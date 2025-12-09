Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES

Une occasion unique d'investir dans des appartements en copropriété de luxe EDEN RESIDENCES dans le prestigieux quartier de Bang Tao!
C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent un revenu et un confort stables.
Installation !
A 50 mètres de la plage !
Équipements : bar, vidéosurveillance, fitness, jardin, espace enfants, salon, parking, restaurant, sécurité, boutique
Salle de séjour, piscine, espace yoga.
Lieu:
- l'aéroport est à seulement 30 minutes en voiture;
- Laguna Phuket, 5 minutes en voiture;
Blue Tree Kids Water Park, 15 minutes en voiture
International britannique École, 20 minutes en voiture
- Centre commercial Floreste, 30 minutes en voiture;
- L'hôpital de Bangkok, 30 minutes en voiture.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours