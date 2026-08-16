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Dúplex en venta en Beylikduzu, Turquía

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9 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 4
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$460,382
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Dúplex 9 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 9 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Vistas al Mar y Balcón en Venta en Beylikdüzü İstanbul Los apartamentos con…
$660,497
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Dúplex 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Número de plantas 4
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DD CO DEDD CO DE
Dúplex 7 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Número de plantas 4
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$621,168
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Dúplex 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Número de plantas 12
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$535,570
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Dúplex 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 12
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$397,918
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TekceTekce
Dúplex 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 184 m²
Número de plantas 12
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$520,532
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Dúplex 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Número de plantas 12
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$500,868
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Dúplex 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 340 m²
Número de plantas 5
$816,187
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