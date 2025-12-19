  1. Realting.com
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Complexe résidentiel Kompleks Harmonia
Pattaya, Thaïlande
depuis
$43,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Le nouveau complexe Harmonia est un endroit idéal pour une vie calme et sereine au centre de la vie urbaine de Pattaya. Situé dans le centre de Pattaya, à proximité des plages. À 100 mètres de l'arrêt de bus du complexe, à proximité des centres commerciaux, supermarchés, lieux de divertissem…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$251,694
Le projet dans un quartier calme de Bangkok, entouré de zones vertes. Le bâtiment dispose d'appartements standard et loft avec 1-2 chambres. Près des commerces, écoles, hôpitaux, station de métro.Installations et équipement dans la maison Les autres commodités comprennent des espaces de salo…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Quartier résidentiel The Momentum
Quartier résidentiel The Momentum
Quartier résidentiel The Momentum
Quartier résidentiel The Momentum
Quartier résidentiel The Momentum
Quartier résidentiel The Momentum
Thalang, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 36–108 m²
37 objets immobiliers 37
🏝 Immobilier à vendre à Phuket directement du développeur — pas de commission d'agent!Le Momentum est notre nouveau quartier de Phuket, alliant confort, architecture moderne et potentiel d'investissement élevé.Nous avons construit et géré des propriétés dans les zones les plus prometteuses d…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.0 – 69.0
160,520 – 195,535
Apartment 2 chambres
72.0 – 108.0
312,292 – 570,623
Développeur
Serene Condominium
Laisser une demande
TekceTekce
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Thaïlande
depuis
$100,000
Options de finition Аvec finition
Plast Property Management Company - plus de 30 ans d'expérience.Un complexe résidentiel moderne avec condominiums et appartements dans le centre même de Phuket.Le complexe se compose de trois bâtiments de 8 étages, un total de 604 appartements, studios, appartements d'une et deux chambres à …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,88M
Un nouveau complexe de villas premium dans la région de Pasak, composé de 37 villas tropicales modernes. Le projet comprend des maisons de deux et trois étages avec 3 et 5 chambres. Chaque villa allie architecture moderne avec lumière naturelle et décoration élégante, hauts plafonds et terra…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$146,541
Nous offrons des appartements avec balcon et une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose d'un système de sécurité, un parking souterrain, une piscine, un sauna, un centre de remise en forme, un jardin.Installations et équipement dans la maison Cuisine moderneArmoiresClimatisationEmpl…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$360,485
Un projet premium d'un développeur bien connu à Pattaya. La résidence est un bâtiment de 56 étages avec 548 appartements. Tous les appartements sont terminés, avec des appareils intégrés, plomberie et climatisation. Le complexe dispose de toute l'infrastructure nécessaire pour des loisirs et…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,70M
Niché au bord d'un lac tranquille au cœur vibrant de Phuket, ce complexe a conçu un espace qui équilibre la sophistication contemporaine avec les matériaux organiques. C'est là que convergent luxe et bien-être, vous offrant non seulement un bel environnement de vie, mais aussi un espace aspi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$3,92M
Nous offrons des villas de style tropical avec piscine et une vue sur la mer.La résidence est sécurisée 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité Marina - 5 minutesTerrain de golf - 15 minutesAéroport international de Phuket - 25 minutesDe magnifiques couchers de soleil tropicaux, un …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,39M
Les Tales est la collection unique de 13 villas d'un étage avec piscines dans l'endroit le plus convoité de Phuket.Caractéristiques:Villas de luxe spacieuses avec 3 chambres et piscines privéesSalon extérieur près de la piscinespacieux salon-salle à manger avec cuisines entièrement équipéesc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$172,456
Un complexe de 10 villas de style balinais avec 2 et 3 chambres, piscines de 11x2,5 m, jardins et parkings. Ces villas sont conçues pour offrir une parfaite harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Ils disposent de grandes baies vitrées qui s'ouvrent sur une longue piscine pétillante, ento…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$212,776
