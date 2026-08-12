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Dúplex en venta en Estambul, Turquía

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Beylikduzu
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Buyukcekmece
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Eyupsultan
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75 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Número de plantas 5
Apartamentos cerca de la costa y de un centro comercial en una ubicación céntrica en Maltepe…
$345,233
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Dúplex 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 9
Apartamentos con vista al mar y piscina en el puerto deportivo de Büyükçekmece Los apartamen…
$1,80M
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Dúplex 7 habitaciones en Uskudar, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Propiedad con vista a la ciudad cerca de la costa en Üsküdar, Estambul La propiedad está ubi…
$733,186
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Dúplex 7 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 719 m²
Número de plantas 17
Elegante propiedad inmobiliaria en proyecto de marca en Bakırköy Estambul La propiedad inmob…
$6,40M
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Dúplex 5 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 5/6
Apartamentos a Poca Distancia a Pie de las Opciones de Transporte en Maltepe, Estambul Malte…
$401,809
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Dúplex 6 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 5/6
Apartamentos a Poca Distancia a Pie de las Opciones de Transporte en Maltepe, Estambul Malte…
$443,376
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Dúplex 5 habitaciones en Pendik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 163 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial Seguro en Pendik, Estambul Pendik, uno de l…
$473,396
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Dúplex 7 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Vistas al Mar y Balcón en Venta en Beylikdüzü İstanbul Los apartamentos con…
$620,033
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Dúplex 5 habitaciones en Beykoz, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas al Bósforo y al Mar en un Proyecto en Estambul, Turquía Ubicado en l…
$2,80M
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Dúplex 4 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 5
Apartamentos cerca de la costa y de un centro comercial en una ubicación céntrica en Maltepe…
$372,943
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Dúplex 7 habitaciones en Pendik, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial Seguro en Pendik, Estambul Pendik, uno de l…
$753,969
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Dúplex 5 habitaciones en Zeytinburnu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Zeytinburnu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en complejo a poca distancia del tranvía en Estambul Zeytinburnu. Los apartamen…
$726,258
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Dúplex 8 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Dúplex 8 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 430 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Amplias Comodidades Sociales en Estambul Bakırköy destaca como uno de los d…
$4,50M
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Dúplex 3 habitaciones en Kursun Sokagi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kursun Sokagi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 10/10
Apartamento Dúplex Amueblado de 2 Dormitorios en el Proyecto Kuleli Poyraz Evleri 2 en Estam…
$235,345
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Dúplex 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Amplias propiedades con balcones en un complejo integral en Başakşehir Başakşehir alberga mu…
$648,899
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Dúplex 6 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 263 m²
Apartamentos con vistas al mar dentro de un complejo tranquilo en Kadıköy Estambul Los apart…
$1,67M
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Dúplex 4 habitaciones en Besiktas, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Besiktas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 6/6
Amplios apartamentos a 700 metros de la playa en Beşiktaş, Estambul Los apartamentos están s…
$684,692
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Dúplex 4 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Habitaciones de Hotel en Venta en Estambul Küçükçekmece Basin Express Road con un Ingreso de…
$599,250
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Dúplex 6 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un Complejo Residencial de Concepto Familiar con Vistas al Bosque en Eyupsul…
$587,703
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Dúplex 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en Venta a solo 600 Metros del Puerto Deportivo de Büyükçekmece Büyükçekmece es…
$379,871
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Dúplex 6 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas a la Ciudad en la Carretera Principal de Maltepe, Estambul Maltepe, …
$419,128
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Dúplex 6 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 284 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de inversión en una carretera principal en Başakşehir İstanbul Başakşehir es un…
$618,878
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Dúplex 5 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Piso 4/4
Apartamentos en Venta Cerca del Mar y del Metro en Moda, Kadıköy Los apartamentos se encuen…
$733,186
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Dúplex 4 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 5
Complejo Seguro a 600 Metros del Puerto Deportivo de Büyükçekmece Los apartamentos en venta …
$414,510
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Dúplex 7 habitaciones en Dayekadin Sokagi, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Dayekadin Sokagi, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Piso 4/4
$18,02M
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Dúplex 3 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Habitaciones de Hotel en Venta en Estambul Küçükçekmece Basin Express Road con un Ingreso de…
$384,490
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Dúplex 4 habitaciones en 25 Carsi Eczanesi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
25 Carsi Eczanesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Piso 7/4
Sólo quedan unos 3+1 apartamentos: ¡un stock extremadamente limitado!El precio comienza desd…
$400,000
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Dúplex 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 247 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de inversión en una carretera principal en Başakşehir İstanbul Başakşehir es un…
$538,055
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Dúplex 9 habitaciones en Uskudar, Turquía
Dúplex 9 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Número de plantas 6
Pisos con vistas a la ciudad cerca de la costa en Üsküdar, Estambul Los apartamentos están u…
$733,186
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Dúplex 5 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 213 m²
Número de plantas 14
Apartamentos a Poca Distancia de las Conexiones de Transporte y Servicios Sociales en Kadıkö…
$1,03M
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Parámetros de las propiedades en Estambul, Turquía

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