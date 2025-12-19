  1. Realting.com
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$885,071
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Bienvenue à la collection Elite Innovative by Season Luxury Villas où nous élevons la vie de luxe à de nouveaux sommets. Chaque villa de notre collection est un véritable chef-d'œuvre, méticuleusement conçu pour offrir un héritage d'opulence exceptionnelle. Nos propriétés mélangent parfai…
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$416,493
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Sunrise Valley est une collection unique de 13 villas privées avec une piscine située parmi les paysages pittoresques de Phuket. Chaque villa est soigneusement conçue pour assurer un maximum de confort et de solitude. En raison de l'emplacement pratique de seulement 700 mètres d'un mini-ma…
Villa Diamond Pool Villa
Villa Diamond Pool Villa
Villa Diamond Pool Villa
Villa Diamond Pool Villa
Villa Diamond Pool Villa
Villa Diamond Pool Villa
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$419,689
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Bienvenue à Diamond Pool Villa, où nous vous offrons un espace confortable, simple et neutre qui émane d'une atmosphère chaleureuse et accueillante. Nos villas sont conçues pour fournir un confort raffiné et une élégance sans effort, vous faisant sentir à la maison dès le moment où vous entr…
TekceTekce
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Sakhu, Thaïlande
depuis
$384,043
Options de finition Аvec finition
Bienvenue à SRA Villas Nous sommes fiers de présenter que la vie est toujours liée aux Villas SRA. En accordant de l'importance pour les modes de vie intérieurs et extérieurs fonctionnels, nos espaces de vie modernes et tropicaux 5-RAIS sont livrés avec des vues de montagne environnantes e…
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Rawai, Thaïlande
depuis
$661,277
Nombre d'étages 1
Surface 274–374 m²
2 objets immobiliers 2
Un nouveau projet de villas luxueuses dans la région de Ravai Le projet de villas exclusives situées dans une zone résidentielle calme à 800 mètres d'une belle plage sera achevée en avril 2025. Un bel endroit dans la région de Ravai vous permet de ressentir simultanément la solitude, ma…
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Phuket, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$163,560
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Utopia Thalang est un projet de maison de ville bien conçu, adapté à une vie à long terme. Décoré dans le pur style japonais de simplicité et de minimalisme, entouré de la nature pure de Phuket. Le projet comprend des maisons de ville avec 2 et 3 chambres, des salons et des cuisines complète…
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,26M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
A Symphony of Serenity Amidst The Forest About Us Tranquilly in the midst of nature where you can feel completely relaxed. A waterfall garden that will bring you to the middle of nature but nonetheless luxurious and comfy with a modern luxury design with a common area where you can enjoy …
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$952,188
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Le complexe exclusif des villas dans le contexte d'un lac pittoresque dans la région sereine de Jung Tale est une combinaison unique de vie calme dans les conditions de la sophistication urbaine. Ce n'est pas seulement une maison, mais un style de vie reliant la beauté de la nature et le con…
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$77,197
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Karon, Thaïlande
depuis
$2,67M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$647,717
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 228–406 m²
4 objets immobiliers 4
Le premier et seul projet autonome en ThaïlandeRIVERHOUSE introduit un nouveau concept de construction en Thaïlande, la maison de l'avenir de E Land Development Co., la Thaïlande est le premier complexe de réseau intelligent pour une vie durable. Il s'agit d'un système solaire entièrement un…
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$502,274
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Welcome to the luxury villa and modern by Patina Courtyard Villa. The decoration style is modern tropical. Design of the villa be close to the natural. The villa It blends into the environment and private as possible. Location- Liporn Village (Khao Lan), Tambon Srisoonthorn Thalang Phuket…
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Thalang, Thaïlande
depuis
$621,118
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Nom du projet: Viriya Green Développeur: Viriya Property and Development Co., Ltd. Aire totale: 15 017,60 m² Nombre d'unités: 21 Titre de l'unité: Freehold / Lease Hold Type de villa: 3-5 chambres de la piscine de la piscine Taille de la villa: 360,00 - 748,85 m² Taille de …
