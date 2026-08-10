Apartamentos en venta en Antalya, Turquía

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Apartamento 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Premium Premium
Apartamento 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Antigua villa de una sola planta con vistas al mar en Kargıcak en una parcela de 700 m2 Cual…
$443,595
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Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/7
Nuevo complejo residencial en Antalya Silencio La primera entrega es sólo 35% tención Instal…
$115,500
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Apartamento 2 habitaciones en Aksu, Turquía
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/7
El proyecto se encuentra en el distrito de Altintas, una de las zonas más prometedoras de An…
$192,000
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Apartamento 2 habitaciones en Aksu, Turquía
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/7
No estamos hablando de un apartamento, sino de bienes raíces comerciales: usted adquiere una…
$30,883
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
A diferencia de los numerosos desarrollos de altura en la región de Alanya, The Maris Premie…
$205,228
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Apartamento en Mahmutlar, Turquía
Apartamento
Mahmutlar, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Listos para Entrar a Vivir en un Complejo con Zonas Sociales a Pie de Playa en …
$183,156
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Apartamento 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa 4+1 en venta en Alanya, Kargicak - 250 m2, amueblada, con vistas panorámicasOfrecemos …
$502,790
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Pisos con Vistas a la Montaña y la Ciudad en un Elegante Complejo de 2 Bloques en Alanya Oba…
$137,223
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Apartamento 2 habitaciones en Oba, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/5
Apartamento 1+1 en complejo moderno Kavi Dreams, Distrito de Oba, AlanyaOfrecemos a la venta…
$113,905
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Listos para Entrar a Vivir en un Complejo con Zonas Sociales a Pie de Playa en …
$541,404
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Apartamento 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Antalya Altıntaş Los apartamentos en ven…
$167,981
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Apartamento en Mahmutlar, Turquía
Apartamento
Mahmutlar, Turquía
$104,050
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Apartamento 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 5/6
Vista Orange Residence confidencialidad Apartamento 2+1 en Kardzhak, AlanyaOfrecido para la …
$136,205
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Apartamento 2 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Antalya Altıntaş Los apartamentos en ven…
$115,575
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Apartamento 4 habitaciones en Ishakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ishakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Villa amueblada en Alanya-Demirtas con vista al mar y 4 habitaciones Esta villa en Alanya De…
$195,382
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/5
Furnished 1+1 apartment in the Aqua Residence residential complex, Kestel district, Alanya. …
$93,404
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Apartamento 2 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 3
Apartamentos Elegantes en un Proyecto Cerca de Campos de Golf en Belek, Antalya Los apartame…
$105,173
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 3
Área 85 m²
2+1 en el centro de Antalya - una cocina independiente, 86 m2, cerca de MarkAntalyaApartamen…
$78,331
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/3
Apartamento 1+1 con jardín privado en Villa Moonlight, Konakly (Alania)Ofrecemos un apartame…
$70,184
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
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Mahmutlar, Turquía
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 10/12
Gold Aura 3 / MahmutlarVenta acogedor apartamento 1 + 1 con muebles en la zona de Mahmutlar …
$92,044
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/12
1+1 apartamento en venta en Mahmutlar, Yekta Centro de ComercioOfrecemos un acogedor apartam…
$154,174
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
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Alanya, Turquía
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Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 7
Piso con Vistas a la Montaña y al Mar en un Complejo Residencial de Tres Bloques en Alanya A…
$147,601
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Amueblado apartamento de 3 habitaciones en Mahmutlar con amplio espacio habitable Este apart…
$104,050
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Apartamento 5 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
Piso 2/3
Apartamento Dúplex de 4 Dormitorios Totalmente Amueblado en un Complejo con Amplias Zonas Co…
$310,650
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 8/11
Ofrecemos a la venta un amplio apartamento amueblado 2 + 1 en Mahmutlar, Alanya, situado a s…
$165,323
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
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Alanya, Turquía
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/5
Un apartamento totalmente amueblado 1+1 se ofrece en venta en un moderno complejo residencia…
$117,621
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 7/12
2+1 apartamento en venta en Mahmutlar, Alanya, a 250 metros del marOfrecemos a la venta un a…
$153,762
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Apartamento 2 habitaciones en Aliefendi, Turquía
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Aliefendi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 4/10
Apartamento 1+1 con vistas a la piscina en Shine Residence, Demirtas, AlanyaOfrecemos a la v…
$69,345
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Apartamento 1 habitacion en Muratpasa, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 1
Área 56 m²
Zonas sociales:- piscina exterior- parque infantil- zona de barbacoa- gimnasio, canchas de b…
$122,325
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Tipos de propiedades en Antalya

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
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3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Antalya, Turquía

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