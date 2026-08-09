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Dúplex en venta en Provincia de Mersin, Turquía

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Mezitli
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10 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Número de plantas 15
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$246,196
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Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 15
Apartamentos-duplexes 1 + 1 en un complejo de clase premium, Tomyuk, MersinComplejo entregad…
$171,502
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Dúplex 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 16
Propiedades de Inversión en un Proyecto con Amplias Instalaciones en Mersin Mersin, la perla…
$176,042
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Número de plantas 12
1+1 apartamentos duplex en un nuevo complejo en Mersin, TegeEl complejo cuesta de 1 bloqueCo…
$66,314
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Dúplex 8 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 8 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Piso 13/14
Nuevo complejo de élite en Mezitli, MersinPrimera costaAdecuado para la ciudadanía turcaAdec…
$628,839
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Dúplex 6 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Número de plantas 5
Nuevo Apartamentos en Venta a Poca Distancia a Pie de Todas las Comodidades Sociales en Mezi…
$522,138
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Dúplex 5 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Número de plantas 13
Duplexes 4+1Ayash, Mersin.Vista panorámica del mar, montañasAdecuado para permiso de residen…
$356,723
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Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 13
Nuevos apartamentos en venta en valiosa ubicación en Mersin Mezitli Nuevos apartamentos en …
$189,857
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Dúplex 3 habitaciones en Tasucu, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Tasucu, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
$4,84M
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Dúplex 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 15
Nuevos apartamentos de inversión a 200 metros del mar en Mersin Apartamentos en Mersin, Tece…
$293,091
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Mersin, Turquía

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