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Ban Nai Trok, Thaïlande
depuis
$506,698
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Larimar Villas - Un complexe de villas sur l'île de Phuket en Thaïlande. À proximité, il y a des magasins, de la maternelle, de l'école. Un centre de fitness, une boulangerie, un club de golf travaillera sur le territoire. Les maisons sont conçues par terrasse, piscine, parking pour 2 voitur…
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$294,231
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Patong Bay Seview Cottages Les chalets de vue de la baie de Patong Bay génèrent déjà beaucoup de buzz autour de l'île de Phuket. Avec un emplacement stratégique et sereine dans une vallée privée cachée à Nanai Hill, les chalets de Patong Bay Sea View sont abordables mais luxueux. Les cha…
Villa LuxPride 4
Villa LuxPride 4
Villa LuxPride 4
Villa LuxPride 4
Villa LuxPride 4
Villa LuxPride 4
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$649,003
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 373 m²
1 objet immobilier 1
Villa d'un design unique avec une piscine Inspiré par le design japonais à la maison et le style architectural moderne unique de notre propre marque Wallaya. Le projet est situé dans un environnement forestier idyllique. Luxpride 4 est une incroyable villa moderne avec une piscine, combi…
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Thaïlande
depuis
$882,694
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Welcome to Mouana Serenity Cherng Talay, where nature and luxury weave an enchanting tapestry. For over 15 years, Modern 79 has been sculpting living spaces that transcend the ordinary. Now, we proudly unveil Mouana Serenity Cherng Talay—an embodiment of exquisite living harmonized with the …
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$919,448
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$2,15M
Nombre d'étages 2
Surface 820 m²
1 objet immobilier 1
Manick Hillside Villas offrent une vie de luxe dans un endroit paisibleNos villas offrent une vue imprenable sur la montagne et un design intérieur moderne exquis, créant un espace qui offre à la fois confort familial et élégance.À seulement 15 minutes en voiture de Laguna et Bang Tao Beach.…
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$29,691
Nombre d'étages 1
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Thalang, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la construction, tant dans le logement que dans la copropriété, nous comprenons que la qualité est la plus importante dans les projets de construction. Une vie tranquille dans la nature vous offre un repos complet pour vous aider à vous pré…
Villa Clover Residence Phase 3
Villa Clover Residence Phase 3
Villa Clover Residence Phase 3
Villa Clover Residence Phase 3
Villa Clover Residence Phase 3
Villa Clover Residence Phase 3
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,07M
Clover Residence offers you a great opportunity to plunge into a luxurious island lifestyle of Phuket The project is located in Sunton, Phuket, and it is planned to be completed in August 2024. The HeadStart school is only 100 meters, and at a distance of 200 meters there is a GO Fresh re…
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$155,403
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Introducing Anasiri Paklok, an exciting new housing development by Sansiri, strategically located in a promising area of Phuket. Situated near the iconic Thao Thep Monument, it offers convenient access to various amenities, making it an ideal choice for modern living. Within just 5 minutes, …
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Thalang, Thaïlande
depuis
$863,423
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 462–593 m²
2 objets immobiliers 2
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,51M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
La superbe vue panoramique à 360° sur les montagnes depuis chaque villa est absolument époustouflante et incomparable. Cette villa primée fait écho à la vie de luxe de qualité supérieure, qui est la signature de BOTANICA Luxury. Entouré de collines luxuriantes et magnifiquement aménagé, ce p…
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$74,228
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Ansaya Phuket est une extension de conception d'architecture du patrimoine culturel thaïlandais et d'intelligence au moment de la vie moderne et confortable. Fournir une délicieuse qualité et une identité de vie culturelle dans spirituellement et physiquement à travers le temps. L'idée d'e…
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$152,298
