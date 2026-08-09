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Dúplex en venta en Nilufer, Turquía

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Dúplex 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Piso 7/9
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$721,411
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Dúplex 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 219 m²
Piso 10/10
Apartamentos de 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Nilüfer Ataevler Ataevler es uno de…
$241,616
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Dúplex 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Piso 9/10
Pisos Inteligentes Cerca de las Comodidades en Bursa Nilüfer Los pisos se encuentran en el b…
$337,583
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TekceTekce
Dúplex 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 2/3
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$101,128
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Dúplex 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 4/5
Amplios apartamentos con vistas a la ciudad en Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer es una zona resi…
$463,456
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Dúplex 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 7/8
Apartamentos en venta en Bursa Nilüfer Karaman con Vistas a la Ciudad y a Uludağ Los apartam…
$203,648
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Dúplex 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 2/3
Apartamentos de 1, 2 y 3 Dormitorios en un Complejo en Bursa Nilüfer Los apartamentos están …
$130,013
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Dúplex 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 2/3
Apartamentos de 1, 2 y 3 Dormitorios en un Complejo en Bursa Nilüfer Los apartamentos están …
$153,715
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