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Dúplex en venta en Eyupsultan, Turquía

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6 propiedades total found
Dúplex 6 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 351 m²
Número de plantas 6
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$2,33M
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Dúplex 6 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un Complejo Residencial de Concepto Familiar con Vistas al Bosque en Eyupsul…
$588,780
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Dúplex 4 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con vistas al bosque en un complejo ecológico en Estambul Los apartamentos está…
$1,23M
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It Is RealtyIt Is Realty
Dúplex 5 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con vistas al bosque en un complejo ecológico en Estambul Los apartamentos está…
$1,69M
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Dúplex 5 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 9
Apartamentos en venta en un complejo con servicios ricos en Eyüp Estambul Los apartamentos e…
$1,15M
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Dúplex 2 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso 5
**LOCATION:** Eyüpsultan / ISTANBUL suitable for citizenship    **CONSTRUCTION AREA…
$523,353
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