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Urban Scapes Layan This unique complex of villas, consisting of 2 phases, has access to the general infrastructure of The Momentum area. Villas with urbanistic and minimalist design, infinity pools, and smart home technologies. This is a unique villa complex with its own infrastructure. Urba…
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,57M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Botanica Montazure is an esteemed villa development situated in the serene locale of Kamala, Phuket, epitomizing luxury amidst nature's embrace. The project showcases 4 to 5-bedroom villas, each spanning 450 to 700 sqm, crafted with modern architecture and opulent finishes. Every villa featu…
Villa POETRY
Villa POETRY
Villa POETRY
Villa POETRY
Villa POETRY
Villa POETRY
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,66M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 529–561 m²
10 objets immobiliers 10
Au cœur du quartier respectable de Bang Tao est un nouveau projet Poetry Villas - villas premium avec piscines - un ensemble architectural avec un design intemporel qui souligne votre personnalité et votre statut.Chaque villa du complexe Poetry Villas a son propre style et la possibilité de …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
528.8 – 561.0
2,03M – 2,29M
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Kamala, Thaïlande
depuis
$1,08M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Achetez une propriété chez The Exclusive Sky condominium à Phuket!The Exclusive Sky est une nouvelle boutique condominium à vendre à Phuket. Le condominium Exclusive Sky offre des condominiums de style villa, une opportunité très rare. Le Ciel Exclusif comprend 3 bâtiments en copropriété de …
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$532,897
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 244–324 m²
2 objets immobiliers 2
Un nouveau projet de villas premium dans un emplacement isolé Le projet de villas premium situé au centre de Phuket, dans la région de Sunton, a été construite en février 2023. Porto de Phuket, le Robinson Thalang et le centre commercial Boat Avenue, ainsi que la Kajonkiet International…
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,50M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Les villas de luxe Ozone, une villa de deux étages composée de 5 villas de luxe privées modernes et contemporaines, comprennent quatre à cinq chambres avec toutes des salles de bains attenantes, un dressing, un espace de vie ouvert avec une fenêtre pleine longueur et un haut plafond offrant …
Villa Pavara
Villa Pavara
Villa Pavara
Villa Pavara
Villa Pavara
Villa Pavara
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$910,985
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 372 m²
4 objets immobiliers 4
Villas luxueux dans le style thaïlandais Le projet offre un choix incroyable de 16 villas luxueuses exclusives avec une piscine. C'est un endroit avec une situation sereine et pittoresque. Une douce pente vallonnée, décorée de verdure luxuriante, crée une vue envoûtante des montagnes. Néanm…
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,06M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Thaïlande
depuis
$744,269
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 320 m²
1 objet immobilier 1
Votre propre paradis Life luxueux entouré par la nature Le meilleur de la résidence de l'hôtel Phuket sous une marque internationale. Une collection de 68 appartements et villas avec une vue sur la mer inspirée par la nature est située entre les montagnes et la mer. Profitez de la vu…
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,08M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Possibilité d'investissement avec un potentiel de revenu élevé: villas uniques avec piscines privées dans la pittoresque région de Bang Tao de Phuket!Installations disponibles !Naturale Pool Villas est une résidence au cœur de Bang Tao, à 5 minutes de Porto de Phuket et Blue Tree. Nous avons…
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Thaïlande
depuis
$534,966
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Les villas Eco Viva uniques sont situées près des contreforts moins fréquentés d'une montagne boisée à Chalong. Il se trouve à quelques minutes en voiture des commodités familiales et autres telles que l'école internationale BCIS, les jardins d'enfants, les hôpitaux, Lotus's Chalong, Villa M…
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,18M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 571–827 m²
3 objets immobiliers 3
"Lavish Estates" - the pride of Elite Manor and the first developer project of elite real estate on Phuket Particular attention is paid to innovative and functional design, which meets exclusively to customer needs. For obvious reasons, it is ideal for living and worthy of investment. Th…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
