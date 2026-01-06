Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex en venta en Efeler, Turquía

3 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Efeler, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 3/3
$1,58M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Efeler, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Piso 4/4
$1,23M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 4/4
$1,85M
Dejar una solicitud
