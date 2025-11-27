Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex en venta en Eskisehir, Turquía

3 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Piso 3/3
$2,90M
Dúplex 5 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 4/4
$7,54M
Dúplex 5 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 3/3
$177,514
Parámetros de las propiedades en Eskisehir, Turquía