Conçu pour harmoniser l'élégance moderne avec la beauté naturelle de l'île. Doté de 9 villas luxueuses, le concept allie l'architecture contemporaine à un environnement luxuriant, créant une expérience de vie sereine et sophistiquée. Avec un accent sur l'intimité, le confort et la durabilité…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Zero Bangtao
Complexe résidentiel Zero Bangtao
Complexe résidentiel Zero Bangtao
Complexe résidentiel Zero Bangtao
Complexe résidentiel Zero Bangtao
Complexe résidentiel Zero Bangtao
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$92,374
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
In harmony with nature on the Paradise island the condominium The Zero Bangtao offers a new view of construction: remaining true principles of environmental friendliness, in each design element we embodied the environment without sacrificing comfort and elegance. Evaluate the advantages of…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$501,752
The residence features a club, a fitness center, a salt-water swimming pool, a park, a kids' playground, a co-working area, around-the-clock security and video surveillance. Location and nearby infrastructure The property is located close to schools, highways, shopping malls, a metro station
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complexe résidentiel Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complexe résidentiel Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complexe résidentiel Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complexe résidentiel Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complexe résidentiel Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$524,230
Nous vous proposons des villas modernes de style balinais avec piscines et une vue sur un environnement verdoyant, des jardins spacieux et des salons confortables.La résidence dispose d'une sécurité 24 heures sur 24 et d'une vidéosurveillance.Emplacement et infrastructure à proximité Plage d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Blue Canyon Heights
Complexe résidentiel Blue Canyon Heights
Complexe résidentiel Blue Canyon Heights
Complexe résidentiel Blue Canyon Heights
Complexe résidentiel Blue Canyon Heights
Complexe résidentiel Blue Canyon Heights
Thalang, Thaïlande
depuis
$662,822
Options de finition Аvec finition
Blue Canyon Heights Condos est un nouveau projet de résidence situé dans le célèbre Blue Canyon Country Club, idéalement situé à proximité de l'aéroport international de Phuket et des plages du nord de Phuket telles que Mai Khao, Nai Yang et Nai Thon.Ce projet comprend 10 bâtiments de faible…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$204,689
Le projet est situé dans un endroit favorable. C'est un bâtiment de sept étages donnant sur un lagon tranquille avec des appartements de 1-2 chambres.Le bâtiment fait partie d'un grand complexe avec centres commerciaux, club de golf, parc, centres de santé, lieux d'événements, hôtels, bars e…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$70,309
Le complexe se compose de 4 bâtiments et dispose d'une infrastructure riche:lobbiescaféblanchisserieClub pour enfantsbibliothèquepiscinesPiscine pour enfantsjacuzzicinémajardinEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à 700 mètres d'une station de métro
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Phuket, Thaïlande
depuis
$160,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Un condominium moderne dans le complexe Andaman City, situé dans la région de Choeng Thalei (Phuket), à seulement 500 mètres de la plage de Bang Tao.Le projet comprend deux bâtiments de 7 étages d'une superficie totale d'environ 9,5000 m2 et seulement 311 appartements. Les appartements au re…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$235,116
Appartements dans le plus grand et le plus populaire parmi les touristes fini complexe de Jomtien Beach. Le bâtiment a 59 étages avec 1644 unités de différents plans. Il y a des appartements avec piscine privée. Le complexe a tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable, y compri…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Phuket, Thaïlande
depuis
$637,403
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Une occasion unique d'investir dans des appartements en copropriété de luxe EDEN RESIDENCES dans le prestigieux quartier de Bang Tao!C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent un revenu et un confort stables.Installation !A 50 mètres de la plage !Équipements : bar, vidéosurveillance, fit…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Thaïlande
depuis
$397,181
Découvrez l'équilibre parfait du patrimoine et du luxe contemporain dans un sanctuaire exotique inspiré de la riche histoire de Laguna Phuket. Autrefois site historique des mines d'étain de Phuket, la terre a depuis longtemps été transformée en paysages verts luxuriants d'une station balnéai…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sudara
Complexe résidentiel Sudara
Complexe résidentiel Sudara
Complexe résidentiel Sudara
Complexe résidentiel Sudara
Complexe résidentiel Sudara
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$293,826
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 52–140 m²
3 objets immobiliers 3
Nouveau projet de station balnéaire en copropriété à 500 mètres de Bang Tao BeachLe complexe Sudara repense l'idée d'un style de vie avec une combinaison de sophistication et de chic thaïlandais dans les intérieurs sur fond de la charmante plage de Bang Tao, l'une des plus longues de Phuket,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
316,853
Apartment 2 chambres
140.0
481,508
Apartment 3 chambres
124.0
656,032
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Thaïlande
depuis
$1,43M
Le complexe se compose de 15 villas de luxe avec vue panoramique, piscines privées, terrasses et parkings couverts.Le projet comporte:Sécurité 24 heures sur 24club de golfSalle de sportSpaClub pour enfantscourt de tennisclubs de plagerestaurantsEmplacement et infrastructure à proximité La pr…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Nathon, Thaïlande
depuis
$524,230
Découvrez le mélange parfait de luxe et de nature, situé à seulement 5 minutes de Na Thon Beach. Le projet exclusif comprend seulement 5 belles villas, soigneusement conçues pour votre confort et avec une piscine privée et une vue imprenable. Le concept du complexe est "la vie au milieu de l…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Complexe résidentiel Angsana Residences
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,20M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
3 objets immobiliers 3
APPARTEMENTS LUNDURIEUX AVEC UNE VUE DE LA LAGOON ET DES POOLLES PERSONNELLES Le projet est situé dans la bande côtière dans le centre même du district d'élite de Laguna, à quelques minutes à pied du célèbre Bang Tao. Le complexe des appartements se distingue par une vue imprenable sur la…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Rawai, Thaïlande
depuis
$120,073
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Surface 30–69 m²
46 objets immobiliers 46
C'est un complexe d'appartements premium situé dans le sud de l'île de Phuket en Thaïlande.8 étages, 209 appartements uniques, 12 types d'aménagements, piscines, salle de fitness, aire de jeux pour enfants et beaucoup plus sont rassemblés en un seul endroit.900 mètres se trouve Nai Harn Beac…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
34.9 – 69.0
193,421 – 520,150
Apartment 2 chambres
53.6
413,507
Appartement
30.0 – 34.9
184,412 – 201,886
Agence
Udomo
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$111,013
Projet à Klong San, un des quartiers les plus anciens de Bangkok, près de la station de métro. Bâtiment en brique rouge avec loft de 1-2 chambres et appartements standard. Il offre une vue sur la ville. Certains appartements offrent une vue sur la rivière.Le concept d'aménagement paysager du…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel THE CUBE AMAZE
Complexe résidentiel THE CUBE AMAZE
Complexe résidentiel THE CUBE AMAZE
Complexe résidentiel THE CUBE AMAZE
Complexe résidentiel THE CUBE AMAZE
Complexe résidentiel THE CUBE AMAZE
Phuket, Thaïlande
depuis
$69,961
Nombre d'étages 7
Une occasion unique d'investir dans un condominium moderne en Phuket ensoleillé, parfait pour la vie personnelle et la location!Installation !Le projet CUBE AMAZE se compose de deux condominiums de sept étages avec une infrastructure moderne pour une vie confortable et confortable sur l'île.…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Hua Hin, Thaïlande
depuis
$456,388
Le loft moderne transcende l'ordinaire et vous invite dans un royaume d'indulgence sophistiquée. Chaque villa élégante et moderne de style loft est conçue pour vous cocoon dans le confort et le style ultimes.Profitez d'un luxe inégalé et d'un confort raffiné dans le complexe, où les designs …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$159,526
Options de finition Аvec finition
Un condominium moderne dans le complexe Andaman City, situé à Choeng Thalei, Phuket, à seulement 500 mètres de Bang Tao Beach.Le projet comprend deux bâtiments de sept étages d'une superficie totale d'environ 9 500 m2 et un total de 311 appartements. Les appartements au rez-de-chaussée ont u…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$157,494
Nouveau complexe résidentiel de luxe sur la première ligne - seulement 25 mètres de Jomtien Beach. Cet emplacement offre un niveau exceptionnel de confort et de commodité. Le concept principal est une combinaison de luxe, d'intimité et de vie urbaine dans l'un des meilleurs quartiers de Patt…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$854,309
Nous offrons des villas tropicales modernes avec piscines de 41 m2, terrasses, garages.La résidence est sécurisée 24h/24.Installations et équipement dans la maison ClimatisationCuisine intégréeAppareils BoschEmplacement et infrastructure à proximité École internationale - 12 minutesClub de g…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$1,60M
La résidence de luxe moderne se compose de 106 villas de 3 étages avec piscines.Caractéristiques:2 clubsParcSalles de séjoursalle à mangerClub de vinsSalle de réunionterrasse à mangerpiscinesjacuzziClub pour enfantsespace de coworkingcentre de spaSalle de sportEmplacement et infrastructure à…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wichit, Thaïlande
depuis
$91,895
Les caractéristiques complexes:lobbySalle de sportblanchisseriepiscineEspace salonjardins (y compris un jardin sur le toit)Avantages Meubles et climatiseur gratuit.Emplacement et infrastructure à proximité École la plus proche - 300 mètresInternational britannique École - 6,1 kmCentre commer…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$118,137
La tour offre des panoramas à 360 degrés du centre-ville de Pattaya, de la baie de Pattaya, de l'île Koh Larn et du golfe du Siam. Ces vues inégalées peuvent être pleinement appréciées à partir de la magnifique piscine à débordement du 31e étage, ainsi que de la piscine sur le toit du 46e ét…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Title Nayang Halo 1
Complexe résidentiel The Title Nayang Halo 1
Complexe résidentiel The Title Nayang Halo 1
Complexe résidentiel The Title Nayang Halo 1
Complexe résidentiel The Title Nayang Halo 1
Sakhu, Thaïlande
depuis
$119,751
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Surface 59 m²
2 objets immobiliers 2
The Title Halo Phuket residential complex-the embodiment of modern Comfort on Phuket The Title Halo Phuket is a unique premium residential complex located in one of the most picturesque and convenient areas of Phuket, just a few minutes from popular beaches. This project is an ideal combin…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
59.0
214,272
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$613,657
Un complexe résidentiel spacieux de villas élégamment conçues avec une piscine privée, entouré par la nature et la verdure. La collection de maisons tropicales combine la technologie moderne avec des matériaux exotiques pour créer un design riche en parfaite harmonie avec son environnement.C…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Karon, Thaïlande
depuis
$126,546
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 8
Bienvenue à Ever Prime Residences, un développement exclusif situé au cœur de Karon Beach, Phuket – l'une des destinations les plus belles et dynamiques de l'île. C'est plus qu'une simple résidence, c'est une mise à niveau de style de vie et une opportunité d'investissement intelligente.🌴 Po…
Développeur
The Element by Anocha
Laisser une demande
Complexe résidentiel New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complexe résidentiel New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complexe résidentiel New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complexe résidentiel New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complexe résidentiel New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complexe résidentiel New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$184,985
Le nouveau projet offre 3 unités indépendantes avec terrasses privées et un accès direct à une piscine à débordement partagée. Disponible individuellement ou en paquet (bâtiment entier avec piscine partagée).Les studios disposent de finitions modernes et durables sélectionnées pour un design…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$354,317
Le complexe se compose de 2 villas, terminées au plus haut niveau des normes en utilisant seulement des matériaux de haute qualité.Caractéristiques:3 chambres avec salle de bains privative et accès à la piscinestationnementsalapiscineAchèvement - 2ème trimestre de 2026.Caractéristiques des a…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$337,208
Nous offrons des villas de style toscan avec piscines, cuisines d'été, places de parking.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la zone prestigieuse de Lamai, à seulement 800 mètres du périphérique et à 1,2 km du Lotus Lamai, à proximité d'une école internationale
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Andaman Boutique
Complexe résidentiel Andaman Boutique
Complexe résidentiel Andaman Boutique
Complexe résidentiel Andaman Boutique
Complexe résidentiel Andaman Boutique
Complexe résidentiel Andaman Boutique
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$898,199
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
1 objet immobilier 1
APPARTEMENTS LURMURES À 500 mètres de Bang Tao Les appartements dans le Bang of Tao en accessibilité des piétons de la plage sont proposés d'acheter des clients qui peuvent apprécier le luxe. Deux bâtiments de 6 étages, 48 ​​appartements luxueux, emballage souterrain et garde-manger. Un…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,29M
Nous offrons des villas avec terrasses, piscines, jardins, places de parking.Zones de parcelle - de 480 m2 à 2431 m2.Installations et équipement dans la maison ClimatisationArmoire équipéeÉbénisterie de cuisineEmplacement et infrastructure à proximité Plage de Layan - 10 minutesPlage de Bang…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Karon, Thaïlande
depuis
$106,056
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 26–65 m²
3 objets immobiliers 3
Condominium en Muang PhuketLe complexe est vraiment à grande échelle, se compose de 2 bâtiments pour 686 appartements.Dans le complexe:- hall principalcourpiscine- centre de fitness- vapeur- jardin secret- coworking- jardin de repos- pavillon- terrasseLe développeur propose un choix d'aménag…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.0
155,464
Apartment 2 chambres
65.0
332,590
Studio
26.0
114,368
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$271,446
La résidence dispose d'un hôtel, d'une grande piscine et d'un bar, d'un restaurant, d'un centre de spa, d'un centre de remise en forme, d'un club pour enfants, d'une salle de conférence, d'une plage.Achèvement - 2e trimestre de 2024.Avantages 6% de loyer annuel garanti pendant 5 ans.Emplacem…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Thaïlande
depuis
$129,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Un complexe résidentiel moderne de style méditerranéen, situé à distance de marche de la plage populaire de Kata, propose des appartements confortables et une infrastructure développée.Le complexe comprend huit bâtiments de sept étages, deux bâtiments de stationnement et un espace pour anima…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$521,146
Une évasion balnéaire exclusive à seulement 100 mètres de la rive, avec de luxueuses villas de 4 chambres avec 5 salles de bains, chaque chambre une suite parentale. Conçue pour la vie de famille à plein temps et la location haut de gamme, la villa offre un coin spa, une piscine à débordemen…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,22M
En créant une proximité avec la nature, les villas de plain-pied de la piscine disposent d'espaces expansifs qui coulent librement de la cour aux chambres spacieuses et s'ouvrent sur la terrasse de la piscine avec vue imprenable sur le lac. Les toits en pente sont habilement conçus pour perm…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Rawai, Thaïlande
depuis
$157,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Babylon Sky Garden 2 is a new residential complex in Phuket, located in the Rawai area. The project covers over 3,200 square meters and comprises a five-story building with 49 stylish apartments, ranging in size from 43 square meters to 147 square meters. The condominium is located jus…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$103,537
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Une occasion unique d'investir dans des appartements élégants et modernes au cœur de Bang Tao qui offrent la combinaison parfaite de luxe et de commodité! Mobilier complet ! SO Lagoon Cherngtalay by Origin est un complexe d'appartements unique situé dans le centre de Bang Tao, à côté de l'av…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$200,441
Villas modernes avec piscines à Chaweng - un logement confortable et un investissement rentable à quelques minutes de la plage.Le complexe se compose de 35 villas exclusives de trois chambres avec piscines privées et une terrasse. Les villas sont construites dans un style tropical, harmonieu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Rawai, Thaïlande
depuis
$103,755
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 8
Objet attrayant pour l'investissement!Un revenu garanti de 6 % pour les trois premières années.Installation !A 800 mètres de la plage de Rawai !VIP Space Odyssey est placé sur un fond de collines boisées.Équipements: salle de sport, piscine à débordement sur le toit, chambre d'enfants.Lieu:-…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,26M
Nouvelle propriété ultra-luxe lie le paysage suprême et la communauté d'identité, c'est une combinaison de confort et de naturel qui s'harmonise avec le style de vie dont vous avez toujours rêvé. Parfaitement intégré dans la zone suprême, ce complexe est conçu comme un projet d'architecture …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Baan Mae Nam, Thaïlande
depuis
$343,724
Le complexe est entouré de nature pittoresque et se mélange harmonieusement avec lui. Design de paysage avec des éléments d'eau, des lignes douces et des chemins verts crée une atmosphère confortable et paisible. Le complexe lui-même aura une zone confortable pour marcher avec les enfants, u…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Phuket, Thaïlande
depuis
$921,410
Vivez l'harmonie parfaite de l'architecture minimaliste moderne, rehaussée par des fenêtres au plafond qui créent une ambiance légère et aérée. Chaque villa de deux étages illustre la qualité inégalée et l'attention au détail, offrant le style de vie dont vous avez toujours rêvé.Avec des esp…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,23M
Le projet offre une vie confortable dans les villas avec un espace moderne et fonctionnel. Le complexe se compose de 19 villas de 522-702 m2, avec de hauts plafonds, de grands balcons, piscines extérieures, places de parking. Il y a aussi un système de sécurité pour une vie quotidienne tranq…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,01M
Nous offrons des villas avec piscines de 15 mètres de long, jacuzzi, grandes terrasses, jardins luxuriants, vue panoramique sur les montagnes.La résidence dispose d'un jardin commun, d'un parking, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Installations et équipement dans la maison Hau…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complexe résidentiel Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complexe résidentiel Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complexe résidentiel Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complexe résidentiel Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complexe résidentiel Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Kathu, Thaïlande
depuis
$73,200
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Dcondo Cove Phuket is a new residential complex from developer Sansiri, one of Thailand's most trusted and recognizable brands. The project is located in the Kathu district, the geographical center of the island, close to shopping centers like Central Festival Phuket, Tesco Lotus, golf co…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,46M
Ces superbes condos et penthouses neufs avec leurs propres piscines privées sur le toit sont situés dans deux blocs adjacents séparés par un canal pittoresque et reliés par des ponts piétons. Chaque bâtiment est de cinq étages et dispose de 237 appartements, avec une, deux et trois chambres,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$168,864
Le complexe offre une combinaison de style, la meilleure qualité et des investissements rentables. C'est un endroit où le luxe rencontre le confort, et chaque jour est rempli d'émotions joyeuses. Le territoire aura de l'eau et des espaces verts, 2 grands terrains de paking. En outre, pour le…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,824
L'infrastructure complexe:terrain sportifSpasimulateur de golfSalle de réunionstationnement souterrainlobbymagasinscascadesPiscines pour enfants avec tobogganspiste de joggingSalles de séjourjardin paysagerrestaurantSalle de sportPiscine de 2 mètres avec jacuzziaire de jeux pour enfantsDébut…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$181,630
Un projet résidentiel haut de gamme situé dans la zone la plus prestigieuse près de Jomtien Beach à Pattaya.Le complexe comprendra la plus grande piscine de la ville avec des espaces intérieurs et extérieurs, de nombreux espaces de loisirs, une piscine sur le toit avec vue panoramique, des s…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$138,767
Nous offrons de nouveaux appartements d'une chambre avec balcon.La résidence dispose d'une piscine, d'une sécurité 24h/24, de jardins et de salons, d'un parking, d'une terrasse sur le toit.Installations et équipement dans la maison Cuisine équipéeClimatisationEmplacement et infrastructure à …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$881,939
Ces villas de luxe de trois étages offrent un confort et une intimité exceptionnels. Ici vous trouverez une expérience de vie unique de la vie spacieuse avec une suite de maître avec une longue piscine à débordement qui cadre magnifique mer et la forêt de mangroves vistas - vous immerger dan…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$1,03M
Embrassez-vous d'un monde de luxe au sein d'une communauté prestigieuse, et découvrez la beauté de Koh Samui, où chaque moment devient un témoignage d'une vie inégalée.Les villas de luxe sont conçues avec de l'artisanat réfléchi et spacieux espaces de vie ouverts. Les finitions raffinées et …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$302,203
Villas de luxe à 400 mètres de Bang Por Beach, Samui. La résidence se compose de 29 villas de différentes configurations, il ya des options avec 3-7 chambres. Le design est en parfaite harmonie avec la nature locale et combine une atmosphère tropicale avec une technologie moderne pour vivre …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$910,544
Un nouveau complexe résidentiel sur la première ligne à Bang Rak avec une piscine circulaire unique, un service de première classe et un potentiel d'investissement élevé.Le projet est une copropriété de quatre étages, qui n'a que 564 appartements avec des aménagements différents. Il existe d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$477,974
Le complexe exclusif avec un espace communautaire spacieux, 2 penthouses et 13 villas séparées. Vous trouverez des espaces sûrs pour les enfants, un magasin, un café, et toute l'infrastructure pour les loisirs ici.Le projet comporte:Parccaféstationnementinstallations sportivesaire de jeux po…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$59,528
Un projet moderne avec une infrastructure riche et un excellent emplacement à distance de marche de Jomtien Beach. Il s'agit d'un complexe de type lagon, qui en fait un endroit idéal pour la résidence personnelle et le loyer à long terme. Toutes les infrastructures nécessaires et les corresp…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$172,775
Un condominium exclusif mélangeant élégance Indochine, confort de style resort, et valeur d'investissement intelligente.La résidence redéfinit le luxe vivant dans l'un des quartiers les plus recherchés de Phuket.Équipements:Piscine de 45 mètresSalle de sportsauna et hammamjardin sur le toite…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Surin Sands
Complexe résidentiel Surin Sands
Complexe résidentiel Surin Sands
Complexe résidentiel Surin Sands
Complexe résidentiel Surin Sands
Complexe résidentiel Surin Sands
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$89,647
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Surface 30–78 m²
7 objets immobiliers 7
Condo moderne entre Surin et Bang Tao Le nouveau projet est situé entre les deux plages les plus appréciées de la partie centrale de l'île - Surin et Bang Tao dans l'ombre de la végétation tropicale de Phuket. Le développeur propose une riche sélection de solutions de planification avec …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.0 – 51.0
95,930 – 178,841
Apartment 2 chambres
78.0
248,673
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thaïlande
depuis
$100,332
Le complexe est situé à 400 mètres de Nai Yang Beach et est l'un des meilleurs projets dans la région. Au total, le complexe compte 6 immeubles résidentiels de sept étages et il y a aussi un bâtiment de stationnement distinct. Le projet propose 814 appartements de différents types:28 m2 — 1 …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Nue Epic Asok Rama9
Complexe résidentiel Nue Epic Asok Rama9
Complexe résidentiel Nue Epic Asok Rama9
Complexe résidentiel Nue Epic Asok Rama9
Complexe résidentiel Nue Epic Asok Rama9
Complexe résidentiel Nue Epic Asok Rama9
Bangkok, Thaïlande
depuis
$118,620
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 47
Nue Epic Asok-Rama9 est l'investissement parfait au cœur de Bangkok.condominium moderne avec un revenu de location élevé et un prix de marché!C'est un complexe résidentiel haut de gamme de quatre tours avec plus de 3 107 appartements, combinant confort, style et emplacement de choix. Le proj…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,16M
Les villas privées au bord du lac, entourées de montagnes et de forêts tropicales, sont le choix idéal pour ceux qui apprécient l'harmonie avec la nature et ne sont pas prêts à abandonner les commodités de la ville. Dans le complexe, vous pourrez profiter d'une large gamme de services et d'é…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Baan Pang Ka, Thaïlande
depuis
$274,450
Découvrez le mélange ultime de luxe, de confort et de tranquillité. Niché dans un cadre pittoresque et serein, les villas de la piscine offrent la retraite parfaite pour ceux qui cherchent une escapade paisible ou une expérience de vacances somptueuse. Chaque villa est conçue avec votre conf…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$204,458
La résidence dispose d'un espace de co-travail, d'une salle de conférence et d'un coin salon, d'un jardin, d'une piscine, d'une salle de sport, d'un parking, d'une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé au cœur du quartier de Lat Phrao, à 300 mètr…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Skypark Elara
Complexe résidentiel Skypark Elara
Complexe résidentiel Skypark Elara
Complexe résidentiel Skypark Elara
Complexe résidentiel Skypark Elara
Complexe résidentiel Skypark Elara
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$262,925