571.5
46,61M
Apartment 5 chambres
751.4 – 827.2
63,32M – 63,78M
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,13M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 453–1 569 m²
4 objets immobiliers 4
Elite villas located at the top of the mountain in the picturesque Chalong area The new project of exclusive luxurious villas of the premium segment offers only 9 exclusive villas with a pool. The complex with a choice proposes three different options for villas with a pool: 4 bedrooms wit…
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Rawai, Thaïlande
depuis
$559,690
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 295–339 m²
7 objets immobiliers 7
Projet de Wille exclusif à 30 mètres de Ravai Beach Ravai, le plus grand district de l'île de Phuket, situé dans le sud, est un choix populaire parmi les émigrants et les touristes grâce à l'accessibilité pratique du transport. De plus, il offre la proximité de belles plages, comme Naichar…
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Thalang, Thaïlande
depuis
$822,447
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 112 m²
1 objet immobilier 1
Bienvenue à Anchan, une communauté résidentielle de luxe dans le quartier pittoresque de Thalang à Phuket. Notre profonde connaissance de Phuket influence notre développement de produits et la sélection de sites, garantissant des opportunités d'investissement de premier ordre. Avec plus de d…
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$967,550
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 329 m²
1 objet immobilier 1
La nouvelle phase des villas luxueuses Le projet est situé dans l'une des plus prometteuses en termes de dynamique de développement et de demande de la région de Phuket, à seulement 5 minutes de la plage de Bang Tao et des riches dans le divertissement de l'infrastructure du district. C'es…
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$517,598
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
magnifiques villas à un prix chaud dans la zone d'élite de l'île Le nouveau projet de Will d'un développeur fiable bien établi a commencé dans la zone la plus élite de Phuket - près de la plage de Lyan et Bang Tao. Dans cette région prestigieuse, il existe de nombreux restaurants, terrain…
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$584,683
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Les Villas Panora Pool – sont 38 résidences de luxe qui combinent les avantages du style de vie de villa avec l'infrastructure unique d'une grande copropriété. Panora Villas situé à distance de marche des magnifiques plages de Surin et de Bangatao. La marque Panora elle-même est devenue un s…
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Sakhu, Thaïlande
depuis
$745,249
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Cocoon Villas Phase 3 is our new development featuring 8 luxurious villas nestled within a peaceful and tranquil setting Designed with a modern and contemporary flair, each villa sits on expansive plots of land ranging from 580 to 630 sqm. and boasts a generously sized private pool, with dim…
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$107,145
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Infinity Life Club is a unique complex for a comfortable and carefree life in the bosom of nature in Phuket. The project offers not only apartments, but also villas with private pools, combining modern comfort with high -class medical care and health services. Residents can enjoy a variet…
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Sakhu, Thaïlande
depuis
$384,502
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
C'est – La sixième phase du complexe Aileen Nai Thon, situé entre Nai Thon et Nai Yang. Les villas à ce stade seront construites sur une douce colline entourée de végétation tropicale et se trouvent à seulement quelques minutes en voiture des plages de sable de Nai Thon et Nai Yang, ainsi q…
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Kamala, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 1
La Sugar Villa est une villa avec piscine privée située sur une colline tranquille, à environ 5 minutes en voiture de la plage de Kamala et de la rue principale de Kamala où se trouvent de nombreux magasins, restaurants, bars sportifs et un centre commercial. Les plages de Patong et de Surin…
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$2,99M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Punyisa Bang Jo is strategically located in one of Phuket’;s most sought after residential areas, conveniently located halfway between heroines monument and Laguna. Bang Jo, is just 10-15 minutes from Phuket’;s loveliest beach’;s, golf at Laguna Phuket and just minutes away from the vibrant …
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$891,313
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
