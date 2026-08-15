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Apartamentos en venta en Alanya, Turquía

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2 786 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Premium Premium
Apartamento 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Antigua villa de una sola planta con vistas al mar en Kargıcak en una parcela de 700 m2 Cual…
$449,979
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
UP UP
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
A diferencia de los numerosos desarrollos de altura en la región de Alanya, The Maris Premie…
$205,228
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Vendedor particular
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Apartamento 4 habitaciones en Ishakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ishakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Villa amueblada en Alanya-Demirtas con vista al mar y 4 habitaciones Esta villa en Alanya De…
$194,991
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Art City Residence – Güllerpınarı / Alanya Este apartamento de 3 habitaciones en el centro d…
$317,293
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 7/12
2+1 apartamento en venta en Mahmutlar, Alanya, a 250 metros del marOfrecemos a la venta un a…
$153,762
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Apartamento 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa 4+1 en venta en Alanya, Kargicak - 250 m2, amueblada, con vistas panorámicasOfrecemos …
$502,790
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Alanya-home
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 8/11
Ofrecemos a la venta un amplio apartamento amueblado 2 + 1 en Mahmutlar, Alanya, situado a s…
$165,323
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Alanya-home
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Amueblado apartamento de 3 habitaciones en Mahmutlar con amplio espacio habitable Este apart…
$103,841
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 9
Lista de preciosApartamento, 1+1Floor: 2, , 48m2, 63.000 €Descubre el epítome de la vida mod…
$72,493
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 4/4
Este bonito dúplex de 3 dormitorios se encuentra en la zona Cleopatra de Alanya, a solo 315 …
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 9
Lista de preciosApartamento, 2+1Floor: 6, , 120m2, €140.000Bienvenido a su casa de ensueño e…
$161,096
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Apartamento 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Área 153 m²
Piso 8/9
$346,753
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Apartamento 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Área 103 m²
Piso 8/9
$392,986
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 5
Lista de preciosApartamento, 1+1Floor: 4, , 60m2, 64.000 €Bienvenidos a su retiro de sueños …
$73,644
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Apartamento 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Área 115 m²
Piso 8/9
$300,519
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Apartamento 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 4/5
Situado justo en la playa de Mahmutlar, una de las zonas más buscadas de Alanya, esta propie…
$230,133
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/11
Lo que tienes: Un acogedor complejo costero entre pinares en Avsallar. En construcción: La …
$126,402
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 3
Lo que obtienes: un luminoso apartamento 2 + 1 de 110 m2, situado en el 3er piso, el lado su…
$148,436
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Apartamento 1 habitacion en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Mahmutlar, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
¿Buscas bienes raíces de Alanya? Este apartamento de 1+1 en el popularGarden Life 2complex d…
$88,065
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Apartamento 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Rosy Garden Alanya
$306,121
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 7
Piso con Vistas a la Montaña y al Mar en un Complejo Residencial de Tres Bloques en Alanya A…
$147,601
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Apartamento 1 habitacion en Alanya, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Alanya, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Bella Land
$159,090
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Apartamento 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 5
Lista de preciosApartamento, 2+1Floor: 2, , 72m2, €170,000Entra en el epitome de la vida cos…
$195,616
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Apartamento 2 habitaciones en Oba, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Apartamentos en venta en el complejo Victory Garden Oba:Fotos de los apartamentos están disp…
$142,882
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 4
Lista de preciosApartamento, 1+1Floor: 1, , 55m2, 56,749 €Bienvenido a su casa de ensueño en…
$65,589
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Apartamento 1 habitación en Okurcalar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Okurcalar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
$169,167
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Apartamento 1 habitación en Alanya, Turquía
Apartamento 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 215 m²
Vier Estambul, torrente en Die, un nuevo centro de inversión, le ofrece todas las ventajas d…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 1/9
$156,039
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Apartamento 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 9
Lista de preciosApartamento, 2+1Floor: 3, , 80m2, 135.000 €Bienvenido a un nuevo estándar de…
$155,342
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Apartamento 1 habitacion en Oba, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Oba, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
1+1 apartamento en venta en Oba Alanya1+1 apartamento en venta en Oba Alanya – Este moderno …
$82,194
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