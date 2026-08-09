Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Çeşme
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Çeşme, Turquía

;
Dúplex Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 1/2
Apartamentos Cerca de Alaçatı y Playas en İzmir Çesme Reisdere Çeşme es uno de los centros i…
$1,14M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Çeşme, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/2
Apartamentos Cerca de Alaçatı y Playas en İzmir Çesme Reisdere Çeşme es uno de los centros i…
$833,315
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir