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Dúplex en venta en Marmara Region, Turquía

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Estambul
75
Beylikduzu
9
Yalova
38
Buyukcekmece
6
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138 propiedades total found
Dúplex 7 habitaciones en Karacabey, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 3/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$324,449
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Dúplex 3 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Número de plantas 5
Apartamentos cerca de la costa y de un centro comercial en una ubicación céntrica en Maltepe…
$345,233
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Dúplex 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 9
Apartamentos con vista al mar y piscina en el puerto deportivo de Büyükçekmece Los apartamen…
$1,80M
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DD CO DEDD CO DE
Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$177,812
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Dúplex 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 4/5
Amplios apartamentos con vistas a la ciudad en Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer es una zona resi…
$460,695
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Dúplex 3 habitaciones en Ilvan Sokak, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Ilvan Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 4/4
$6,05M
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 5/5
Apartamentos en un complejo con vistas únicas al mar en Yalova Çınarcık Yalova es una ciudad…
$165,272
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 3/4
Apartamentos con Vista al Mar Justo al Lado de la Playa de Arena en Çınarcık Yalova está ubi…
$187,232
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Dúplex 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Piso 6/7
Apartamentos en un complejo con piscina cubierta y ubicación privilegiada en Bursa Osmangazi…
$188,204
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Dúplex 7 habitaciones en Uskudar, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Propiedad con vista a la ciudad cerca de la costa en Üsküdar, Estambul La propiedad está ubi…
$733,186
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 3/5
Propiedades a Precios Ventajosos con Vistas al Mar en Yalova Çınarcık Frente al mar de Márma…
$220,347
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 3/5
Apartamentos Frente al Mar en una Ubicación Céntrica en Çınarcık Yalova Los apartamentos con…
$176,830
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Dúplex 7 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 719 m²
Número de plantas 17
Elegante propiedad inmobiliaria en proyecto de marca en Bakırköy Estambul La propiedad inmob…
$6,40M
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Dúplex 5 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 5/6
Apartamentos a Poca Distancia a Pie de las Opciones de Transporte en Maltepe, Estambul Malte…
$401,809
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas al mar y a la naturaleza en una ubicación ventajosa en Yalova Çınarc…
$292,405
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Dúplex 4 habitaciones en Sapanca Yolu Caddesi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Sapanca Yolu Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
$245,000
VAT
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Piso 4
Propiedades con vistas a la naturaleza cerca de la playa en Yalova Çınarcık Çınarcık es una…
$175,674
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Dúplex 6 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 5/6
Apartamentos a Poca Distancia a Pie de las Opciones de Transporte en Maltepe, Estambul Malte…
$443,376
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Dúplex 5 habitaciones en Pendik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 163 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial Seguro en Pendik, Estambul Pendik, uno de l…
$473,396
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Dúplex 7 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Vistas al Mar y Balcón en Venta en Beylikdüzü İstanbul Los apartamentos con…
$620,033
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Dúplex 5 habitaciones en Beykoz, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas al Bósforo y al Mar en un Proyecto en Estambul, Turquía Ubicado en l…
$2,80M
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$177,812
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Dúplex 4 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 5
Apartamentos cerca de la costa y de un centro comercial en una ubicación céntrica en Maltepe…
$372,943
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Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 5/5
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Naturaleza en Yalova Çınarcık Yalova es una ciudad en …
$110,267
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Dúplex 7 habitaciones en Pendik, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial Seguro en Pendik, Estambul Pendik, uno de l…
$753,969
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Dúplex 5 habitaciones en Zeytinburnu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Zeytinburnu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en complejo a poca distancia del tranvía en Estambul Zeytinburnu. Los apartamen…
$726,258
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Dúplex 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Piso 4/4
Apartamentos Frente al Mar con Vistas Incomparables y Ricas Amenidades en el Centro de Yalov…
$599,250
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Dúplex 8 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Dúplex 8 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 430 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Amplias Comodidades Sociales en Estambul Bakırköy destaca como uno de los d…
$4,50M
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Dúplex 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 271 m²
Piso 5/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Yalova Yalova es un destino turístico po…
$293,274
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Dúplex 7 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 321 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$662,754
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Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

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