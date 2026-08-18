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Dúplex en venta en Golbasi, Turquía

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Dúplex 3 habitaciones en Golbasi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 4
Pisos Nuevos en Venta en İncek Ankara Situado en el moderno eje de desarrollo de Ankara, İnc…
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Dúplex 3 habitaciones en Golbasi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en venta cerca de comodidades diarias en İncek, Ankara Los apartamentos complet…
$143,623
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Dúplex 4 habitaciones en Golbasi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Número de plantas 3
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$218,909
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