A new project of luxurious villas in the heart of the island of Phuket The new prestigious Will project started in the very heart of Phuket, the popular Bang Tao area. The location of the complex provides convenient access to the developed infrastructure of the district and takes into ac…
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Thalang, Thaïlande
depuis
$501,781
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Introducing Asherah Villas Phase 1-2, a luxurious residential project in the heart of Thalang, Phuket, that captures the essence of contemporary elegance and tropical allure. This exclusive development covers an expansive 11,200 sqm, featuring 20 carefully crafted villas designed for those s…
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$491,572
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Villa Sunpao est un complexe hôtelier intime proposant des villas avec piscine privée élégamment décorées, entourées de nature et de verdure. Notre collection de maisons tropicales allie technologie moderne et matériaux exotiques, produisant un design riche en parfaite harmonie avec l'enviro…
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Chalong, Thaïlande
depuis
$908,008
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa de luxe avec 3 chambres et une piscine privée dans la région de Chalong, Phuket. Le complexe Star Silas Villas est un endroit où vous pouvez profiter du confort et du luxe entouré d'une belle nature. Chacune des 16 villas de ce complexe unique est une combinaison harmonieuse de conce…
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$686,701
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
The club village of Willia Club Villas is an ideal place to live and invest in the heart of the most sought -after corner of Phuket! Our villas are not just at home, but a high -profit investment proposal. Without exaggeration-an ideal location: in the neighborhood there are two comfor…
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$521,353
Nombre d'étages 2
Villas de luxe au cœur du nord de Pattaya !Madcha Le Villa est un projet exclusif qui allie design moderne, intimité et un niveau de vie élevé. Chaque villa est conçue avec une attention impeccable au détail, offrant des espaces de loisirs spacieux, des finitions élégantes et une technologie…
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,19M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Welcome to a new development in Phuket, where space to breathe and low density living is at the heart of our philosophy. Villa to Breathe Unlock the essence of living for the spacious soul Located in the tranquil and convenient area of Palai,  with 5 minutes’; drive from Villa AELA,…
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Chalong, Thaïlande
depuis
$335,840
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 134–289 m²
4 objets immobiliers 4
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Phuket, Thaïlande
depuis
$444,049
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Une occasion unique d'investir dans des villas de luxe sur l'île de Phuket! C'est le choix parfait pour ceux qui recherchent un revenu et un confort stables!700m à la plage !Équipements : hall d'entrée, bibliothèque, café-bar, clinique publique, restaurant, boutique 24h/24, piscine commune, …
Villa Andamantia
Villa Andamantia
Villa Andamantia
Villa Andamantia
Villa Andamantia
Villa Andamantia
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$861,045
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villas avec piscine de 2 étages pour résidence et investissement à long terme Détails du type d'unité Ces deux villas exclusives offrent un luxe et un confort inégalés, avec une superficie totale de 511 mètres carrés et seulement 2 unités disponibles. Chaque unité comprend deux types d…
Villa FLOW
Villa FLOW
Villa FLOW
Villa FLOW
Villa FLOW
depuis
$113,590
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Des maisons confortables de plain-pied FLOW dans la zone verte de Pong sont à vendre - votre maison idéale au bord de la mer est à seulement 10 minutes!Possible versement pour 3 mois!Les maisons modernes avec trois chambres et une disposition réfléchie sont une harmonie de confort et de natu…
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
ConceptionPour votre plus grand fait de vivre dans un lieu particulier, THE RESIDENCE PRIME est conçu pour l'exclusivité dans tous les aspects de votre vie privilégiée. Plus qu'un simple "home" mais un don précieux appelé "perfection". L'ultime à votre portée. Découvrez au-delà de la vie exc…
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,30M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Villas de luxe entourées de la nature de Pattaya !Les installations sont disponibles jusqu'à ce que la construction soit terminée!Le Sylva Pattaya est un projet unique d'Arneja Estates, où le luxe moderne est harmonieusement combiné avec l'intimité de la forêt tropicale. Chaque villa est con…
