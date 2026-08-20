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Dúplex en venta en Basaksehir, Turquía

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Dúplex 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Amplias propiedades con balcones en un complejo integral en Başakşehir Başakşehir alberga mu…
$651 421
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