Complexe résidentiel Wekata – Phase 3
Complexe résidentiel Wekata – Phase 3
Karon, Thaïlande
depuis
$125,996
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 31–142 m²
21 objet immobilier 21
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Idéal pour les vacances en famille, les locations, les investisseurs et les amateurs de logements haut de gamme qui cherchent à profiter du confort et de la beauté naturelle de Phuket.À propos de l'emplacement : Le proj…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.0 – 64.0
140,081 – 290,470
Apartment 2 chambres
52.0 – 142.3
233,266 – 772,399
Agence
Tumanov Group
