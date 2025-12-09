  1. Realting.com
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES

Phuket, Thaïlande
depuis
$637,403
;
7
ID: 33038
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Русский Русский

Une occasion unique d'investir dans des appartements en copropriété de luxe EDEN RESIDENCES dans le prestigieux quartier de Bang Tao!
C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent un revenu et un confort stables.
Installation !
A 50 mètres de la plage !
Équipements : bar, vidéosurveillance, fitness, jardin, espace enfants, salon, parking, restaurant, sécurité, boutique
Salle de séjour, piscine, espace yoga.
Lieu:
- l'aéroport est à seulement 30 minutes en voiture;
- Laguna Phuket, 5 minutes en voiture;
Blue Tree Kids Water Park, 15 minutes en voiture
International britannique École, 20 minutes en voiture
- Centre commercial Floreste, 30 minutes en voiture;
- L'hôpital de Bangkok, 30 minutes en voiture.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

