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Dúplex en venta en Central Anatolia Region, Turquía

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Ankara
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Eskisehir
10
Cankaya
10
Golbasi
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
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Dúplex 6 habitaciones en Cankaya, Turquía
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Dúplex 5 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
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Dúplex 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
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Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 135 m²
Número de plantas 5
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 6 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
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Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Dúplex 5 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Odunpazari, Turquía
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Área 200 m²
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Dúplex 6 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 3/3
$3,05M
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Dúplex 4 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
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Dúplex 4 habitaciones en Golbasi, Turquía
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Golbasi, Turquía
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Dúplex 4 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 248 m²
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Dúplex 6 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 6
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Dúplex 5 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
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Dúplex 3 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Piso 3/3
$2,91M
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Dúplex 4 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 3/3
$3,20M
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Dúplex 3 habitaciones en Golbasi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 4
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Dúplex 5 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 4/4
$7,56M
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Dúplex 4 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Piso 3/3
$3,49M
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Dúplex 8 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 8 habitaciones
Cankaya, Turquía
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Dúplex 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
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Dúplex 5 habitaciones en Odunpazari, Turquía
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Odunpazari, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 7/7
$7,50M
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Dúplex 3 habitaciones en Golbasi, Turquía
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Golbasi, Turquía
Habitaciones 3
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Área 82 m²
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
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Apartamentos con Vista al Bosque en un Complejo con Gimnasio Interior en Dikmen, Çankaya, An…
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