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,36M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
The New Legacy Of Sri Panwa Begins Branded Luxury Mixed-Use Residence, Managed By Sri Panwa Phuket, World Renowned Luxurious Hotel & Residences Development For Over 20 Years. Sri Panwa Lagoon offers 3BR, 4BR, 5BR & 6BR pool villa with a built-up area ranging from 565sqm to 572sqm and 3…
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Thalang, Thaïlande
depuis
$887,767
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
2 objets immobiliers 2
La troisième phase des meilleures villas au Banyan du centenaire Le projet accueille 19 villas de diverses dispositions pratiques et profondément élaborées et améliorées qui seront remises en 2024. La région de Bang Tao, où se trouve le complexe, est connu pour sa riche infrastructure - …
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,39M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Le projet est unique par son ampleur - Botanica Grand Avenue. Situé dans un emplacement privilégié. Une communauté multiformat composée de villas de luxe, de condos et d'une vaste infrastructure. Le projet grandiose, qui comprend 100 villas de 4 à 5 chambres et de 5 à 8 salles de bains, prés…
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa
Sakhu, Thaïlande
depuis
$534,442
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
"Là où la nature non découverte rencontre le luxe". Le nom Amrits est enraciné à partir de l'ancien mot thaïlandais «Amarit» signifiant l'eau de la vie. Alors que nos villas sont situées près de l’une des plus belles plages de Phuket, elle est également entourée d’un parc national luxu…
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Sakhu, Thaïlande
depuis
$461,780
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Villas tropicales modernes à Phuket, Thaïlande niché au milieu de l'étreinte verdoyante des montagnes, ce projet de villa est méticuleusement conçu pour s'harmoniser avec la nature. Le concept d'espace ouvert relie parfaitement les zones intérieures et extérieures, invitant la douce cares…
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$759,703
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,40M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$333,135
Options de finition Аvec finition
THALA VILLASCe projet rare et hors marché comprend 4 villas de luxe de style moderne sur des parcelles subdivisées appartenant directement au promoteur. Chaque villa de 3 chambres et 4 salles de bains s'étend sur 254 m² et dispose d'une grande terrasse avec une piscine de 8 mètres. Au prix e…
Villa The Tales Story One
Villa The Tales Story One
Villa The Tales Story One
Villa The Tales Story One
Villa The Tales Story One
Villa The Tales Story One
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,33M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
L'histoire des contes L'une est une villa exclusive de Sansiri à Phuket. Une collection de 13 villas d'un étage avec piscines inspirées par la nature et l'architecture de la station balnéaire thaïlandaise.Chaque villa d'une superficie de 329 à 401 mètres carrés. m dispose de trois chambres, …
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Choeng Thale, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Résidences Grand View,La 26 moderne loft style 3-4 chambre à coucher deux Story villa. Concept unique de villas luxueuses mais abordables au milieu de Phuket, est une nature étonnante avec vue sur la montagne et la lagune. Chaque villa dispose d'un espace utile minimum de 404 m2. à 710 m2.Su…
Villa Mouana Breeze Mai Khao
Villa Mouana Breeze Mai Khao
Villa Mouana Breeze Mai Khao
Villa Mouana Breeze Mai Khao
Villa Mouana Breeze Mai Khao
Villa Mouana Breeze Mai Khao
Thalang, Thaïlande
depuis
$650,875
Options de finition Аvec finition
Villas avec piscine Mouana Breeze Mai Khao — est un tout nouveau projet proposant des villas élégantes avec piscine juste à côté des rives sablonneuses de la plage de Mai Khao sur la côte nord-ouest de Phuket. Ces élégantes villas de plain-pied présentent un design tropical contemporain et o…
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$418,707
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 225 m²
1 objet immobilier 1
Villas modernes à un prix raisonnable dans le sud de l'îleLe nouveau projet de villas a commencé dans l'un des plus recherchés par les investisseurs et les résidents de la région de l'île - Rawai, dans le sud de l'île de Phuket. La région dispose d'une riche infrastructure sociale et commerc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
225.0
465,116
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$615,127
