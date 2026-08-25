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Apartamentos en venta en Gazipasa, Turquía

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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 9/10
$241 571
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$220 141
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 10
$131 766
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 8/10
$175 688
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Apartamento 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Comprar un apartamento con vistas al mar en Gazipaşa – Exclusivo hogar en la Riviera Turca ¿…
$201 914
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 7/10
$172 220
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 5/10
$169 909
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/10
$151 415
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 4
Lista de preciosApartamento, 1+1Floor: 1, , 41m2, 45.000 €Ubicado en el vibrante barrio de C…
$51 781
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 8/10
$183 779
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/5
Ubicación en el Centro Comercial de Gazipaşa Construcción de alta calidad Cumhuriyet / Paz…
$78 658
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gazivisor / Bienes Raíces & Inversión
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3
$69 963
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 3/10
$156 039
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 3/10
$156 039
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 2/10
$158 350
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 10
$132 922
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 7
Lo que usted consigue: Moderno apartamento 1+1 con una superficie de 64.5 m2, situado en la …
$107 269
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3
Lo que usted consigue: Luminoso apartamento amueblado planificación 1+1 con una superficie t…
$69 371
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 4/9
Apartamento en venta en Gaziapasa Dream Home – 700m de PlayaAcogedor apartamento en la zona …
$111 405
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Apartamento 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$150 255
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 5
Apartamentos listos para entrar a vivir en un complejo con piscina en Gazipaşa Antalya Gazip…
$99 470
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Apartamento 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 5/5
En Gazipaşa Pazarcı, junto a la Ruta del Río y cerca del mar Complejo residencial de alta c…
$194 596
VAT
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
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Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/10
$150 262
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Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 8/10
$175 688
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/5
En alquiler. Lo que tienes: Apartamentos 1+1 en un nuevo complejo en una zona tranquila de …
$88 498
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 10
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Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 8/10
$183 779
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 7
Apartamentos cerca del mar en un complejo con comodidades en Antalya Gazipaşa es uno de los …
$83 471
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Apartamento 4 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/10
Gazipaşa Pazarcı: Magnífico sitio Apartamento 3+1 completo, amplio y espacioso Apto para o…
$194 991
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
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Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/10
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