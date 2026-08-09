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Dúplex en venta en Yalova Merkez, Turquía

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8 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Piso 4/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$147,667
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Dúplex 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Piso 4/4
Apartamentos Frente al Mar con Vistas Incomparables y Ricas Amenidades en el Centro de Yalov…
$602,332
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Dúplex 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 194 m²
Piso 4/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$204,799
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TekceTekce
Dúplex 9 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 9 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 495 m²
Piso 4/4
Apartamentos Frente al Mar con Vistas Incomparables y Ricas Amenidades en el Centro de Yalov…
$1,50M
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Dúplex 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 271 m²
Piso 5/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Yalova Yalova es un destino turístico po…
$294,716
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Dúplex 5 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 278 m²
Piso 4/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$327,178
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Dúplex 5 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Piso 5/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Yalova Yalova es un destino turístico po…
$199,945
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Dúplex 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
$100,957
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Parámetros de las propiedades en Yalova Merkez, Turquía

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
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