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Dúplex del mar en venta en Turquía

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Dúplex 7 habitaciones en Karacabey, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
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Dúplex 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
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Número de plantas 9
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 5/5
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 1
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 3/4
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$187,232
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 3/5
Propiedades a Precios Ventajosos con Vistas al Mar en Yalova Çınarcık Frente al mar de Márma…
$220,347
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con Sistemas de Hogar Inteligente a Poca Distancia del Mar en Antalya Lara Güze…
$670,836
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 3/5
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$176,830
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Dúplex 7 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 719 m²
Número de plantas 17
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$6,40M
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Dúplex 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 1/3
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$1,03M
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 1/4
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Dúplex 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 328 m²
Número de plantas 1
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$3,20M
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
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$618,605
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 104 m²
Piso 4/4
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Dúplex 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 1/3
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$508,034
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Dúplex 5 habitaciones en Pendik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 163 m²
Número de plantas 10
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Dúplex 7 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Número de plantas 4
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$620,033
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Dúplex 5 habitaciones en Beykoz, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas al Bósforo y al Mar en un Proyecto en Estambul, Turquía Ubicado en l…
$2,80M
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$177,812
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Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 5/5
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Naturaleza en Yalova Çınarcık Yalova es una ciudad en …
$110,267
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Dúplex 7 habitaciones en Pendik, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
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Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial Seguro en Pendik, Estambul Pendik, uno de l…
$753,969
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Dúplex 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Piso 4/4
Apartamentos Frente al Mar con Vistas Incomparables y Ricas Amenidades en el Centro de Yalov…
$599,250
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Dúplex 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 271 m²
Piso 5/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Yalova Yalova es un destino turístico po…
$293,274
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Dúplex 7 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 321 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$662,754
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Dúplex 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 173 m²
Piso 1/3
Apartamentos a estrenar en la costa más prestigiosa de Bodrum Los apartamentos en venta se e…
$1,37M
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Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un Complejo con Piscina en Yalova, Çınarcık Yalova se encuentra en una posic…
$134,615
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Dúplex 5 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Piso 4/4
Apartamentos Espaciosos en un Complejo Cerrado con Piscina en Çiftlikköy Yalova goza de una …
$220,533
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Dúplex 3 habitaciones en Kas, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 3/3
Apartamentos de lujo de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar en un complejo con piscina en Ka…
$342,553
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Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Número de plantas 15
Nuevos apartamentos de inversión a 200 metros del mar en Mersin Apartamentos en Mersin, Tece…
$246,196
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