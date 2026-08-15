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Dúplex en venta en Alanya, Turquía

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8 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/2
$15,58M
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Dúplex 5 habitaciones en Oba, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/3
$6,86M
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Dúplex 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Ubicado en la región de Alanya, el centro turístico, le ofrece una vista magnífica del mar a…
$205,107
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Dúplex 1 habitación en Mahmutlar, Turquía
Dúplex 1 habitación
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *A 150 MTS DEL MAR *VISTA COMPLETA AL MAR Dúplex de 4+1 250 m2 9 y 1…
$172,421
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Dúplex 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Начало строительства    01.11.2022. Окончание строительства     01.11.2023. При первон…
$332,360
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Dúplex 1 habitación en Alanya, Turquía
Dúplex 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 5
EL PROYECTO CITY ALANYA: El estilo de vida mediterráneo de tus sueños te espera Descubre …
$483,347
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TekceTekce
Dúplex 1 habitación en Alanya, Turquía
Dúplex 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Número de plantas 5
EL PROYECTO CITY ALANYA: El estilo de vida mediterráneo de tus sueños te espera Descubre …
$378,043
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Dúplex 5 habitaciones en Yaylali, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Yaylali, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Подходит под гражданство.
$643,277
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