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Elite boutique village Lavande Villa à Pattaya!15 villas exclusives avec piscines privées dans le style du luxe contemporain !Rendement de location: 7-9% par an !Des calendriers de paiement individuels pour le Client sont possibles!Les meubles et équipements intégrés sont inclus dans le prix…
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$627,239
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 267–600 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Le choix parfait pour ceux qui recherchent une vie luxueuse au bord de la mer, apprécient la commodité et cherchent à investir dans l'immobilier de prestige. Le projet est conçu pour les familles, les investisseurs et t…
Villa Manisa
Villa Manisa
Villa Manisa
Villa Manisa
Villa Manisa
Villa Manisa
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$442,833
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,93M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Situé à seulement 7 minutes en voiture de Layan Beach et commodément près des centres de restauration et de magasinage de Boat Avenue et de Porto Phuket. Punyisa Layan propose également nos trois options de mise en page de signature. L'expérience du propriétaire est une intimité complète, ma…
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Kamala, Thaïlande
depuis
$342,364
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
élégant Townhai près de la mer Avec ce projet, votre rêve de vie dans votre propre maison à distance de marche de la mer peut devenir une réalité, le complexe de maisons de ville combine la commodité de la vie dans son propre spacieux maison. Kamala a la gloire de la région familiale, ici …
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$502,274
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Welcome to Mouana Residence Ko Kaeo, a splendid blend of modern luxury and natural serenity by Modern 79. With over 15 years of crafting exceptional living spaces, Mouana Residence Ko Kaeo is your promise of an exceptional life. It’;s more than a residence; it’;s a sanctuary where each detai…
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,10M
Nombre d'étages 2
Villas Elite avec un emplacement réfléchi et des équipements haut de gamme!Le Scenevanar est un complexe exclusif de villas premium situées dans la zone pittoresque de Thung Klom-Tanman. Il combine harmonieusement design moderne, vie privée et technologies innovantes, créant un espace idéal …
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Rawai, Thaïlande
depuis
$461,447
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Introducing Our Exclusive Four Bedroom Private Pool Villas Welcome to Intira Villas latest project - Quinta Lane - six exclusive three or four bedroom private pool villasin the beautiful area of Rawai, Phuket. These luxurious villas are designed for those seeking a high-endlifestyle and a…
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Pattaya, Thaïlande
depuis
$567,388
Nombre d'étages 2
Complexe résidentiel Elite au coeur de Pattaya !Arowanyx est un complexe exclusif de 18 villas de luxe dans le quartier calme de Nong Prue, combinant intimité, design moderne et technologie de pointe. Chaque villa est conçue pour un maximum de confort, avec des espaces de loisirs spacieux, d…
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$192,251
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Le complexe résidentiel de Wyndham Grand Phuket Surin Beach est l'une des situations les plus prestigieuses et luxueuses de l'île de Phuket, en Thaïlande. Ce complexe résidentiel est une combinaison idéale de conception moderne, de normes élevées de confort et de commodités de première class…
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$774,040
Rainpalm Villa est un projet inspiré par la création de bâtiments simples pour rencontrer le style de vie de tous ceux qui recherchent un endroit où vivre pour la détente ou pour louer sous le concept de paix et de bonheur qui est le sens du projet. Les arbres pluvieux sont considérés comme…
Villa Ayana Luxury
Villa Ayana Luxury
Villa Ayana Luxury
Villa Ayana Luxury
Villa Ayana Luxury
Villa Ayana Luxury
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$860,186
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
AYANA is a testament to the bond between architectural brilliance and the symphony of nature. Inspired by the breathtaking beauty of the cascading hills and the islands’ tropical forests.   Type A Ground Level | ★ (20m above sea level) Experience seamless indoor-outdoor livin…
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,10M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
LORSQUE VOUS COMMENCEZ À CONCEVOIR UNE MAISON, LE CONCEPT PRINCIPAL EST L'ATTRAIT DU BONHEUR Notre mission est de capturer l'attrait irrésistible des maisons rurales et de nous inspirer de la sagesse de la conception de maisons indigènes asiatiques, parfaitement adaptées à la vie moderne. …