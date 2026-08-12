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Dúplex en la montaña en venta en Turquía

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Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
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Sinfonía de la Naturaleza y la Modernidad: Tu Paraíso de dos pisos en FethiyeImagina un luga…
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
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Dormitorios 3
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Dúplex 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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Piso 2/3
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 3/5
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Dúplex 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 8
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Dúplex 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Dúplex 4 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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Piso 7/8
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Piso 4
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
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Apartamentos Chic en venta en un complejo social con servicios en Alanya Oba Los apartament…
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Dúplex 6 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
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Dúplex 7 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
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Dúplex 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 2
Apartamento Dúplex de 2 Habitaciones en Venta en un Prestigioso Complejo en Kundu, Antalya E…
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Dúplex 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Dúplex 3 habitaciones en Kas, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Piso 3/3
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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Piso 3/4
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Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
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Piso 4/4
Apartamento Dúplex en un Complejo con Piscina en Bursa El apartamento está ubicado en Mudany…
$355,624
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Dúplex 3 habitaciones en Aksu, Turquía
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Aksu, Turquía
Habitaciones 3
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Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
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Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
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Dúplex 6 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 6
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Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
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Dúplex 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
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Piso 4/3
Apartamentos Espaciosos con Vista al Campo de Golf y la Naturaleza en Kuşadası Kuşadası, sit…
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Dúplex 6 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
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Piso 4/5
Amplios apartamentos con vistas a la naturaleza a poca distancia de la playa en Çınarcık Yal…
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Dúplex 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Número de plantas 3
Apartamentos con vistas a la montaña en un proyecto en Kemer Antalya El proyecto de apartame…
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Dúplex 4 habitaciones en Manavgat, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 186 m²
Piso 9/10
Apartamentos en un Proyecto con Excelentes Servicios Sociales en Manavgat Side Side, ubicada…
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Dúplex 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
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Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Piso 4/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
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Dúplex 3 habitaciones en Termal, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
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Área 100 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en Proyecto con Piscina con Aguas Curativas en Yalova Termal La perla de la reg…
$124,699
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Dúplex 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 11/12
Apartamento Dúplex con Vistas al Mar y al Parque en Lara Antalya Este elegante apartamento s…
$737,805
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