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Dúplex con piscina en venta en Turquía

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Antalya
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Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
TOP TOP
Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 2/4
Sinfonía de la Naturaleza y la Modernidad: Tu Paraíso de dos pisos en FethiyeImagina un luga…
$571,996
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INEST HOMES
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Dúplex 2 habitaciones en Kepez, Turquía
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Dúplex 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Nuevo complejo residencial en Antalya – elegantes lofts, apartamentos con jardines y piscina…
$63,340
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INEST HOMES
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Dúplex 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Piso 31/3
Jalykawak, DermilDuplex 175m 2Residencia boutique de 16 villas y apartamentos3 +13 bañosPisc…
$600,000
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Dúplex 4 habitaciones en Gundogan, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Gundogan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Piso 1/2
•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
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Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 104 m²
ID FE 4023Moderno complejo residencial en Fethiye, el distrito de Karga es un lugar ideal pa…
$302,219
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Dúplex 1 habitación en Mahmutlar, Turquía
Dúplex 1 habitación
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *A 150 MTS DEL MAR *VISTA COMPLETA AL MAR Dúplex de 4+1 250 m2 9 y 1…
$172,421
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