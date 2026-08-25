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Dúplex en venta en Bursa, Turquía

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Nilufer
5
Mudanya
6
Osmangazi
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Dúplex Borrar
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17 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 219 m²
Piso 10/10
Apartamentos de 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Nilüfer Ataevler Ataevler es uno de…
$239 321
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 344 m²
Piso 5/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$457 837
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Dúplex 4 habitaciones en Gemlik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Gemlik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Piso 3/4
Elegantes Apartamentos en un Complejo con Piscina en Bursa Gemlik El proyecto está situado e…
$207 895
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Dúplex 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 5/6
Apartamentos cerca del mar en un complejo con piscina cubierta y al aire libre en Bursa Los …
$332 866
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Dúplex 3 habitaciones en , Turquía
Dúplex 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 10/11
$5,74M
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Dúplex 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Piso 9/10
Pisos Inteligentes Cerca de las Comodidades en Bursa Nilüfer Los pisos se encuentran en el b…
$332 866
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TekceTekce
Dúplex 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Piso 6/7
Apartamentos en un complejo con piscina cubierta y ubicación privilegiada en Bursa Osmangazi…
$187 955
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Piso 4/5
Apartamentos en un Complejo Prestigioso con Piscina en Bursa Mudanya Mudanya es el lugar más…
$354 058
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Dúplex 3 habitaciones en Ilvan Sokak, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Ilvan Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 4/4
$6,05M
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 305 m²
Piso 5/6
Apartamentos cerca del mar en un complejo con piscina cubierta y al aire libre en Bursa Los …
$457 837
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Piso 4/4
Apartamento Dúplex en un Complejo con Piscina en Bursa El apartamento está ubicado en Mudany…
$353 729
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Dúplex 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 7/8
Apartamentos en venta en Bursa Nilüfer Karaman con Vistas a la Ciudad y a Uludağ Los apartam…
$201 964
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Dúplex 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 5/5
Apartamento Dúplex con Vistas al Mar en Venta en Bursa Mudanya Este apartamento está situado…
$302 362
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Dúplex 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 4/5
Amplios apartamentos con vistas a la ciudad en Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer es una zona resi…
$457 837
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Dúplex 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Piso 7/9
Apartamentos en Bursa Nilüfer en un prestigioso complejo residencial Odunluk Barrio en Nilüf…
$717 964
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Dúplex 7 habitaciones en Karacabey, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 3/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$322 355
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Dúplex 5 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 254 m²
Piso 4/5
Pisos en un Nuevo Complejo con Piscina en Bursa Osmangazi Los pisos están en un nuevo comple…
$228 815
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Parámetros de las propiedades en Bursa, Turquía

con Vista a la montaña
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