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Équilibre avec la natureProjet frais et pertinent dans la station mondiale Laguna PhuketLe projet est situé sur un kilomètre carré de collines vertes, forêts et lacs avec un club de plage privé.Laguna Lakelands est plus qu'un endroit où vivre.Les zones à thème Hillside, Orchard, Forest et La…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$225,369
La résidence dispose d'une aire de jeux pour enfants, d'une piscine de 40 mètres de long avec une vue pittoresque, d'un jacuzzi et d'une terrasse, d'une piscine pour enfants, d'un salon et d'espaces de coworking, d'une salle de sport, d'un bain à vapeur, d'un jardin sur le toit, d'une sécuri…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$139,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 36–270 m²
7 objets immobiliers 7
Introduction d'une communauté unique où un mode de vie moderne est combiné avec la nature environnante. Le complexe résidentiel se compose d'appartements, de villas et d'un hôtel équipé de caractéristiques de maison intelligente, et d'énergie verte et complété par des espaces commerciaux, av…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
197,000
Apartment 2 chambres
72.0 – 270.0
278,000 – 1,22M
Apartment 3 chambres
108.0 – 124.0
476,000 – 536,000
Studio
36.0
139,000
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$817,181
Ce nouveau complexe se compose seulement de 6 maisons, chacune avec 3 chambres, 3 salles de bains, 2 parkings, terrasse au dernier étage, jardin, piscine en pierre naturelle.Traditionnel L'architecture de la maison thaïlandaise a une longue histoire solide et un patrimoine culturel. Le desig…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$567,389
La résidence dispose d'un club et d'une piscine, d'un centre de fitness, d'un espace de co-travail, d'une salle de jeux pour enfants, d'un grand parc avec un lac.Emplacement et infrastructure à proximité Aéroport - 2,3 kmStation de métro - 6 kmGare - 950 mètresÉcole - 2,6 kmUniversité - 10 k…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Choeng Mon, Thaïlande
depuis
$361,086
Villas premium avec piscines et vue sur la mer à Choeng Mon.Le complexe résidentiel se compose de 21 villas exclusives. Il y a des options avec 3 et 4 chambres. Chaque villa dispose de sa propre piscine, parking et terrasse. Le grand territoire vous permet de profiter de l'intimité et de la …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,20M
Nous offrons des villas avec piscines d'eau salée, jardins, terrasses, garages.De vastes parcelles.Achèvement - 4ème trimestre de 2025.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Cuisine entièrement équipée (cuisine, plaque de cuisson, four, réfrigérateur)Armoires encastré…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$93,745
Enrichissez chaque moment de votre vie avec des équipements exceptionnels conçus pour embrasser tous les styles de vie, assurant votre bonheur et votre détente d'une manière qui est unique à vous. Les installations de première classe vous permettront d'élever votre parcours de vie avec une é…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Garrya Residences
Complexe résidentiel Garrya Residences
Complexe résidentiel Garrya Residences
Complexe résidentiel Garrya Residences
Complexe résidentiel Garrya Residences
Complexe résidentiel Garrya Residences
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$994,978
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Résidences Garrya Phuket: Propriété en front de mer à PhuketRésidences Garrya Phuket se tient fièrement comme la première et seule résidence d'hôtel à Phuket; est le centre de la côte ouest pour offrir une gamme complète d'installations de bien-être, fournissant un havre pour le corps et l'â…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel PRISTINE PARK III
Complexe résidentiel PRISTINE PARK III
Complexe résidentiel PRISTINE PARK III
Complexe résidentiel PRISTINE PARK III
Complexe résidentiel PRISTINE PARK III
Complexe résidentiel PRISTINE PARK III
Pattaya, Thaïlande
depuis
$59,388
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Possibilité d'investissement ! Appartements prestigieux dans le quartier pittoresque de Jomtien!Installation !Distance jusqu'à la plage: 1700 m!Les appartements sont loués avec finition, électricité, mobilier complet et électroménager, air conditionné, cuisine, plomberie.PRISTINE PARK III of…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$246,696
Le complexe de club d'appartements spacieux premium. Le complexe résidentiel comprend trois bâtiments distincts, qui s'intègrent dans une collectivité. Le projet comprend 135 unités avec différents aménagements pour répondre à vos besoins : des studios spacieux aux appartements avec 3 chambr…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel VIP Tropika
Complexe résidentiel VIP Tropika
Complexe résidentiel VIP Tropika
Complexe résidentiel VIP Tropika
Complexe résidentiel VIP Tropika
