Dúplex en venta en Kepez, Turquía

13 propiedades total found
Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 2/2
$5,91M
Dúplex 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/2
$4,93M
Dúplex 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 3/3
$6,43M
Sky ApartmentsSky Apartments
Dúplex 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/2
$4,23M
Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 211 m²
Piso 3/3
$9,57M
Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 m²
Piso 3
$7,19M
MIPIFMIPIF
Dúplex 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 m²
Piso 3/3
$3,88M
Dúplex 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 3/4
Apartamentos Cerca de Centros Comerciales y Vías Principales en Kepez El barrio Yükseliş, ub…
$157,110
Dúplex 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 3/4
Apartamentos Cerca de Centros Comerciales y Vías Principales en Kepez El barrio Yükseliş, ub…
$113,369
VernaVerna
Dúplex 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 4
Pisos céntricos en venta a poca distancia del tranvía Kepez, uno de los distritos centrales …
$111,883
Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 7
Apartamentos con Vista al Mar y a la Ciudad en el Barrio de Çankaya, Antalya Los apartamento…
$815,671
Dúplex 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Apartamentos de Elite a 800 m del hospital y la estación de tranvía en Kepez Antalya Los apa…
$173,524
Dúplex 7 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Apartamentos de Elite a 800 m del hospital y la estación de tranvía en Kepez Antalya Los apa…
$196,660
