Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Eastern Anatolia Region
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Eastern Anatolia Region, Turquía

;
Igdir
121
Igdir
121
Elazig
30
Karakocan
16
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
169 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 56 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos de diferentes diseños e…
$139 095
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Gulveren, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Gulveren, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Bienvenidos a una experiencia excepcional en Antalya. Esta exquisita propiedad abarca 66 m2,…
$174 497
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 2/5
$4,65M
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 54 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos y áticos en el complejo en cons…
$163 019
Dejar una solicitud
Apartamento en Gulveren, Turquía
Apartamento
Gulveren, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Los apartamentos de lujo se encuentran en Kepez, Barrio Gulveren, Antalya, dentro de un comp…
$577 004
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Osmanaga, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Osmanaga, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 84 m²
Descubre el estudio perfecto para la venta en la vibrante zona de Osmanaga de Kadıkoy, Estam…
$347 910
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2/9
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un nuevo complejo en la zona…
$215 876
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Demirtas, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Demirtas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5
Lo que usted consigue: Espacioso y luminoso apartamento 1+1 con una superficie de 50 m2 en u…
$69 713
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Demirtas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Demirtas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 3
Lo que se obtiene: Apartamento totalmente amueblado 2 + 1 con una superficie de 85 m2 en la …
$112 351
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 3/7
$7,56M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Osmanaga, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Osmanaga, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 84 m²
Descubra los apartamentos ideales para la venta en el animado distrito de Osmanaga en Kadıko…
$347 910
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Erzincan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erzincan, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 3/4
$2,33M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Erzincan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erzincan, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
$2,30M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Gulveren, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gulveren, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Bienvenidos a una experiencia excepcional en Antalya. Esta exquisita propiedad abarca 92 m2,…
$269 040
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Erzincan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erzincan, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/3
$3,20M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Demirtas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Demirtas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 3/8
Lo que tienes: Este es un apartamento luminoso y totalmente preparado con muebles y renovaci…
$102 352
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Demirtas, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Demirtas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 6/8
Lo que tienes: Usted se convierte en el propietario de un apartamento elegante y moderno en …
$67 061
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 4/5
$6,45M
Dejar una solicitud
Apartamento en Yesilbayir, Turquía
Apartamento
Yesilbayir, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Descubra el epitome de la vida moderna con los apartamentos inteligentes situados en el pres…
$686 480
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Osmanaga, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Osmanaga, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 84 m²
Descubre los apartamentos ideales para la venta en el animado barrio de Osmanaga de Kadıkoy,…
$347 910
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Gulveren, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gulveren, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Bienvenidos a una experiencia excepcional en Antalya. Esta exquisita propiedad abarca 99 m2,…
$331 214
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Demirtas, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Demirtas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 4
What you get: This apartment is not just housing, but your personal oasis for relaxation and…
$65 286
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Gulveren, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gulveren, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Bienvenidos a una experiencia excepcional en Antalya. Esta exquisita propiedad abarca 160 m2…
$616 557
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Erzincan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Erzincan, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
$4,28M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Ipekyolu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ipekyolu, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 2/8
$6,39M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Demirtas, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Demirtas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5
Lo que usted consigue: Moderno apartamento de planificación 1 + 1, con una superficie de 50 …
$61 073
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 161 m²
Piso 4/7
$8,72M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Osmanaga, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Osmanaga, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 84 m²
A 350 metros de la parada de metro y de la famosa estatua del Toro en Kadyköy, a 500 metros …
$347 910
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2/5
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Proyecto de inversión de primera clase en …
$146 884
Dejar una solicitud
Apartamento en Edremit, Turquía
Apartamento
Edremit, Turquía
Área 2 m²
$13,66M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Eastern Anatolia Region

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Eastern Anatolia Region, Turquía

con Jardín
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir