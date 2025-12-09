  1. Realting.com
Complexe résidentiel CAPRI RESIDENCE

Phuket, Thaïlande
depuis
$178,615
;
9
ID: 33045
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

À propos du complexe

Русский Русский

L'investissement est un objet attrayant !
Appartement moderne avec un revenu de location garanti jusqu'à 11,5%!
Installation !
Plage, 850m !
CAPRI RESIDENCE complexe résidentiel au cœur de la vie insulaire, dans l'un des endroits les plus recherchés de l'île.
Équipements : hall d'entrée, piscine, bar à piscine, espaces de loisirs, fitness, aire de jeux pour enfants, parking.
Lieu:
Catch Beach Club, 850m
- plage, 850m;
- Mall Porto de Phuket ,5 km ;
- Rue commerçante Boat Avenue, 3 km.
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
