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Dúplex en venta en Muratpasa, Turquía

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45 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 900 m²
Número de plantas 6
$4,07M
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Propiedades en Venta en un Proyecto Moderno en Muratpaşa, Antalya El barrio de Memurevleri, …
$330,571
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 2/5
Pisos en un complejo con comodidades cerca de la playa en Antalya Estos pisos están situados…
$401,045
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TekceTekce
Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 12
Apartamentos de diseño especial cerca del mar en Alanya Alanya es una región desarrollada en…
$608,515
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 2/3
$9,21M
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Piso 2/5
Pisos en un complejo con comodidades cerca de la playa en Antalya Estos pisos están situados…
$698,289
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 4
Apartamento Dúplex de 4 Dormitorios en un Complejo en una Ubicación Céntrica de Antalya El b…
$284,315
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartamentos Bektaş en Alanya con Sistema de Domótica y Vistas al Mar El distrito Bektaş de …
$524,125
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Apartamentos en Venta en un Proyecto con Piscina en Muratpaşa, Antalya El barrio de Zerdalil…
$327,178
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 4/5
Apartamento dúplex amueblado listo para entrar a vivir con vistas al mar en Antalya El apart…
$246,251
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 6
Apartamentos Elegantes con Piscina y Vistas al Mar en Kundu, Antalya Los apartamentos se enc…
$958,835
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 5
Apartamentos a Estrenar en un Complejo con Estacionamiento Interior y Exterior en Muratpaşa,…
$122,287
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 104 m²
Piso 4/4
Apartamentos elegantes cerca de las comodidades en Alanya Payallar Alanya Payallar es uno d…
$120,682
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Piso 1/2
Apartamentos Dúplex de 3 Dormitorios en un Complejo Cerca de la Playa en Antalya Una vida có…
$272,987
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 8
Apartamentos Ideales para Inversión Cerca de Güllük en Muratpaşa Antalya Estos apartamentos …
$280,724
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 1
Piso Amueblado en un Complejo Costero con Piscina en Alanya Kestel Este elegante piso está s…
$170,059
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 313 m²
Apartamentos con vistas al mar en venta en un complejo socialmente activo en Alanya Los apar…
$765,892
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Apartamentos cerca del mar y del Parque Atatürk en Muratpaşa, Antalya Estos elegantes aparta…
$278,558
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Apartamentos cerca del mar y del Parque Atatürk en Muratpaşa, Antalya Estos elegantes aparta…
$236,948
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Propiedades en Antalya en un proyecto con aparcamiento cerca del mar El barrio de Varlık, en…
$239,240
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Apartamentos con Vista a la Ciudad y al Mar en Alanya, Antalya dentro del Complejo La región…
$551,007
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Piso 2/3
Apartamento dúplex cerca de la playa de Lara Proyecto Kundu Kanyon en Antalya El apartamento…
$331,234
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Dúplex 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 340 m²
Piso 2/2
$8,49M
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Apartamentos con vistas al mar en venta en un complejo socialmente activo en Alanya Los apar…
$618,605
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Chic en venta en un complejo social con servicios en Alanya Oba Los apartament…
$295,878
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Número de plantas 5
Pisos a Poca Distancia a Pie del Centro Comercial en Antalya Lara Çağlayan El barrio de Lara…
$358,283
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Dúplex 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 6/6
Apartamentos nuevos en un complejo con gimnasio cerca del mar en Antalya Muratpaşa Estos apa…
$375,132
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Número de plantas 4
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios cerca de la zona de Eski Lara en Çağlayan, Antalya Estos a…
$364,061
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Propiedades en Venta en un Proyecto Moderno en Muratpaşa, Antalya El barrio de Memurevleri, …
$268,155
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 6/6
Apartamentos completamente nuevos en venta a 1 km de la costa en Muratpaşa Antalya Estos apa…
$160,357
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