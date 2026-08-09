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Dúplex en venta en Kemer, Turquía

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Dúplex 2 habitaciones en Kemer, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 1/1
$4,30M
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Dúplex 3 habitaciones en Kuzdere, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kuzdere, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 1/1
$5,81M
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Dúplex 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 110 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con vistas a la montaña en un proyecto en Kemer Antalya El proyecto de apartame…
$322,334
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