Complexe résidentiel New property in a luxury apart-hotel on the beach, Laguna Phuket, Thailand

Échapper à un paradis immaculé de luxe raffiné et d'élégance sans effort. Cette retraite naturelle et minimaliste se marie harmonieusement avec les dunes et les eaux chatoyantes de Bang Tao Beach. Ce complexe est le premier et seul hôtel résidentiel sur la côte ouest centrale de Phuket, offrant une gamme complète de services de bien-être. Offrant une ambiance tranquille, ces résidences disposent de paysages aquatiques fluides, dont une piscine de jungle et un étang réfléchissant, ainsi qu'un spa et un espace bien-être pour assurer votre détente continue sans interruption. Ceux qui recherchent des loisirs et des divertissements actifs trouveront un club de plage avec un bar et une piscine lap, ainsi qu'une piscine de fête de plage entourée par la beauté tropicale.

Caractéristiques des appartements

Le complexe propose des appartements élégants de 2 chambres et des penthouses avec une piscine privée sur le toit. Le design intègre harmonieusement l'harmonie intérieure et extérieure, avec une vue frontale complète des espaces de vie et de repas aux chambres. Les appartements vous raviront d'une atmosphère chaleureuse : textures chaudes et nuances organiques sont complétées par une verdure luxuriante, harmonieusement intégrée à l'intérieur. De la terrasse ouverte de chaque bâtiment, il y a une vue imprenable qui se marie parfaitement avec le paysage marin séduisant.

programme pour les propriétaires - accès à des réductions jusqu'à 30% et offres exclusives dans le réseau mondial des hôtels de première classe Banyan Group

les propriétaires peuvent racheter une partie de leur adhésion annuelle pour un séjour gratuit dans l'un des principaux établissements participants du Groupe Banyan au pays et dans le monde

Les propriétaires immobiliers pourront bénéficier de la gestion professionnelle de leurs biens

AvantagesEmplacement et infrastructure à proximité

Découvrez le bonheur de l'île dans une enclave exclusive sur la côte ouest centrale de Phuket, à seulement 30 minutes en voiture de l'aéroport international de Phuket. Ce complexe bénéficie d'un excellent emplacement - à quelques pas de la plage de Bang Tao.

La résidence est située au sein de la multiple Laguna Phuket primée et offre l'accès à des équipements de classe mondiale, y compris des restaurants raffinés, des spas primés et Laguna Golf Phuket, nommé « Meilleur parcours de golf en Thaïlande » par les World Golf Awards.